Jumbo bouwmarkt nabij Hardbrücke sluit

Na twintig jaar gaat de cult-ijzerwarenwinkel bij Hardbrücke sluiten. Het personeel zal buiten de sporen weer te zien zijn.

Hij vertelt aan niemand hoe oud hij is: Walti Huber is de baas van de Jumbo-vestiging aan de Josefstrasse.

Als Walti Huber na het werk wat gaat drinken, zeggen mensen in de bar misschien tegen elkaar: “Kijk, de Jumbo is er.”

Het is logisch dat de inwoners van Zürich het zo noemen: filiaalmanager Walti Huber belichaamt de bouwmarkt, die pal naast de Hardbrücke ligt. Huber is er al een tijdje. Veel mensen die bijvoorbeeld van plan zijn te verhuizen, gaan daarheen. Hij heeft de juiste schroeven voor de zelfgebouwde kelderplank en de juiste verfroller voor de binnenverspreiding.

Voegenkit, rubberen afdichtingen, lichtstrips, tuinkabouters, tomatenplanten, teugelsboxen en, en, en. Walti Huber kent alle behoeften van ambachtslieden en doe-het-zelvers in de stad Zürich. En alle mogelijke oplossingen. Hij heeft alles en weet alles. Hij is echt de jumbo.

Maar binnenkort is hij niet meer te vinden in de winkel aan de Josefstrasse in District 5. Omdat de beroemdste bouwmarkt van de stad gaat sluiten. Huber zal daar op zaterdag 16 maart 2024 voor de laatste keer bedienen. Daarna zul je een andere buslijn moeten nemen als je bij hem wilt komen.

Afvalbakken, watercontainers en allerlei andere goederen: klanten winkelen bij Jumbo op woensdagochtend.

De winter komt er zeker aan, en als je een schep nodig hebt, ga dan naar Walti Huber in de Jumbo.

“Finished Punch and Judy” of: Hoe Huber de baas werd

Toen Walti Huber hier in 2007 begon, bestond de Jumbo aan het einde van de Josefstrasse nog maar vijf jaar en liep het waarschijnlijk niet zoals het had moeten gaan. De ene filiaalmanager na de andere vertrok. De winkel werd gezien als een ‘probleemwinkel’ omdat er simpelweg geen rust heerste.

En telkens als er een verandering in de leiderschapspositie plaatsvond, werd Huber gevraagd of hij de klus wilde klaren. Maar hij weigerde resoluut: ‘Ik heb hier in mijn leven nooit de verantwoordelijkheid op me willen nemen’, zegt hij. Het liefst deed hij zijn werk als verkoopmedewerker en had hij verder rust.

Maar uiteindelijk liet hij zich overtuigen. Tijdens de lunch zei de toenmalige salesmanager tegen hem: “Klaar met de Punch and Judy-show.” En klopte op de tafel. ‘Je doet het gewoon,’ zeiden ze. En: Dan komt het wel goed; op de een of andere manier. Hij had geen keus en stemde toe.

Hij volgde een vervolgopleiding en maakte op een andere locatie kennis met de kunst van goed management. Huber herinnert zich alleen ‘veel papier en geen idee’ van die begindagen. Maar hij raakte al snel gewend aan de nieuwe functie. Besefte dat hij iets te zeggen had; iets zou kunnen veranderen. Genoten van zijn rol.

“Ik werd vrij snel de papa van het team”, zegt Huber lachend. Hij vertrouwde op een goede sfeer onder zijn 13 medewerkers en een sterkere focus op de behoeften van de klant. Omdat hij al heel lang in Wijk 5 woonde, wist hij dat je als stadsbewoner geen laminaat nodig hebt in een huurappartement. Maar kleine dingen ter decoratie zijn bijvoorbeeld prima. Daarom veranderde hij het assortiment en reorganiseerde hij de winkel.

Vanaf dat moment ging het economisch beter. En langzaam kreeg de bouwmarkt in District 5 de charme van een openbare ruimte. De Jumbo aan de Josefstrasse werd een plek waar verschillende werelden samenkwamen. Het werd wat het nu is: misschien wel de meest bijzondere bouwmarkt van Zwitserland.

Dat is nu ongeveer 11 jaar geleden. Huber zegt dat hij zich eerder zo’n vijf jaar lang tegen de topbaan had verzet. Logischerwijs maakt hij zijn leeftijd niet bekend. “Vraag het maar aan mijn moeder”, zegt hij gekscherend. ‘Misschien weet ze dat nog.’

Walti Huber zegt dat hij de ‘papa’ van het team is. Het is leuk om hier met deze papa’s schoon te maken.

Midden in de stad verkoopt Jumbo vrijwel alles, van kastanjepannen tot schroevendraaiers.

Brood en andere behoeften

Hoe het ook zij: volgens Huber is de Jumbo in Hardbrücke tegenwoordig een van de meest winstgevende van het hele land. Jumbo maakt geen bedrijfscijfers bekend. Maar zoveel kan gezegd worden: Walti Huber en zijn mensen hebben 36.000 verschillende artikelen aangeboden op slechts 970 vierkante meter. Dat komt overeen met de helft van het gehele jumbo-assortiment.

