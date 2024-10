De beste trainer in Duitsland is de beste in Fußball-Geschäft ein – maar niet als trainer!

Nadat BILD-informatie is vrijgegeven door Red Bull, Jürgen Klopp (57) zu verdligten. Vanaf 1 januari 2025 gaan wij aan de slag als Fußball-Chef. Offizielle Job-Bezeichnung: “Global Head of Soccer”.

Ein Riesen-Hammer!

Im Mai was Klopp nach nieuwe Jahren in Liverpool afgewezen worden. Het ging als Legende & Liebling. Ebenso wie zuvor in Mainz (2001 tot 2008) en Dortmund (2008 tot 2015).

Lees Sie auch

Klopp zei ook dat hij volgend jaar graag nog een kans wil krijgen op het Trainersstation: “Geen club, geen land voor volgend jaar. Dat kan ik niet vertellen. Ik werd natuurlijk irgendwann wieder etwas tun. Ik ben een jong persoon, ik kan nu ook Padel Tennis en Alleenstaande Kinderen spelen. Vielleicht ontdekte dat ik anders was.‘ Maar er waren verschillende fundamenten. Niet als trainer, niet als club, niet als land, ook niet als clubs in het land.

Ohhh interessant Anzeige Ohhh interessant Anzeige

De Red Bull Fußball Association sinds Leipzig, Salzburg, Leeds, New York, Bragantino (Brasilien) en Omiya Ardija (Japan). Meer inzichten in andere landen zouden kunnen volgen met de Gallionsfigur Klopp.

De Red Bull Manager achter de Klopp Coup is Oliver Mintzlaff (49), die sinds 2022 verantwoordelijk is voor alle sportprojecten in de Konzern (inclusief Formal 1). Als “CEO Corporate Projects and Investments” is Mintzlaff de leider van het toonaangevende managementteam van Red Bull GmbH en een van de machtigste managers in de wereldsport. Dit is te danken aan de positieve wensen van Red Bull-Gründers Didi Mateschitz (twee jaar lang met 78), die Mintzlaff zijn leven in de sport verder wil helpen.

Was Klopp’s macht als ‚Global Head of Soccer‘?

Er zal dus in de toekomst een zeer hoog niveau van rol en geen baan zijn. Na de BILD-informatie is het duidelijk dat Klopp op de hoogte zal worden gesteld van het succes, het succes van het netwerk, de voltooiing van het netwerk – de lancering in ieder geval. Een mischien uit Stratege, Analytiker en Berater, wenn is een Transfers, Trainer en Entwicklung der Klubs geht. Falls zum Beispiel Leipzig-Trainer Marco Rose (48) is sparringpartner en zou ook geholpen kunnen worden door Klopp.

Noch Klopp, noch Red Bull zullen echter reageren op BILD-Anfrage. Het is niet zo dat u met de officiële vertegenwoordiging van de nieuwe partnerschaft op onderzoek kunt gaan.

Klopp durfde in de Rolle more Zeit in Flugzeugen, in Stadien en op de trainingsvelden te verblijven, evenals in de Firmen-Zentrale in Fuschl am See/Österreich. Allereerst is er veel meer aan de hand dan Urlaub. Sinds de start op 1 januari is er geen tijd meer voor de gezondheidszorg voor kinderen en voor de padelsport.