Vom 4. bis 11. Juli waren der Jugendrat des Distrikts Hassberge und der Distrikt Hassberge Gastgeber für junge israelische Basketballspieler des Clubs Maccabi Motzkin. Gemeinsam mit ihren Gastfamilien aus den Haßbergen erlebten sie acht ereignisreiche Tage. Die israelische Gruppe bestand aus 14 Jugendlichen im Alter von 13 bis 15 Jahren, die von den Betreuern Yaniv Tzitrin, Almog Hirsh und Shir Hoch begleitet wurden. Die intensive gemeinsame Zeit habe den Besuch für israelische und deutsche Jugendliche zu einem unvergesslichen Erlebnis gemacht, heißt es in einer Pressemitteilung des Bezirksjugendrates. Die folgenden Informationen stammen von ihr.

Die israelische Gruppe wurde am Flughafen München von der Vorsitzenden des Kreisjugendrings, Susanne Makowski, abgeholt. Nach ihrer Ankunft in Haßfurt wurden die Jugendlichen direkt an die bereits wartenden Gastfamilien verteilt.

Basketballspiel gegen die Schulmannschaft des Eberner Gymnasiums

Während des achttägigen Besuchs standen viele Themen auf der Tagesordnung. Bei einem Schulrundgang durch das Friedrich-Rückert-Gymnasium in Ebern stellte sich heraus, dass sich deutsche und israelische Schulen unter anderem in der technischen Ausstattung der Räume deutlich unterscheiden. Die israelischen Athleten lieferten sich ein spannendes Basketballspiel mit der Highschool-Mannschaft.

Die deutsch-isrealische Gruppe begab sich in die ehemalige Synagoge in Memmelsdorf auf Spurensuche zur Geschichte des ländlichen Judentums in den Haßbergen. Bei einem Besuch in Pottenstein freute sich die Gruppe über eine Abkühlung im 18,5 Grad kalten Naturbadeteich des Felsenbades.

In der KZ-Gedenkstätte Flossenbürg wurde eine Schale aufgestellt

Die Jugendlichen besuchten außerdem Bayreuth und die KZ-Gedenkstätte Flossenbürg, wo sich die Jugendlichen beider Nationen intensiv mit dem Holocaust auseinandersetzten. Bei einem gemeinsamen Gedenkgottesdienst in der Jüdischen Gedenkstätte Flossenbürg wurde eine Schale niedergelegt, Kerzen angezündet und gemeinsam Gedenktexte vorgelesen.

Nach einem Drachenbootrennen auf der Regnitz und einem Besuch in der Bamberger Innenstadt ging es für uns nach Strullendorf zum gemeinsamen Training mit der Nachwuchsmannschaft der Bamberg Baskets.

Auch im nächsten Jahr wird wieder eine Reise nach Israel ausgeschrieben

Natürlich durfte auch der traditionelle deutsch-israelische Freundschaftsabend nicht fehlen. Eine Besonderheit war in diesem Jahr, dass die israelischen Gäste erstmals gemeinsam mit den deutschen Gastfamilien den Schabbat feierten.

Die internationale Jugendbegegnung wird aus Mitteln des Bundeskinder- und Jugendplans durch die Koordinierungsstelle „Deutsch-Israelischer Jugendaustausch Con-Act“ des Bayerischen Jugendrings gefördert. Für das kommende Jahr wird der Kreisjugendring Haßberge im Winter ein weiteres Jugendtreffen in Israel ankündigen.