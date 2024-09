Prinz William ist der erste in der britischen Thronfolge. Bild: dpa / Steve Parsons

Besondere Popularität genießt Prinz William in seinem Heimatland Großbritannien. Als erstgeborener Sohn seines Vaters König Charles gilt er als rechtmäßiger Thronfolger der britischen Monarchie. Doch bis es soweit ist, bereitet er sich weiterhin auf seine zukünftige Rolle vor und widmet sich seinen Pflichten in der königlichen Familie.

Vor allem seine Frau Prinzessin Kate und die drei Kinder George, Charlotte und Louis haben einen hohen Stellenwert in seinem Leben. Obwohl er regelmäßig mit ihnen bei öffentlichen Veranstaltungen auftritt, Sein Privatleben hält er jedoch aus der Öffentlichkeit heraus. Umso spannender ist jedes kleine Detail, das über ihn und seine Familie bekannt wird.

Hier finden Sie alle Informationen zu Prinz William.

Name: William Arthur Philip Louis

William Arthur Philip Louis Geburtstag: 21. Juni 1982

21. Juni 1982 Sternzeichen: Zwillinge

Zwillinge Geburtsort: London (England)

Prinz William erregt vor allem durch seine Beziehung zu seinem Bruder Prinz Harry Aufsehen.Bild: PA Wire / Chris Jackson

Royals: So war Prinz Williams Jugend

Prinz William wuchs mit dem Wissen auf, dass er eines Tages den Thron der britischen Monarchie besteigen würde. Trotzdem besuchte er sowohl einen öffentlichen Kindergarten als auch eine öffentliche Schule – ein Detail, auf das auch seine inzwischen verstorbene Mutter, Prinzessin Diana, großen Wert legte.

Nachdem Prinz William sein Studium in Eton beendet hatte und bevor er sein erstes Studienjahr in Schottland begann, legte er ein Auslandsjahr ein. Während dieser Zeit bereiste er Südamerika und Südafrika. Nach seiner Rückkehr nach Hause studierte er bis zum Sommer 2005 an der University of St. Andrews. Dort lernte er 2001 seine heutige Frau, Prinzessin Kate, kennen.

Prinz William und Prinzessin Kate bei ihrer Hochzeit im Jahr 2011.Bild: AP / Martin Meissner

Während ihres Verlobungsinterviews, das 2010 ausgestrahlt wurde, erinnerte sich Kate an ihr erstes Treffen und sagte William:

„Ich glaube, du hast gesagt, dass ich tatsächlich knallrot geworden bin, als ich dich getroffen habe, und irgendwie abgehauen bin.“

Vor seiner Heirat mit Kate absolvierte William im Januar 2006 seine elfmonatige Ausbildung an der Royal Military Academy Sandhurst. Dort wurde er Offizier und war Truppenkommandeur bei den „Blues and Royals“. Während seiner Zeit dort wurde er unter anderem von der Royal Navy und der Royal Air Force ausgebildet. Mit seiner damaligen Militärkarriere folgte er dem Beispiel seines Vaters und seiner Onkel.

George, Charlotte, Louis: Die Familie von Prinz William

Prinz William hat drei Kinder. Prinz George wurde im Juli 2013 geboren und Prinzessin Charlotte kam am 2. Mai 2015 zur Welt. Ihr jüngstes Kind, Prinz Louis, kam am 23. April 2018 zur Welt.

Während die jüngsten Mitglieder der königlichen Familie bereits Rollen im Rampenlicht übernommen haben, arbeiten William und Kate hart daran, den Großteil ihres Lebens außerhalb des Rampenlichts zu verbringen. Stattdessen konzentrieren sie sich darauf, ihren Kindern wichtige Werte für die Zukunft zu vermitteln.

Prinz William und Prinzessin Kate mit ihren Kindern Prinz Louis (l.), Prinzessin Charlotte und Prinz George.Bild: Will Warr/Kensington Palace/PA Wire/dpa

Als Williams Kinder am vergangenen Vatertag zum ersten Mal in den sozialen Medien ihre Meinung äußerten, verriet dies viel über seinen Erziehungsstil. Die königliche Expertin Judi Jones erklärte dem Mirror den Unterschied zwischen der Pose, die der dreifache Vater mit seinen Kindern auf dem Bild einnahm, und der, die König Charles in dem Post zeigte, den William zu seinen Ehren teilte:

„Der Kontrast zwischen der Pose (…) könnte kaum stärker sein und lässt darauf schließen, dass er zwar die Art der Erziehung schätzt, die er genossen hat, aber dennoch entschlossen ist, für seine eigenen Kinder etwas anderes zu schaffen.“

Schicksalsschlag: Prinzessin Kates Krebs

Am 22. März 2024 schockierte Prinzessin Kate die Welt mit ihrer beunruhigenden Ankündigung. Per Videobotschaft wandte sie sich direkt an die Öffentlichkeit und machte ihre Krebsdiagnose öffentlich. Sie berichtete unter anderem, dass der Krebs im Januar desselben Jahres nach einer Bauchoperation entdeckt worden sei.

