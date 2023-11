Jürgen Trittin ontmoet Friedrich Merz nooit

Startpagina Politiek

van: Marcus Giebel

Drucken Teilen

Jürgen Trittin schimpfte bij Grünen-Parteitag auf Friedrich Merz. (archieffoto) © M. Popow / Imago

Deze groene waarden horen niet bij de partij, maar zijn ook verantwoordelijk voor hun toekomst. Auf der Veranstaltung bekommt speziell Friedrich Merz signaal Fett weg.

Karlsruhe – Monatelang, de Grünen der Lieblings-Prügelknabe in de Ampel-Koalition zu sein. Ex-Linke-Politikerin Sahra Wagenknecht is een van de ‘trouwe partijen’ in de Bondsdag. CDU-chef Friedrich Merz is tijdens de zomer lid van de politieke partij en is verantwoordelijk voor de democratie van de Unie. Jüngst legde daar met de Vorwurf nach, in de Bundestagsfraktion säßen „20-jarige Studienabbrecher“.

Kritik an Grünen: Gebäudeenergiegesetz en Asylkurs ruft Opposition auf den Plan

Kritiek op alle vormen van zichtbare druk als gevolg van de energiedruk in tijden van oorlog in Europa en inflatie, schreeuwt het algehele Gebäudeenergiegesetz als Robert Habeck’s Baby. Hinzu kam der voor de Unie en de AfD voor de asielkurs. En nog veel meer.

Deze Groenen steunen deze verbale angst, maar het is niet de bedoeling dat dit wordt gedaan. Alsof ze goed ontvangen werden, verkochten ze ook hun eigen favoriete stukken.

Video: Habeck zal trots zijn op de bouw van grootschalige projecten

Grüne die auf Parteitag tegen CDU-Chef Merz nach: “Vorsitzender von vorgestern”

Maar u zult nog steeds kunnen genieten van de juiste periode. Ihren Parteitag in Karlsruhe. Omdat de Green-Grands vooral belangrijk zijn voor de oppositieleider. Minister van Economische Zaken en vicekanselier Habeck sprak met het oog op de CDU van een „Partei von gestern, angefuhrt of oneem Vorsitzenden von vorgestern“.

Als er nog nooit een jaar lang een geloofwaardige politiek van de landen is geweest, zou dit een „Boxkampf“ kunnen betekenen. Omid Nouripour legde in zijn toespraak na de CDU en CSU uit: „Leute, ihr seid nicht eeninmal oppositionsfähig.“

Nouripour über Haushalts-Loch: “Oppositie zal de regelgeving meer als erfgoed van het land verminderen”

Manieren van de erfenis van de Unie tegen de invloed van schulden binnen de Ampel-Haushalts schimpfte der wiedergewählte Grünen-Chef auch in Richtung der Union: “Dat is niet mogelijk, dat is meer een oppositie die de lagere regering zal zijn als de erfenis van de Landes. “Immerhin kämpft die Regierung nun met een Haushalts-Loch van 60 miljard euro.

Der Wurf: Deutschlands Zukunft is voor de Union-Spitze zwitrangig, Hauptsache, de politieke kontrahenten zouden einsgewischt zijn. Andere dingen zouden beter kunnen zijn met deze terugkeer nu als gevolg van het verlies van mensenlevens, omdat het oordeel aan de kant van de Unie een kwestie is van het feit dat de Ampel wordt doorgegeven, omdat het veilig is.

Trittin schimpft bei Grünen-Parteitag auf Merz: “In de afgelopen twintig jaar zien we geen verandering”

Met Jürgen Trittin om een ​​partijvriendschap te hebben met meer jaren controle over hun toekomst. De toekomstige minister van Milieu is het resultaat van de Meinung, die het resultaat is van het CDU-leiderschap op het gebied van de vooruitgang van het leven. “Er heeft de afgelopen twintig jaar geen verdere ontwikkeling plaatsgevonden. Weg in een duidelijker zicht“, ligt daar im Focus-Verwijder interview. Merz heeft de oppositie van Roland Koch leeggemaakt toen Rot-Grün radicaliseerde.

De enige Hessische minister-president die in Landtags-Wahlkampf vegen gegen SPD en Grüne ausgeteilt heeft, we zullen beide Parteien aine Zusammenarbeit met de CDU onder signaal Führung kunnen htenten. Het rapport van een klein gezondheidszorgbeleid uit het jaar 2008 werd beschreven als “Catastrofe voor Hessen”.

Houd de CDU in de gaten: premier Robert Habeck zal de Groene Partij nooit verlaten voor Friedrich Merz. © IMAGO / dts Nachrichtenagentur



Trittin vergleicht Merz auf Grünen-Parteitag mit Trump: “Solcher Politik nicht das Land überlassen”

Trittin verglich Merz sogar met Donald Trump. Ook de presidenten, die de democratie in hun verzwakte staat naar de VS hebben gebracht en hun eigen intacte staatsburgerschap hebben, in hun eigen jaar in hun nieuwe thuis. “Er bestaat een sterke coalitie tussen de CDU/CSU en de regering-Trump”, zegt de Groene Politicus: “Met de kracht van onze grote macht zullen we de politiek blijven nastreven.”

Alles is tegenwoordig geschreven voor de terugkeer van de Union-Lager. Dabei is altijd zo’n denker. In Hessen is er immers geen mogelijkheid om Landesregierungen te fünf, in denen Schwarz und Grün Seete en Seite zammenarbeiten müssen: Baden-Württemberg, Brandenburg, Nordrhein-Westfalen, Sachsen en Sleeswijk-Holstein.

Dort steunt de CDU ook met haar “Hauptgegner”. En de Groenen regeren met een “Partei von stertern”. (mg)