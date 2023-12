Jürgen Milski rechnet nach Finale met zaterdag 1 ab

Voor Jürgen Milski oorlog met “Promi Big Brother” überraschend früh Endstation.afbeelding: sat.1

Prominent

“Promi Big Brother” werd gebruikt voor de verjaardag van het publiek, zodat ze in de toekomst konden worden gekocht. Met Jürgen Milski en Iris Klein zijn we straks blij, en dan is Milski weer aanwezig. Im Container zei dat het permanent zichtbaar zal zijn aan de zijkant – het zou de beste manier zijn om dit op zaterdag 1 in de open lucht te doen. Vóór alle berichten werden “Suppenhuhn” -Spruch gegen Paulina Ljubas levend achtergelaten in Erinnerung bleiben.

In een Seiner Instagram-verhaal zie je de laatste 60 jaar van je leven. Dieser steht im Nachhinein ofenbar zwiegespalten gegenüber. Eén ding is er dankbaar voor, behalve dat het ons voldoening heeft gegeven Sat.1.

Jürgen Milski ziet “Promi Big Brother”-Bilanz

“Het was een prachtige tijd, een prachtige tijd, en ik heb zo’n prachtige ervaring gehad dat ik een gelukkig nieuwjaar durfde te hebben”, schrijft de “Big Brother”-Urgestein op Social Media. Helemaal schoon is Jürgen Milski aber nicht.

We vertelden meer over deze “mooie, emotionele en plezierige momenten”. Degenen die de Livestream volgden zeiden: “Dat is het, bedankt, heel erg bedankt.” Het probleem is: Laut Milski is gaan zitten. 1 op het tv-programma met specifieke prioriteiten en voor alle negatieve momenten.

Jürgen Milski zoekt de beste bronnen voor de afzender.Afbeelding: juergen.milski/instagram

Het feit dat de mooie zielen “de afgelopen dagen volledig zijn vernietigd in de Hintergrund, constateren dat er aanzienlijke schade is”, is de reden voor het Reality-Star-festival. Dit is wat we zullen zeggen over de “Suppenhuhn-Geschichte”. Deze heeft “im Streit valleicht fünf Minuten gedauert” en eindigt met “einer brighten, reflectieve Aussprache”.

“Promi BB”: Hat Sat.1 is over-the-road?

Zaterdag 1 alles habe die Szenen “nun letztendlich zum 100. Mal gezeigt”, was Milski sauer aufstößt. Tijdens uw verblijf in het “Promi Big Brother”-huis kunt u immers meer te weten komen over de Suppenhuhn-Zoff Keinesweg. Zie het volgende:

“Ik moet echt zeggen: het is nog steeds erg!”

Laten we eens kijken hoe het eruit ziet voor Jürgen Milski’s “Widersacherin” in de Container, Paulina Ljubas, niet in Show-Sieg. Aan het eind van de dag ontvangt Yeliz Koc het prijzengeld van 100.000 euro.

Yeliz Koc is trots op de “Promi Big Brother”-Sieg.Afbeelding: SAT.1 / Willi Weber

Een positieve houding ten opzichte van het zien van Iris en Peter Klein: De show leeft immers nog steeds en ze hebben met zijn tweeën een klein, klein groepje mensen, gedurende de nacht zullen ze weer bij het ex-stel zijn. Een vriendschappelijke relatie lijkt minder denkbaar. Peter Klein zal er altijd naar uitkijken om deze plek te bezoeken. Als sociale media zouden worden gebruikt, zouden deze niet kunnen worden verbeterd.