STORY: Medienberichten zufolge soll der 36-jährige Julian Nagelsmann neuer deutscher Fußball-Bundestrainer werden. Nach Angaben von Insidern vom Dienstagnachmittag hatte der Deutsche Fußball-Bund mit Nagelsmann eine Zusammenarbeit bis zur Europameisterschaft im kommenden Jahr vereinbart. Allerdings müssen noch letzte Details geklärt werden. Der DFB wird dann in Kürze eine offizielle Mitteilung veröffentlichen. Das monatliche Gehalt sollte bei rund 400.000 Euro liegen. Nagelsmanns Vertrag beim FC Bayern München, der ihn im März entlassen hatte, wird daher aufgelöst. Der DFB hat sich kürzlich nach mehreren Niederlagen in Folge und einer 1:4-Niederlage gegen Japan vom bisherigen Bundestrainer Hansi Flick getrennt. Mehr

Neuer Bundestrainer soll Medienberichten zufolge Julian Nagelsmann werden. Persönliche Gespräche zwischen der Verbandsführung und dem Ex-Bayern-Trainer haben begonnen. Der Zeitrahmen scheint klar definiert

Julian Nagelsmann ist auf dem Weg, Projektmitarbeiter beim DFB zu werden. Sechs Monate nach seinem plötzlichen Abschied vom FC Bayern wird der 36-Jährige der zweitjüngste Bundestrainer der deutschen Geschichte und verantwortet die Heim-EM 2024 als Ziel einer zehnmonatigen Reise. Laut „Bild“ und „Kicker“ wurde bereits eine Einigung erzielt und die Bekanntgabe des neuen Bundestrainers Nagelsmann steht kurz bevor. Der Deutsche Fußball-Bund verwies am Dienstag auf ein erstes persönliches Treffen von Präsident Bernd Neuendorf und Sportdirektor Rudi Völler mit Nagelsmann und verkündete vorsichtig: „Wir sind in guten Gesprächen.“ Diese werden in den kommenden Tagen fortgesetzt.

Auch ohne Bestätigung einer Einigung durch den Verband scheint die Richtung klar: Die Europameisterschaft im eigenen Land wird ein Nagelsmann-Projekt mit klar definiertem Vertragsende – so wie Jürgen Klinsmann die Heim-WM 2006 sah, die später als „Sommer“ betitelt wurde Märchen“, als Projekt, an dessen Ende er mit dem dritten Platz und viel Euphorie das Amt an Joachim Löw übergab.

In diesem Szenario kann der DFB mit dem in der Branche hoch geschätzten Nagelsmann die Europameisterschaft angehen und sich in den heimischen Stadien für die Turnierausfälle 2018, 2021 und 2022 rehabilitieren wollen. Nagelsmann würde die Nationalmannschaft übernehmen ein ziemlicher Tiefpunkt nach dem WM-Aus und anderen schweren Rückschlägen. Der DFB hätte zudem die Möglichkeit, mit Liverpools Jürgen Klopp ab 2024 ein langfristiges Projekt in Angriff zu nehmen, das als Ideallösung gilt. In diesem Szenario könnte die Nachfolgedebatte nach dem Heimturnier auch massive Auswirkungen auf die Monate vor der Europameisterschaft haben.

Julian Nagelsmann wird vermutlich wie schon beim FC Bayern Hansi Flick folgen



Wie beim FC Bayern würde Nagelsmann 2021 die Nachfolge von Hansi Flick antreten, sein bis Sommer 2026 gültiger Vertrag bei den Münchnern dürfte demnach aufgelöst werden. Der deutsche Meister würde auf eine Ablösesumme verzichten, sich aber auch nicht an Nagelsmanns DFB-Gehalt beteiligen. Dieser soll laut „Bild“ deutlich niedriger ausfallen als beim FC Bayern.

Viel Zeit wird Nagelsmann auf dem Weg zur Heim-EM, die den gebürtigen Oberbayern am 14. Juni mit der DFB-Auswahl zurück nach München führen würde, nicht bleiben. Für Oktober ist die viel diskutierte Amerikareise mit Spielen gegen die USA und Mexiko geplant.

