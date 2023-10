So alt war eine deutsche Fußballnationalmannschaft seit 25 Jahren nicht mehr. Kein Problem für den neuen Trainer: Er sieht sich als Baumeister der Mannschaft, nicht aber als deren Entwickler.

Der Raum ist kaum größer als eine Besenkammer, kein Fenster, keine Klimaanlage und an der Wand ein Schild, das den Gast mit dem Satz begrüßt: „Dieser Ort kann Ihr Zuhause sein – oder Ihr schlimmster Albtraum.“

In diesem stickigen Raum unter einer Tribüne im Pratt & Whitney Stadium in Hartford, Connecticut, sollte die neue Ära des deutschen Fußballs beginnen. Habe hier angehalten Julian Nagelsmann seine erste Pressekonferenz als Bundestrainer am Freitagabend. Der weniger feierliche Rahmen im Stadion des Fußballclubs New England Patriots schien Nagelsmanns Stimmung nicht zu trüben. Praktischerweise hatte er selbst Pathos in seinem Programm und so sagte er mit Blick auf das Freundschaftsspiel am Samstag gegen die USA (21 Uhr, RTL): „Wir wollen aktiven, intensiven und aggressiven Fußball spielen, der uns begeistert.“ Er sei „sehr beeindruckt“ von der Trainingsleistung seiner Mannschaft, die „sehr viel Potenzial“ habe.

Ähnlich äußerte sich Nagelsmanns Vorgänger Hansi Flick in der Spätphase seiner Amtszeit. Es ging immer um das unglaubliche Talent, das… DFB– Auswahl angeblich versammelt – nur dass das nur die Drohnen gesehen haben, die Flick über dem Trainingsgelände schweben ließ. Und selten sind die Zuschauer bei den Länderspielen im Stadion.

Julian Nagelsmann macht eine schnelle Bestandsaufnahme und will das deutsche Spiel entschlacken



Unter Nagelsmann, 36, dürfte das nun anders sein. Wer ihn zuletzt auf dem Trainingsplatz in Foxborough, anderthalb Autostunden von Hartford entfernt, sah, sah einen jungen, energiegeladenen Trainer, der einige Übungen selbst tanzte und laut sprach. Dies kam bei den Spielern offenbar gut an. Thomas Müller lobte, dass Nagelsmann „viel Power auf den Platz“ gebracht habe, Ilkay Gündogan freute sich über „klare Ansagen“, und Jamal Musiala, ein Meister der kurzen Antwort, sagte: „Jeder ist bereit dafür.“

Auch Nagelsmanns Vorgesetzter Rudi Völler beteiligte sich an den Lobreden: „Julian ist genau der Typ, der für den Stimmungsumschwung sorgen kann, den wir unbedingt brauchen.“

Nur Nagelsmann selbst fand das alles zu emotional. Atmosphäre, Teamgeist, das sind Begriffe, die ihn an den Elf-Freunde-Mythos aus Herbergers Zeit denken lassen. Ein Klischee, „Käse“, sagte Nagelsmann. Das ist gar nicht so einfach, einfach mitten in der Umkleidekabine die Hände halten, ein paar aufmunternde Worte rufen und schon ist man ein tolles Team.

In Nagelsmanns Wahrnehmung sind Fußballmannschaften in erster Linie Zweckgemeinschaften. „Wir müssen die Atmosphäre nicht dadurch schaffen, dass wir ständig darüber reden. Es geht um Fußball, bei dem alle abends ins Bett gehen und sagen: Wow, das macht Lust aufs Spielen!“

Es geht auch um Ergebnisse. Nagelsmann sei sich dessen bewusst, „der Sieg ist sehr wichtig“, sagte er. Eigentlich eine triviale Erkenntnis, aber darunter Hansi Flick sie war immer weiter in den Hintergrund gerückt. Er akzeptierte die Punktzahl nicht als zentrales Maß, weil sie außer Acht ließ, welche wichtige Arbeit Flick als Fußballpädagoge beim DFB geleistet hat. Flick sprach immer davon, eine Mannschaft für die EM 2024 und die Jahre danach aufbauen zu wollen. Dass sich der Weg in die vermeintlich goldene Zukunft als holprig erwies: Ein Geschenk, darüber können sich nur kleine Gemüter aufregen.

Alles war bei Flick ZukunftEr experimentierte bis zum Äußersten – bis die Mannschaft jeglichen Glauben an sich selbst verlor. Bei der 1:4-Niederlage gegen Japan im September konnte man den Zerfall der Mannschaft in Echtzeit beobachten.

Das DFB-Team ist so alt wie schon lange nicht mehr



Bei Nagelsmann ist jetzt alles vorhanden. Er hat nur einen Vertrag bis Ende Juli 2024, also insgesamt neun Monate, und in dieser begrenzten Zeit will er das Beste daraus machen. Zwölf Spieler, die Nagelsmann für die USA-Reise nominiert hat, sind 30 Jahre oder älter. Erst unter Erich Ribbeck, der Ende der 1990er Jahre als Teamchef tätig war (und auch viel Golf spielte), hatte die deutsche Nationalmannschaft einen höheren Altersdurchschnitt.

Nagelsmann ist Pragmatiker. Er baut ein Team auf, er fügt die einzelnen Teile zusammen, sieht sich aber nicht in der Rolle eines Entwicklers. Nagelsmann vermisst völlig alle fantasievollen, heiligen Dinge seiner Vorgänger.

Er will das DFB-Team, das seit der gescheiterten WM 2022 zutiefst verunsichert ist, mit dem Dienstalter auf der zentralen Achse stabilisieren: Er hat Mats Hummels, 34, als Abwehrchef zurückgeholt, den Joachim Löw bereits aussortiert hatte. Vor ihm positioniert er Thomas Müller, 34, im Mittelfeld, der Niclas Füllkrug, 30, an der Spitze des Angriffs bedient, oder auch den erstmals aufgebotenen Kevin Behrens, 32.

Nagelsmann ist beim DFB wie auf der Versammlung. Der Bundestrainerjob bedeutet für ihn vorübergehendes Glück. Er muss Probleme heute lösen, nicht morgen. Ein Gegner wie die USA scheint gerade zum richtigen Zeitpunkt zu kommen. Kein Weltklasseteam, für die Deutschen absolut schlagbar.

Aber das wurde im September auch über Japan gesagt.