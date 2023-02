Jürgen Klopp weigert sich, die Frage des Reporters zu beantworten, nachdem die Niederlage gegen Liverpool zeigt, dass er “unter Druck” steht, aber der legendäre Manchester-United-Chef Sir Alex Ferguson “früher so etwas gemacht hat”.

Jürgen Klopps Weigerung, die Frage eines Reporters zu beantworten, zeigt, dass er „unter Druck“ steht und mit dem legendären Chef von Manchester United, Sir Alex Ferguson, verglichen wurde.

Nach der 0:3-Niederlage von Liverpool bei Wolves fragte der Reporter von The Athletic, James Pearce, den Reds-Trainer, ob der langsame Start in die Spiele mit der Mentalität seiner Mannschaft zusammenhängt.

Getty Klopp scheint derzeit in Liverpool kein Erfolgsrezept zu finden

Ein verärgerter Klopp antwortete: „Es ist sehr schwierig, mit Ihnen zu sprechen, wenn ich zu 100 Prozent ehrlich bin, ich würde es vorziehen, das nicht zu tun. Du weißt warum, für all die Dinge, die du geschrieben hast.“

Zu dem Vorfall sagte der ehemalige Fußballer und jetzt Experte Scott Minto gegenüber talkSPORT: „Die Dinge laufen nicht gut, das ist eine Untertreibung.

„Was ich sagen würde, ist, obwohl Sie nicht wollen würden, dass es passiert, und ich nicht weiß, was James in der Vergangenheit geschrieben hat, hat er eindeutig etwas geschrieben, das Klopp hat [doesn’t like]. James kann schreiben, was er will, aber Klopp kann antworten, wie er will.

„Nun, solche Dinge passieren nur, wenn es eine Krise gibt, und ich denke, es gibt eine Krise in Liverpool, ich denke, Sie haben Recht, dieses Wort zu verwenden. Aber die Quintessenz ist, dass Sir Alex Ferguson es gewohnt war, solche Dinge zu tun.

„Er hat früher Leute verbannt, er hat getan, was er wollte, wenn er das Gefühl hatte, er brauche eine Belagerungsmentalität.

„Ich habe das Gefühl, Klopp kann tun, was er will, und wieder hat er sich das Recht verdient, aber ich würde sagen, hilft ihm das wirklich? Weil es eine berechtigte Frage ist, war das unterm Strich eine gute Frage.“

Klopp bat einen anderen Reporter, ihm dieselbe Frage zu stellen, und antwortete: „Ja, das stimmt. Das hatten wir… im ersten Teil der Staffeln, jetzt nicht mehr so ​​sehr.

„Aber heute war, wenn Sie so wollen, der Höhepunkt unserer Probleme. In einem Spiel wie diesem ist das absolut nicht erlaubt.

„Du kannst kritisieren, du kannst uns beurteilen, du kannst sagen, was du willst, und wahrscheinlich hast du recht. Ich habe nichts dagegen zu sagen, weil diese 12 Minuten nicht erlaubt sind.

„Hierher zu kommen mit den Dingen, die wir in den letzten Tagen getan haben … und Sie kommen hier an und das ist das Ergebnis, das wirklich schwer zu ertragen ist, muss ich sagen.“

Klopp fügte hinzu: „Diese 12 Minuten [where Liverpool conceded two goals] waren die schlimmsten für eine Weile.“

Getty Liverpool musste den Preis für seinen schlechten Start zahlen

Minto sagte dann: „Es ging eindeutig nicht um die Frage.

„Es ging nur um ihn und das, was zuvor geschrieben wurde, und ich weiß nicht, was zuvor geschrieben wurde.

„Aber was hier das Gesamtbild zeigt, ist, dass Klopp sich unter Druck fühlt. Darum geht es Klopp natürlich nicht.

„Als er zum ersten Mal in die Premier League kam, verloren sie meiner Meinung nach in Bournemouth mit 3:4, und er sagte, ‚das ist ein großartiges Fußballspiel‘, diese Art von Reaktion.

„Wir sehen das nicht und es hat sich jetzt komplett geändert.“

Getty Klopp ist seit 2015 Liverpool-Trainer

Nach der Niederlage im Molineux, bei der sie in den ersten 15 Minuten mit 0:2 verloren haben, ist Liverpool nun Zehnter in der Premier League.

Sie sind auch in vier Spielen in der höchsten Spielklasse sieglos und haben bisher einen Sieg von sieben möglichen im Jahr 2023.

Klopps Mannschaft liegt 11 Punkte hinter den ersten vier, wobei der Champions-League-Fußball in der nächsten Saison derzeit unwahrscheinlich erscheint.