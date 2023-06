Beschriftung umschalten Alexandre Meneghini/AP

Das Büro des Sheriffs des San Bernardino County hat den Tod von Julian Sands bestätigt, nachdem menschliche Überreste auf dem Mount Baldy in Südkalifornien gefunden wurden. Er war 65 Jahre alt.

Er war gerade auf einer Wanderung zum Mount Baldy, als seine Familie ihn am 13. Januar 2023 als vermisst meldete.

Sands hatte eine breite und abwechslungsreiche Karriere, wurde aber vor allem durch seine Rolle im Film von 1985 bekannt Ein Zimmer mit Aussichtmit Helena Bonham Carter in der Hauptrolle.

Sands lernte Schauspiel an der Central School of Speech and Drama in London. In Ein Zimmer mit Aussicht, er spielte George Emerson, ein Liebesinteresse an der jungen Oberschicht Lucy Honeychurch, gespielt von Carter. 1986 sagte er NPR in einem Interview, dass er sich der Klassendynamik im Film durchaus bewusst sei. „Niemand hat tatsächlich etwas anderes getan, als ein gemächliches Leben zu führen, das es ihm ermöglicht, seinen eigenen Genüssen nachzugehen“, sagte er.

Sands‘ Schauspielkarriere bescherte ihm ein vielseitiges Rollenspektrum. Zu seinen Filmen zählen: Arachnophobie, Las Vegas verlassenund der Jackie Chan-Film Das Medaillon. Im Fernsehen trat er in kleinen Rollen in Sendungen wie auf Schloss, Smallville Und Dexter. In Staffel 5 des Actiondramas 24Er spielte den Hauptschurken Wladimir Bierko, einen Terroristen, der im Besitz eines tödlichen Nervengases ist.

Er liebte die Natur. In einem Interview mit The Guardian im Jahr 2020 wurde er gefragt, wann er am glücklichsten sei. Seine Antwort war: „In der Nähe eines Berggipfels an einem herrlich kalten Morgen.“