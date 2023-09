Julian Nagelsmann wordt binnenkort Duits bondstrainer

Der 36-Jährige soll laut Mediaberichten op de entlassenen Hansi Flick volgt. Seine Verpflichtung würde Chancen, aber auch Risiken-gebergte.

Julian Nagelsmann. Frank Hoermann / Sven Simon / Imago

Wie is verantwoordelijk voor de Spitze des Deutschen Fussball-Bundes (DFB) met een sterke focus op het Fussballvolk? Na een week was Rudi hier klaar voor de wedstrijd in Frankrijk in het Dortmund Westfalenstadion; De 2:1-Sieg riskeert de Fussballfreunde met jener Lethargie, in de schasste Bundestrainer Hansi Flick met de Scheitern en de WM in Katar en een echte Serie van Testplayen manövriert hatte.