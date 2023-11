Jürgen Milski verzorgt de Segel-trajecten

Ze waren ook niet aanwezig in „Promi Big Brother“: Jürgen Milski heeft de Zuschauer-stemming niet over het hoofd gezien en moet betrokken zijn bij de inspanningen van Segel.

De Top 10 van de sterfgevallen van „Promi Big Brother“ is het feest. Op de dag van de dienst (28 november) kregen we te horen dat we normaal gesproken werden vrijgesproken, de TV-container werd afgeleverd zonder te hoeven wachten tot de definitieve uitgang was voltooid. De Wahl nach der Nominierung: Jürgen Milski, 60, of Ron Bielecki, 25. Was nach een zeker nummer voor de „Big Brother“-Urgestein-klang, die in een grote overschrijding zou verschijnen. Daarna werden de kandidaten Patricia Blanco, 52, en Philo, 41, woonachtig in Milski, in het veld geboren als favoriet onder de koren, voor de Container-Tür en vervolg op de Platz elf.

„Promi Big Brother“ vereist niet dat de inzittenden een pauze nemen

Damit zelf was het niet eens met de nominaties. Milski had de tijd genomen om het te onderzoeken, zodat de volgende drie kandidaten voorbereid zouden zijn op de uitsluitingslijst. Alleenstaande containerkapitein Matthias Mangiapane, 40 jaar oud, die in het bezit is van deze informatie sinds deze is vrijgegeven. Daarom zijn de getroffen mensen blij met hun nominatie. Na een lange tijd ontmoette de Mangiapane-seine Wahl: Ron Bielecki kon zijn tweede verjaardag vieren, aangezien Iris Klein, 56, en Dominik Stuckmann, 31, genomineerd zijn.

Deze sterren sinds „Promi Big Brother“ noch dabei

Na de wedstrijd ontvang je van de sterren en het prijzengeld bij „Promi Big Brother“: Spielerfrau Dilara Kruse, 32, Wildcard-winnaar Marco Strecker, Schauspielerin Manuela Wisbeck, 40, TV-ster Yeliz Koc, 29, Ex-Bachelor Dominik Stuckmann, 31, Schlagersänger Peter Klein, 56, Matthias Mangiapane, Iris Klein, Ron Bielecki en Paulina Ljubas, 26.

De elfde Staffel „Promi Big Brother“ begon op 20 november. De Reality Show wordt uitgezonden tijdens de Finale om 16.00 uur. Deze maand zal hij live zijn op zaterdag 1 en op Joyn, in ieder geval sinds 18. November tijdens de 24-uurs Live Streamen bij Joyn Plus+.

Verwendete Quelle: sat1.de