Anschließend folgt zum Jahresende das Spiel gegen Österreich. Die Alpenrepublik wird seit Juni 2022 von Ralf Rangnick trainiert, der Nagelsmanns Trainerkarriere in Leipzig maßgeblich unterstützte. Der umjubelte 2:1-Sieg über Vizeweltmeister Frankreich vor einer Woche unter dem ehemaligen Interimstrainer Völler dürfte der neue Maßstab in Sachen Atmosphäre nach dunklen Monaten unter Flick sein.

Dass der DFB die Gespräche mit Nagelsmann frühzeitig und offen bestätigt hat, deutet darauf hin, dass andere Kandidaten wie Routinier Louis van Gaal oder Stefan Kuntz keine guten Optionen für das EM-Projekt seien. Nagelsmann wäre nach Otto Nerz der zweitjüngste Bundestrainer der DFB-Geschichte und soll nach Stationen bei der TSG Hoffenheim, RB Leipzig und dem FC Bayern nun die kriselnde Nationalmannschaft aus ihrer tiefen Krise führen.

„Natürlich kann er das“, sagte Thomas Tuchel, der im Frühjahr Nagelsmanns Job in München übernommen hatte, vergangene Woche. „Er ist ein hervorragender Trainer“ und es werde nicht an „professioneller Qualität oder Fähigkeiten“ scheitern. Auch Bayerns Ehrenpräsident Uli Hoeneß traut Nagelsmann den Job grundsätzlich zu, betonte in der „Süddeutschen Zeitung“ nach schwierigen Monaten jedoch das Ausmaß der Herausforderung: „Der DFB könnte jetzt den Kaiser von China holen, er würde es auch schwer haben.“ “ Hoeneß‘ pragmatischer Rat: Legen Sie den Laptop weg und „erst die Emotionen überwinden“.

Genauso wie Völler, dem unter Flick nach der blamablen 1:4-Niederlage gegen Japan der spektakuläre Wandel von der Trauer zur Begeisterung gelang. Doch Nagelsmanns Reise, die am 14. Oktober (21 Uhr) in East Hartford beim WM-Gastgeber 2026 beginnen würde, hätte noch einige weitere Tücken mit sich. Nach drei Niederlagen bei großen Turnieren scheint eine ganze Spielergeneration rund um Joshua Kimmich massiv gezählt zu sein. Die Spiele nach Katars WM-Flop ließen wenig Hoffnung auf Besserung aufkommen.

Bayern blockt beim DFB



Beim DFB würde Nagelsmann auch auf den Bayern-Block treffen, mit dem er in München fast zwei Jahre lang zusammengearbeitet hatte. Kimmich und Leon Goretzka könnten die großen Gewinner des Trainerwechsels sein und auch wieder zur zentralen Achse im DFB-Team werden, das sie unter Nagelsmann – und teilweise auf dem Weg zum Triple 2020 unter Flick – geformt haben. Im DFB-Team wurde Kimmich zuletzt nach rechts gedrängt, Goretzka nicht einmal mehr nominiert und Triple-Sieger Ilkay Gündogan zum Kapitän erklärt.

Spannend wäre auch, wie ein derzeit nicht absehbares Comeback von Ex-Weltmeister Manuel Neuer verläuft. Zu Neuers Enttäuschung trennten sich die Bayern und Nagelsmann Anfang des Jahres von seinem Torwarttrainer Toni Tapalovic. Der langjährige Ersatzspieler und Herausforderer Marc-André ter Stegen erklärte seinen klaren Anspruch auf einen Stammplatz bei der EM unter Flick. „Ja, ich bin im Moment die Nummer eins. Ich habe lange auf diesen Moment gewartet und glaube, dass ich ihn nutzen kann. Ich werde alles tun, um diesen Status zu behalten“, sagte ter Stegen.

Das ist