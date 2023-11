Jugendlicher stirbt nach Angriff eines Mitschülers mit Waffe in Offenburg – Offenburg

Ein Jugendlicher, der in Offenburg von einem Klassenkameraden mit einer Waffe angegriffen wurde, ist nach Angaben der Polizei seinen schweren Verletzungen erlegen. Das Motiv für das Verbrechen ist wahrscheinlich persönlicher Natur.

Kurz vor 12 Uhr gingen am Donnerstag beim Polizeipräsidium Offenburg mehrere Notrufe ein, dass es in einer Schule in der Vogesenstraße zu Schießereien gekommen sei. Die ersten Einsatzkräfte trafen bereits nach wenigen Minuten vor Ort ein und begaben sich umgehend in das Gebäude. Ein verletzter Jugendlicher wurde von der Polizei aus dem Gebäude gebracht und den Rettungskräften zur Nothilfe übergeben. Nach aktuellen polizeilichen Erkenntnissen wurde der Tatverdächtige bis zum Eintreffen der Polizei von einer zufällig anwesenden Person festgehalten.

Einer Polizeiaussage vom späten Nachmittag zufolge ist bisher bekannt, dass der Minderjährige ein Klassenzimmer betrat und gezielt auf seinen dort sitzenden gleichaltrigen Mitschüler zuging und mindestens einen Schuss aus einer Handfeuerwaffe abfeuerte. Dadurch erlitt er schwere Verletzungen, an denen er am Nachmittag verstarb.

Als Auslöser könnte laut Polizei ein persönliches Motiv in Frage kommen.

Insgesamt war die Polizei mit mehr als 300 Einsatzkräften vor Ort. Zur Sicherheit der rund 180 Schüler blieben diese bis zur endgültigen Durchsuchung des Gebäudes in ihren Klassenräumen. Anschließend wurden die Schüler Klasse für Klasse den vielen besorgten Eltern übergeben, die vor Ort in einer benachbarten Sporthalle eintrafen.

Die Betreuung der Schüler und Eltern erfolgte durch Psychologen und Experten des DRK, der Polizei und der Schulen. Die weitere Nachsorge wird durch die Facharztpraxen gewährleistet.

Die Leiterin der Staatsanwaltschaft Offenburg, Iris Janke, teilte mit: Der Verdächtige werde heute dem zuständigen Ermittlungsrichter vorgeführt, auf Antrag der Staatsanwaltschaft Offenburg, einen Haftbefehl wegen Totschlags zu erlassen.

Polizeipräsident Jürgen Rieger zeigte sich von der Tat zutiefst betroffen und dankte allen Beteiligten und den Einsatzkräften für die gute und schnelle Zusammenarbeit.

Erst am Mittwoch bedrohten zwei Jungen in einer Hamburger Schule einen Lehrer mit einer Schusswaffe und lösten damit einen groß angelegten Polizeieinsatz aus. Erst nach vier Stunden konnten die Einsatzkräfte Entwarnung geben. Fast zeitgleich gab es auch an einer anderen Schule Alarm wegen einer Bedrohungslage. Auch hier war eine erzieherische Kraft bedroht. In diesem Zusammenhang wurden kurze Zeit später vier Jungen im Alter von 11, 12, 12 und 14 Jahren sowie später ein 13-Jähriger festgenommen und insgesamt drei mutmaßliche Spielzeugwaffen sichergestellt. Ein 12-Jähriger und ein 13-Jähriger werden verdächtigt, für die Bedrohung in Blankenese verantwortlich zu sein.