Andere vestigingen bevinden zich in stedelijk gebied of op industrieterreinen en hebben soms vijf tot zes keer zoveel ruimte. Maar ze verkochten nog steeds niet allemaal evenveel als hij en zijn mensen, zegt Huber. Je ziet zijn trots al van verre.

In totaal zijn er ongeveer 180.000 artikelen opgeslagen in de hoge schappen van de Jumbo Hardbrücke. En dat is wat we nodig hebben, zegt Huber. Op zaterdag breekt hier de hel los. Iedereen die ooit de fout heeft gemaakt hierheen te komen, weet dit. Soms is het alsof de hele stad ineens nieuwe bloempotten op het balkon wil zetten, nieuwe toiletborstels wil aanschaffen of de fietskettingen wil oliën. En onmiddelijk.

Op zaterdag is het bijna onmogelijk om door de smalle gangen te komen en als iemand de weg blokkeert met zijn houten latten of een zak cement, kan de sfeer omslaan. Walti Huber kent deze sfeer, maar heeft er blijkbaar nooit veel last van gehad. Natuurlijk zijn er klanten en die, zegt hij. En soms – nou ja.

Maar dat hoort gewoon bij het runnen van een bouwmarkt in een grote stad. Alle denkbare soorten mensen liepen je huis binnen. “We hebben bioscoopbezoekers die in de pauze snel een cola bij ons kopen”, zegt Huber. ‘We hebben de timmerman die een nieuwe rubberen hamer nodig heeft.’ Maar er zijn ook mensen die op woensdagochtend drie plastic watertanks, een strijkplank of een set nieuwe schroefklemmen kopen. De behoeften overstijgen de verbeelding.

En af en toe zelfs het assortiment van deze bouwmarkt. Mensen hebben hem al gevraagd waar het brood is. En waarom heeft hij die prullenbak niet in het bruin of op zijn minst in het grijs? En of hij er echt zeker van was dat je met deze boorhamer gaten kon boren die groot genoeg waren om een ​​lamp op te hangen.

“Wat wil je tegen zulke mensen zeggen”, zegt Huber. En haalt zijn schouders op. Zo is het.

Voor elke schroef een passende sleutel. IJzerwaren in de Jumbo vlakbij de Hardbrücke.

Er is veel vraag naar decoratie bij klanten, maar niemand heeft laminaat nodig in de stad. Walti Huber heeft het assortiment aangepast aan de behoeften van haar klanten.

Plotseling verandert alles

De bouwmarkt is een plek waar alles mogelijk is. Iedereen die iets wil doen, komt hier eerst om te kijken welke kant een project op kan gaan. Je weegt verschillende opties af en uiteindelijk kom je tot iets heel anders. Daarom zijn bouwmarkten verrassend goed bestand tegen de concurrentie van internet.

Er zijn verschillen met vroeger, zegt Huber. Bijvoorbeeld dat sommige mensen beter weten wat ze willen, omdat ze eerst op internet zoeken voordat ze komen. “Uiteindelijk komen de meeste mensen toch bij ons terecht”, zegt Huber. Voor advies. Maar ook omdat je bepaalde dingen gewoon even moet aanraken voordat je ze in je kamer zet.

Er is dus niet veel veranderd in de 15 jaar dat Walti Huber hier, in de Jumbo, doorbracht. Maar nu – nu zal alles plotseling veranderen. De winkel gaat dicht. Ondanks de winstgevendheid en ondanks het toegewijde team.

Als je niet kookt, moet je afwassen: met een borstel uit de jumbo.

Tegenwoordig doen mensen onderzoek op internet en weten dan wat ze in de winkel moeten kopen.

Mensen kennen hem – zelfs op het circuit

Jumbo zegt niets over de redenen voor de sluiting. Hier komt een mooi verhaal ten einde, zegt Jumbo-woordvoerder Daniel Hofmann. Dat al. Er loopt al 20 jaar een huurovereenkomst die niet wordt verlengd. Maar er begint een nieuwe.

Het goede nieuws van Jumbo is: de 14 vrouwen en mannen die hier werken, gaan na de sluiting in het voorjaar van 2024 niet met pensioen en worden ook niet ontslagen, maar veranderen alleen van werkplek. En ze hoeven niet eens ver te gaan.

Jouw nieuwe werkplek komt in Letzipark. Er komt “een soort bouwmarkt-pop-up voor de stadsbevolking”, legt Hofmann uit. Dit komt omdat de Jumbo daar verbouwd wordt en moet sluiten. De pop-up op dezelfde locatie moet voorkomen dat alle binnenstedelijke klanten moeten verhuizen naar Oerlikon, Küsnacht of zelfs Dietlikon.

Dus eigenlijk net als de Jumbo in Wijk 5? “Ja”, zegt Hofmann en lacht. “Met 1.500 vierkante meter wordt de pop-up zelfs groter dan de winkel aan de Josefstrasse.” Walti Huber en zijn goed getrainde team zijn de perfecte bemanning voor zo’n voertuig.

En Walti Huber?

Hij kijkt rustig uit naar zijn nieuwe functie. Dan gaat hij wat drinken aan de andere kant van het spoor. Daar ken je hem immers ook.

Strijkplanken naast het smeermiddel: Omdat het zo klein is, komen er in de Jumbo bij de Hardbrücke vreemde dingen naast elkaar terecht.