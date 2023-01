Jürgen Klopp sagt, Liverpool werde im Januarfenster wahrscheinlich keine Neuverpflichtungen vornehmen

Jürgen Klopp hat die Erwartungen rund um Liverpool gemildert (öffnet in neuem Tab)’s potenzielles Transfergeschäft im Januar und gab zu, dass er in diesem Monat keine neuen Gesichter mehr in den Club kommen sieht – nach der Ankunft von Cody Gakpo.

Liverpool hat eine heiße Saison hinter sich, wobei Klopp die 0: 3-Niederlage in der Liga am Samstag in Brighton beschrieb (öffnet in neuem Tab) als das Schlimmste seiner siebenjährigen Amtszeit.

Während die Kämpfe der Roten weitergingen, wurden die Rufe nach Verstärkung lauter – nicht zuletzt im Mittelfeld, wo sie oft erschreckend gebrechlich aussahen (obwohl ihr Manager auf umfassendere strukturelle Probleme hingewiesen hat).

Fans sollten sich in den letzten Wochen des aktuellen Fensters jedoch nicht zu viel Hoffnung auf Transferaktivitäten machen. In einer Pressekonferenz vor der Wiederholung der dritten Runde des FA Cup am Dienstag bei Wolves (öffnet in neuem Tab)erklärte Klopp (öffnet in neuem Tab) die Situation, wobei ein Mangel an Kaderraum als ein mögliches Hindernis genannt wird:

„Wir schauen auch ‚draußen‘. Es ist nicht so, dass wir stur sind und denken: ‚Das ist es, wir gehen mit diesen Jungs.‘ [the current squad] bis 2050!“. So sehen wir das nicht. Es geht darum, was Sie können und was Sie auch tun wollen.

„Aber was Sie tun können, ist viel wichtiger … Wenn die Lösungen für uns da draußen, verfügbar und machbar wären, würden wir Spieler zur Hilfe holen – aber wir haben auch einen bestehenden Kader.

„Wir sind definitiv unterdurchschnittlich, das weiß ich – aber ich kann nicht die ganze Zeit hier sitzen und alle anderen beschuldigen. Es liegt in meiner Verantwortung, dass sie Leistung bringen. Das ist meine erste Sorge, meine erste Aufgabe.

„Und ja, wir haben begrenzte Möglichkeiten, aber wir haben hier Spieler mit einem Vertrag, die einfach nicht verfügbar sind. Wenn sie alle wären, wäre es sicher eine andere Situation.

„Wenn wir reinkommen [new] Spieler, wir können sie nicht alle auf die Premier-League-Liste oder die Champions-League-Liste setzen – unser Kader ist nicht zu klein! Wir müssen uns stärken – oh ja – aber ist jetzt der richtige Moment dafür?

„Ich kann es aufgrund der Situation, in der wir uns befinden, nicht sehen. Ich kann die Antwort nicht jede Woche ändern, weil sich die Situation nicht ändert, obwohl wir ein weiteres Spiel verloren haben.“

Liverpools jüngste Niederlage – die zweite in Folge in der Premier League nach einer 1:3-Kanterniederlage bei Brentford (öffnet in neuem Tab) – hat sie nach 18 Spielen auf dem neunten Platz zurückgelassen, 10 Punkte hinter den Champions-League-Plätzen.

Nach der FA-Cup-Wiederholung gegen die Wölfe empfangen die Reds den ähnlich außer Form geratenen Chelsea (öffnet in neuem Tab) in der Liga am Samstag.