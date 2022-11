Jugend forscht: Diese beiden Schülerinnen nutzen CO2, um Energie zu speichern

Der Klimawandel beschäftigt die Abiturienten Mariella Benkenstein und Marit Kock. So sehr, dass sie beschlossen, ihre Energie in die Forschung zu stecken. Ihr Ziel: CO2 zur Energiespeicherung nutzen. Ihr Prototyp beweist ihren Erfolg – ​​jetzt wollen sie ein Unternehmen gründen. Aufgenommen von Doris Schneyink

Wir sind beide Menschen, die den Dingen gerne auf den Grund gehen. Deshalb haben wir uns beim Internat Louisenlund in Güby beworben, das die naturwissenschaftliche Begabung fördert. Es ist wie in Turnhallen, nur haben wir es mehr in unseren Köpfen als in unseren Beinen. Wir hatten vier Stunden pro Woche Forschungsunterricht, in dem wir lernten, wie Wissenschaftler arbeiten: Hypothesen formulieren, Experimente entwerfen, Daten sammeln und auswerten. Wir könnten unsere eigenen Projekte erfinden, Tinte mit unserer eigenen DNA kodieren, solche Sachen.