Jürgen Klopp soll nächsten Sommer weitere Verantwortung für Liverpools Spielerrekrutierung übernehmen, teilten Quellen ESPN mit, nachdem Sportdirektor Julian Ward nach weniger als sechs Monaten im Amt überraschend gegangen war.

Ward wurde am Ende der letzten Saison in seine Rolle befördert, nachdem Michael Edwards, der Mann, dem zugeschrieben wird, dass er Liverpools Rekrutierungspolitik in die beste in Europa verwandelt hat, zurückgetreten ist, um eine Pause vom Spiel einzulegen.

Quellen haben gesagt, dass Ward, 41, seine Position aus persönlichen Gründen verlässt und dass er eine sechsmonatige Kündigungsfrist einhalten und bis zum Ende der Saison im Amt bleiben wird.

Aber da Liverpools Besitzer, die Fenway Sports Group (FSG), gerade dabei sind, einen Käufer für den 19-maligen englischen Meister zu finden, haben Quellen gesagt, dass Ward wahrscheinlich nicht durch die Besitzer ersetzt wird. Daher wird der Club mit einer managergeführten Rekrutierungsoperation operieren, bis ein neuer Käufer gefunden ist.

Dies würde bedeuten, dass Klopp ein größeres Mitspracherecht bei Liverpools Transfereinnahmen und -ausgaben hat. Klopp wollte, dass der Verein während des Sommer-Transferfensters einen neuen Mittelfeldspieler in den Kader aufnimmt, da er Bedenken hinsichtlich der Fitness mehrerer Spieler in diesem Bereich seines Kaders hatte.

Und obwohl die FSG am Tag der Transferfrist einen Leihwechsel für Juventus und den brasilianischen Mittelfeldspieler Arthur Melo genehmigt hat, hat der 26-Jährige nur einen Auftritt bestritten – einen 13-minütigen Einsatz in der Champions League gegen Napoli im September – aufgrund von eine Reihe von Verletzungsproblemen.

Da Klopp seinen Vertrag früher bis zum Ende der Saison 2025/26 verlängert hat, wird von Quellen gesagt, dass der ehemalige Trainer von Borussia Dortmund während der Suche der FSG nach einem Käufer für Stabilität sorgen wird, indem er die Abteilung für Spielerrekrutierung in Ermangelung eines Sports überwacht Direktor.