Bevor die dreifache Mutter offen über das ernste Thema sprach, kursierten bereits zahlreiche Gerüchte. Die Prinzessin erschien immer seltener bei offiziellen Anlässen. Einer ihrer größten Unterstützer in dieser schwierigen Zeit war ihr Ehemann Prinz William.

Im Interview mit „Hello!“ betonte Royal-Autor Robert Jobson, dass Kates Diagnose die beiden einander noch näher gebracht habe. Er sagte unter anderem:

„Es besteht kein Zweifel, dass William Catherines Fels in der Brandung ist. Er ist die Konstante in ihrem Leben und sie ist der Mittelpunkt seines Lebens.“

Die aktuelle Zeit stelle das königliche Paar vor besondere Schwierigkeiten, „nicht zuletzt als Eltern“, erklärte der Experte. William und Kate versuchten, „das psychische Wohlbefinden ihrer Kinder und die Schwere ihrer Krankheit unter einen Hut zu bringen“.

Umso erfreulicher waren die aktuellen Nachrichten zum Gesundheitszustand der Prinzessin. Am 9. September gab sie in einer Videobotschaft bekannt, dass sie ihre Chemotherapie abgeschlossen habe. In dem Clip, der auch private Aufnahmen ihres Familienlebens enthielt, meinte Kate:

„Vor allem hat diese Zeit William und mich daran erinnert, über die einfachen, aber wichtigen Dinge im Leben nachzudenken und dankbar dafür zu sein, die so viele von uns oft für selbstverständlich halten. Einfach zu lieben und geliebt zu werden.“

Anhaltender Konflikt mit Prinz Harry und Meghan

Zwischen Prinz William und seinem Bruder Harry herrscht seit Jahren Funkstille. Nachdem der jüngste Sohn von König Charles 2020 seiner Heimat den Rücken kehrte, legte er die Missstände im britischen Königshaus öffentlich offen. In „Spare“ ließ er auch am Kronprinzen und dessen Frau Prinzessin Kate kein gutes Haar.

Deshalb sollen die Geschwister auch seit zwei Jahren kein Wort mehr miteinander gewechselt haben. Zuletzt ärgerte sich William besonders über die Art und Weise, wie seine Frau behandelt wurde.

Prinzessin Kate und Prinz William sollen Prinz Harry und Herzogin Meghan noch nicht vergeben haben. Bild: Kirsty O’connor/PA Wire/dpa

Wie das „Daily Beast“ berichtete, war der 42-Jährige verärgert darüber, dass Prinz Harry und Herzogin Meghan seine Frau öffentlich immer noch „Kate“ und nicht „Catherine“ nennen. Es sei ein Zeichen mangelnden Respekts, hieß es. Immerhin hatte die Prinzessin darum gebeten, mit ihrem vollen Namen angesprochen zu werden. Ein Freund des Paares erklärte:

„Das ist natürlich eine völlig triviale Sache, aber diejenigen von uns, die William kennen, wissen, dass es eines der Dinge ist, die ihn aufregen.“

Inzwischen wuchs die Hoffnung auf eine künftige Versöhnung zwischen den beiden Brüdern. Nicht nur Harry, sondern auch William sind bereit, an ihrer Beziehung zu arbeiten. Dies sagte eine ihnen nahestehende Quelle der britischen Zeitung „Express“.

EM 2024: Prinz William besucht Deutschland

Im Jahr 2024 fand eines der größten Sportereignisse Deutschlands statt. In mehreren Städten Deutschlands traten die besten Fußballteams Europas bei der Europameisterschaft gegeneinander an. Auch Prinz William wollte sich das Live-Spektakel nicht entgehen lassen.

In passenden Outfits besuchten Prinz George und Prinz William zum EM-Finale das Berliner Olympiastadion.Bild: dpa / Federico Gambarini

Gemeinsam mit seinem ältesten Sohn George besuchte er unter anderem das große Finale im Berliner Olympiastadion. Das englische Team spielte gegen das spanische Team. Auch wenn die „Three Lions“ am Ende nicht siegten, soll das Vater-Sohn-Duo viel Spaß gehabt haben. Bilder zeigen, wie sie gebannt aus dem Publikum das Spiel verfolgten.

Das Finale war allerdings nicht das einzige Spiel der EM 2024, das der 42-Jährige vor Ort verfolgte. Außerdem feuerte er England im Viertelfinale und im Achtelfinale live im Stadion an.wie unter anderem „The Daily Telegraph“ berichtet. Nach dem 2:1-Sieg gegen die Slowakei postete er sogar auf X und schrieb: „Los geht’s, England. Viertelfinale, wir kommen.“