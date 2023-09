Er ist zwar erst 36 Jahre alt, aber dass Julian Nagelsmann bei seiner ersten Pressekonferenz als neuer Cheftrainer Deutschlands seine eigenen Schlagzeilen liefert, ist ein Zeichen dafür, dass er sich in der Branche sehr gut auskennt.

„Wenn Sie eine Schlagzeile wollen, brauchen wir eine gute, gesunde Aggression gegenüber dem gegnerischen Tor“, sagte er vor Journalisten in der Zentrale des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) in Frankfurt, wo er einen Vertrag bis nach der Europameisterschaft im nächsten Sommer auf heimischem Boden unterschrieb.

„Gerade gegen tief stehende Gegner müssen wir die nötige Präsenz im gegnerischen Strafraum zeigen, wir müssen den Gegner belasten, es muss schmerzhaft sein, gegen uns zu spielen.“

Es war eine vertraute Absichtserklärung eines Cheftrainers, der sich als Trainer der Bundesligisten Hoffenheim, RB Leipzig und bis März dieses Jahres Bayern München einen Ruf für aggressives Pressing und einen proaktiven Spielstil erworben hat. Aber er ist sich bewusst, dass seine neue Aufgabe eine ganz andere ist.

„Wir wollen attraktiven Fußball spielen, der die Menschen über die reinen Ergebnisse hinaus begeistert, aber wir werden die Dinge nicht zu kompliziert machen“, erklärte er.

„Eine positive Atmosphäre ist wichtig, erfordert aber einen guten Plan, der nicht so komplex sein darf wie im Vereinsfußball, weil wir einfach nicht so viel Zeit haben, ihn zu studieren.“

Nagelsmann, der 2022 mit Bayern München die Bundesliga gewann, wird diesen Plan zusammen mit seinen Assistenten Benjamin Glück (37), seinem langjährigen Videoanalysten, und Sandro Wagner (35), dem ehemaligen deutschen Nationalstürmer, der unter Nagelsmann in Hoffenheim spielte, ausarbeiten der den bayerischen Verein Unterhaching in der vergangenen Saison zum Aufstieg in die dritte Liga führte.

„Das Telefon fühlte sich heiß an meinem Ohr an, als ich mit Sandro sprach“, scherzte Nagelsmann. „So aufgeregt ist er.“

Nagelsmann ist wieder mit den Spielern des FC Bayern München vereint

Auf dem Platz bleibt Barcelonas Mittelfeldspieler Ilkay Gündogan Kapitän, während Nagelsmann auch mit einer Reihe ehemaliger Spieler wiedervereint wird, darunter RB Leipzig-Stürmer Timo Werner und mit Joshua Kimmich und Leon Goretzka zwei seiner vertrauenswürdigsten Bayern-Leutnants.

Andere Bayern-Spieler sind möglicherweise weniger begeistert von einem Wiedersehen, wie zum Beispiel Thomas Müller, der unter Nagelsmann alles andere als ein garantierter Stammspieler war, und Manuel Neuer, der im Januar wegen der Entlassung des Torwarttrainers des Vereins, Toni Tapalovic, mit Nagelsmann aneinandergeriet.

„Ich hatte das Gefühl, als wäre mir das Herz herausgerissen worden“, sagte Neuer damals. „Es war das Schwierigste, was ich in meiner Karriere erlebt habe.“

Da Neuer immer noch darum kämpft, von einem Beinbruch, den er sich beim Skifahren im Dezember 2022 zugezogen hat, zurückzukehren, dürfte Marc-André ter Stegen Nagelsmanns bevorzugte Wahl zwischen den Pfosten sein.

„Natürlich freue ich mich darauf, die Bayern-Spieler wiederzusehen“, sagte Nagelsmann. „Aber ich freue mich auch darauf, Spieler anderer Vereine zu treffen, die ich noch nicht kannte.“

DFB-Präsident Bernd Neuendorf, der neue Bundestrainer Julian Nagelsmann und Fußballdirektor Rudi Völler Bild: Michael Probst/AP Photo/Picture Alliance

Zehn Monate bis zur Euro 2024: ein Deal, der allen Seiten entgegenkommt

Für Nagelsmann kommt die zehnmonatige Anstellung zum richtigen Zeitpunkt. Seit seiner Entlassung durch die Bayern im März arbeitslos, hat der 36-Jährige nun die Gelegenheit, eine andere Art des Fußballmanagements auszuprobieren und seinem Bogen ein weiteres Standbein hinzuzufügen.

Sollte ihm das gelingen – „ideal wäre ein Sommermärchen 2.0“, sagte er in Anspielung auf die WM 2006 in Deutschland – sei eine Vertragsverlängerung nicht auszuschließen. Sollte er scheitern, werden strukturelle Probleme beim DFB genauso dafür verantwortlich gemacht wie er, aber Angebote für eine Rückkehr in den Vereinsfußball dürfte es dennoch reichlich geben.

Sein Name war in dieser Saison nach dem holprigen Start der Schwarzgelben bereits im Gespräch mit Borussia Dortmund geflüstert worden, und doch war es BVB-Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke, der in seiner zusätzlichen Funktion als DFB-Vizepräsident auch an der Identifizierung Nagelsmanns beteiligt war Er gilt neben DFB-Präsident Bernd Neuendorf und Fußballdirektor Rudi Völler als erste Wahl für die Nationalmannschaft.

Die Kurzfristigkeit des Deals spiegelt auch die weiterhin prekäre Finanzlage des DFB wider. Angesichts eines Haushaltsdefizits von 19,5 Millionen Euro (20,7 Millionen US-Dollar) kündigte die Organisation im Juli Pläne an, 4,5 Millionen Euro einzusparen, weitere Kürzungen seien geplant.

Nagelsmann, der noch beim FC Bayern München auf der Gehaltsliste stand, muss für die Übernahme dieser Position eine deutliche Gehaltskürzung hinnehmen, während der deutsche Meister Berichten zufolge auch zugestimmt hat, auf die 15 Millionen Euro zu verzichten, die nötig gewesen wären, um Nagelsmann aus seinem Vertrag zu entlassen , die bis 2026 lief.

„Bayern hat wunderbar mit uns zusammengearbeitet und Kompromisse gemacht“, deutete Völler an, während Nagelsmann betonte: „Ich will kein Lob. Ich habe das Privileg, Fußballtrainer zu sein, und ich verdiene genug Geld. Hier geht es nur um den Job.“

Voller Fokus auf die Euro 2024

Ebenso wie der DFB als Ganzes, der nun unter dem neuen Vorstandsvorsitzenden Andreas Rettig, der Anfang dieser Woche nach den desaströsen Turnierleistungen der deutschen Männer-, Frauen- und Jugendmannschaften die Nachfolge von Oliver Bierhoff angetreten hat, seinen Fokus ausschließlich auf die EM 2024 legt.

„Die EM im nächsten Jahr ist für den deutschen Fußball von enormer Bedeutung“, sagte Neuendorf. „Unsere Konzentration liegt jetzt voll und ganz darauf, Julian Nagelsmann bis zum nächsten Sommer zu unterstützen.“

Bis dahin werden unzählige neue Schlagzeilen geschrieben sein. Ob sie diejenigen sein werden, die Nagelsmann will, wird von seinem Erfolg abhängen, aber die Schlagzeilen, die er bei seiner Enthüllung machte, deuten vorerst sicherlich darauf hin, dass eine andere deutsche Mannschaft in Sicht ist.