Julia Louis-Dreyfus sprach am Tag, nachdem sie in einem Interview mit WSJ ihren sechsten Emmy Award in Folge gewonnen hatte, über die Diagnose Brustkrebs im zweiten Stadium. Magazin, das am Mittwoch erschienen ist.

Die 62-jährige Darstellerin sprach über den Schock, den sie verspürte, nachdem sie die Nachricht erhalten hatte, die sie mit „einer schrecklichen schwarzen Komödie“ verglich.

Die Seinfeld-Schauspielerin, die nicht wusste, dass der Schöpfer der klassischen Sitcom über einen möglichen Neustart nachdachte, sprach auch darüber, wie sich ihr Leben in den Jahren seit ihrer Diagnose zum Besseren verändert hatte.

Louis-Dreyfus erzählte zunächst davon, dass sie am Morgen, nachdem sie für ihre Rolle in Veep im September 2017 den Emmy Award als herausragende Hauptdarstellerin in einer Comedy-Serie gewonnen hatte, einen Anruf von ihrem Arzt erhalten hatte.

Der Darsteller verkörperte die Hauptfigur der Serie, Selina Meyer, während der gesamten Laufzeit der Serie, die von 2012 bis 2019 dauerte.

Sie erinnerte sich: „Es fühlte sich an, als wäre es geschrieben.“ Es fühlte sich an, als wäre es eine schreckliche schwarze Komödie. Und dann hat es sich irgendwie in hysterisches Weinen verwandelt.‘

Die Darstellerin gab dann zu, dass sie nach Erhalt der schrecklichen Nachricht Angst um ihre Gesundheit bekam, was auch dazu beitrug, ihre Einstellung zur Sterblichkeit zu ändern.

„Man denkt einfach nicht darüber nach, wissen Sie, das ist so etwas wie die Arroganz der Menschen.“ Aber natürlich werden wir irgendwann alle darin beißen“, sagte sie.

Louis-Dreyfus wurde im Oktober 2018 endgültig für krebsfrei erklärt, nachdem sie sich einer Doppelmastektomie und sechs Runden Chemotherapie unterzogen hatte.

Die Schauspielerin sprach auch über die positiven Veränderungen, die sie nach dem Kampf gegen die Krankheit in ihrem Leben vorgenommen hatte.

„Ich erlebe, dass ich achtsamer lebe.“ „Es ist nicht so, dass es mich die ganze Zeit anbrüllt, aber es gibt mehr Laserfokus“, sagte sie.

Die Darstellerin sprach während des New Yorker Festivals 2023, das letzten Monat stattfand, darüber, wie ihr Kampf gegen Brustkrebs ihre Lebenseinstellung verändert hatte, und sprach darüber, welche Vorteile es hat, stressfrei zu bleiben.

Über „People“ erklärte sie: „Ich bin einfach so glücklich, hier zu sein, wissen Sie.“ Ich glaube, dass mir die Dinge mehr Spaß machen. Ich glaube, ich arbeite jetzt hart daran, meinen Stress nicht in meinen Körper eindringen zu lassen, wenn ich es schaffe.“

Obwohl Louis-Dreyfus realistisch blieb, was die Schwierigkeit angeht, in angespannten Situationen ruhig zu bleiben, gab sie an, dass die Vorteile des Stressabbaus sich besonders positiv auf ihre geistige und körperliche Gesundheit auswirkten.

„Das ist sicher eine schwierige Nuss, weil wir alle gestresst sind.“ Aber es hat Auswirkungen“, erklärte sie.

Abschließend erklärte die Schauspielerin, dass sie sich dazu verpflichtet habe, trotz ihres Kampfes gegen Brustkrebs eine positive Lebenseinstellung beizubehalten.

„Ich sage nicht unbedingt, dass ich durch Stress Krebs bekommen habe, aber es ist nicht gut für dich.“ Und es ist auch kein glücklicher Ort zum Leben. Deshalb konzentriere ich mich nur sehr darauf, mein Leben so gut wie möglich zu genießen“, sagte sie.