Ungewöhnliche Zeitverschiebung, ungewöhnlicher Ort, aber volle Konzentration auf sein erstes Länderspiel: im Mini-Presseraum im Pratt & Whitney Stadium in Hartford, wo die deutsche Nationalmannschaft am Samstag (21 Uhr MESZ) spielt. RTL) trifft auf die USA, sprach Julian Nagelsmann um 18 Uhr Ortszeit, entsprechend Mitternacht deutscher Zeit, vor seinem Debüt als Bundestrainer über…

… die erste Trainingswoche: „Ich hoffe, dass man sehen kann, was wir trainiert haben. Am Mittwochnachmittag war ich ehrlich gesagt sehr beeindruckt von der Mannschaft: toller Spirit, toller Fußball. Wir haben versucht, den Jungs die Idee des neuen Trainerteams zu erklären. Natürlich geht es darum, Spiele zu gewinnen. Aber auch einen gewissen Stil auf den Platz zu bringen, was vielleicht noch wichtiger ist – gepaart mit einem Sieg wäre natürlich ideal. Ich möchte eine Mannschaft sehen, die aktiv ist und mehr Chancen erspielt als beim letzten Mal. Die Leute, die zuschauen, sollen Spaß haben. Das Team war in den ersten Tagen sehr konzentriert, daher bin ich guter Dinge.“

… sein Co-Trainer Sandro Wagner: „Er ist ein unglaublich fleißiger, strukturierter Mann. Er liefert eine tolle Mischung aus Sprüchen und Ernsthaftigkeit. Er kümmert sich für mich um alles, wenn es um all diese organisatorischen Belange geht. Es ist sensationell, er hat einen guten Zugang zu den Spielern und ein enormes taktisches Verständnis. Schade, dass er irgendwann wieder Cheftrainer werden möchte, deshalb kann ich ihn nicht dauerhaft verpflichten. Aber lasst uns abwarten.“

Bundestrainer Julian Nagelsmann schwärmt von seinem Co-Trainer Sandro Wagner. © Quelle: IMAGO/Studenten

… Nervosität und Debütrituale: „Ich musste nicht singen und ich glaube nicht, dass das bei der Nationalmannschaft überhaupt möglich ist – bei so vielen neuen Spielern wäre man sonst den ganzen Tag damit beschäftigt zu singen (lacht). Ich bin nicht nervös. Ich habe die Hymne noch einmal auswendig gelernt, damit sie passt. Aber ansonsten ist es einfach in Ordnung.“

… wie wichtig eine gute Atmosphäre im Team ist: „Die Mannschaft bekommt von mir immer ehrliches, sachliches Feedback zum Fußball. Viele denken, dass das Motto: Du musst elf Freunde sein, gelten muss. Aus meiner Sicht ist es Käse – das funktioniert nicht einmal in der Schule, obwohl alle gleich alt sind. Aber selbst dann hast du vielleicht fünf Freunde, fünf von denen du denkst, dass sie in Ordnung sind – und dann gibt es noch welche, mit denen du in der Pause keinen Kakao trinken möchtest. Im Fußball ist das nicht anders, man kann nicht mit jedem gleich gut spielen. Aber es ist ein Mannschaftssport, man muss sich darauf einlassen, sonst muss man Golf oder Tennis spielen. Am Ende ist es so: Wenn wir langweiligen Fußball spielen, können wir zehnmal im Kreis stehen und „Einer für alle, alle für einen“ rufen – das hilft nichts. Nur wenn wir attraktiven und erfolgreichen Fußball spielen, wird die Atmosphäre gut sein.“

Nagelsmann lobt USA-Trainer Gregg Berhalter

… der Feind USA: „Sie haben mit Gregg Berhalter zusammengearbeitet (Ex-Bundesliga-Profi, also Red.) ein Trainer, den ich aus seiner Zeit bei 1860 München kenne, der innovativ ist und der meiner Meinung nach den Trainingsalltag in den USA etwas verändert hat. Das Team hat sich in den letzten Jahren enorm weiterentwickelt; Sie haben immer tolle, junge und athletische Spieler, die jetzt in den großen Ligen spielen. Es wird sicher keine leichte Aufgabe für uns.“