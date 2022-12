Julia Roberts „umrahmt“ George Clooney auf urkomische Weise in einem Must-See-Kleid

Ein Bild sagt mehr als tausend Worte, und Julia Roberts bewies, dass dieses Sprichwort zu Ehren eines engen Freundes wahr war George Clooney.

Das Sich fragen Schauspielerin, 55, zeigte, wie sehr die Im Himmel Der 61-jährige Schauspieler bedeutet für sie, dass er ihr Kleid mit gerahmten Fotos von ihm für die Kennedy Center Honors am 4. Dezember in Washington DC bedeckt. Das Kleid wurde von entworfen Jeremy Scott für Moschino und zeigte Schnappschüsse von Clooney aus all den Jahren, auch aus seiner Zeit ER., sein 2013 W-Magazin Fotoshooting und mehr.

Obwohl Roberts‘ Hommage an Clooney für ihre Fans vielleicht keine große Überraschung sein sollte. Immerhin haben die Oscar-Preisträger in mehreren Filmen zusammen mitgespielt – darunter Ozean Elf, Geldmonster und zuletzt Eintrittskarte ins Paradies– und sind enge Freunde.

„Wir wurden sofort Freunde“, erinnerte sich Roberts in einer Oktober-Folge von Jimmy Kimmel Live! über das Treffen mit Clooney während der Arbeit an Ocean’s Eleven. „Weißt du, du triffst einfach Leute und manchmal denkst du: ‚Ich mag diese Person wirklich nicht. Ich habe keinen Grund, sie nicht zu mögen. Ich mag sie nicht und ich werde meine Meinung nie ändern.‘ Und dann gibt es einige Leute, wie meinen GTC, zu denen man sagt: ‚Okay, ich werde diese Person bis zum Ende der Zeit kennen. Das ist eine gute Sache.’“