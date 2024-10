Het leek meer op drie maanden na het einde van de dag toen Jürgen Klopp klaar was voor een nieuwe baan. WHO Afbeelding en Luchtsporten übereinstimmend berichten, begint vanaf 57 jaar tot een nieuw jaar – je bent geen trainer: je kent Klopp vanaf 1. Januari 2025 „Global Head of Soccer“ bij het Red Bull Championship.

Na nog een jaar zal Klopp aan het einde van de reeks worden verslagen. Die van 2008 tot 2015 naar Borussia Dortmund kwam op de Seitenlinie-stand, ook naar Mainz 05, van 2001 tot 2008, Klopp ging als Publikumsliebling und Legende.

Sterker nog, het was een kwestie van tijd voor het einde van de dag: „We hebben een club, we hebben een land voor volgend jaar“, zei Klopp. Sindsdien heb ik altijd een nieuwe ervaring gehad zoals: „Ik ben jong, ik zit nu in Padel-Tennis en alleenstaande kinderen“, is duidelijk. Nu hebben we een nieuwe openluchtstichting en zijn we voetbalchef bij het Red Bull Championship.

In de nieuwe rollen is Klopp momenteel betrokken bij het voetbalteam van hun nationale team, evenals bij de profclubs RB Leipzig, RB Salzburg en New York Red Bulls. Klopp was zeer voorzichtig met de ontwikkeling van de spelfilosofie en de ontwikkeling van het Red Bull Project in Brazilië en Japan.

Offenbar DFB-Klausel in Klopp-Vertrag bij Red Bull

Het duurt lang voordat Klopp arriveert Luchtsporten zorg ervoor dat je niet schrijft. Darin is laut Lucht Aangevallen door Klausel, die een van de vorige spelers was, was een van de Duitse Fußball-Bunds toen een van de volgende spelers door Bundestrainer Julian Nagelsmann werd aangevallen.