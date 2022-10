Jürgen Klopp hat keine Ahnung, warum Liverpool nicht gegen Nottingham Forest getroffen hat, während seine Mannschaft auf den ersten Auswärtssieg wartet | Fußball Nachrichten

Jürgen Klopp war ungläubig, dass sein Liverpool bei der 0: 1-Niederlage gegen Nottingham Forest kein Tor erzielt hatte, als er das schlechte Abschneiden seines Teams beklagte.

Das Tor von Taiwo Awoniyi zu Beginn der zweiten Halbzeit reichte aus, um Forest den ersten Sieg seit August zu sichern, während Liverpool weiter auf einen Sieg in der Premier League außerhalb von Anfield wartet.

„Wie wir aus den Standardsituationen nicht punkten können, weiß ich nicht“, sagte Klopp.

„Es ist nicht so, dass die Jungs es nicht wollten. Ich weiß es, ich habe es gesehen. Der Kampf, der Geist war da. Alles ist in Ordnung. Wir haben die Atmosphäre genommen, all diese Dinge, aber wem können wir das nicht vorwerfen Es gibt nicht viele Leute da draußen, es sind nur wir.

„Es ist ein großer, schwerer Schlag für uns, weil wir hierher gekommen sind und die drei Punkte holen wollten. Du schaust auf das Spiel zurück und denkst, wie konnte das nicht passieren? Aber es ist passiert und das war’s.“

Die besten Chancen hatte Virgil van Dijk, der sich in der ersten Halbzeit entschied, einen Kopfball nicht auf das Tor zu lenken, und dann einen Kopfball von Dean Henderson in der Nachspielzeit parierte.

Dazwischen konnte Mohamed Salah einen Ball nicht kontrollieren, als er scheinbar von der Sonne abgeschreckt wurde, und der eingewechselte Trent Alexander-Arnold konnte seinen Kopfball spät retten. Nicht, dass Klopp in der Stimmung war, die Heldentaten von Henderson im Tor von Nottingham Forest zu würdigen.

„Er hat zwei Paraden gemacht. Die anderen waren die besseren Chancen, aber wir haben das Tor knapp verfehlt. Ich glaube, Virg dachte in der ersten Halbzeit, er stünde im Abseits, was er nicht war. Es gibt keinen wirklichen Grund dafür. Wie oft tut Bobby Firmino das.“ Tore aus diesen Momenten? Wie oft bringt Virgil van Dijk diese Bälle einfach ins Netz? Dafür gibt es keinen Grund.

Bild:

Roberto Firmino bereut eine verpasste Chance bei Liverpools Niederlage gegen Nottingham Forest





„Es ist einfach intensiv. Drei Spiele in sechs Tagen. Begrenzter Kader. Man kann nicht mitten im Park einen massiven Wechsel vollziehen, das hat Unsicherheit erzeugt, das verstehe ich. Aber das habe ich bei den Jungs nicht gesehen. Das haben sie gemacht.“ ein echter Kampf, das mussten wir heute tun.

„Wir konnten nicht erwarten, hierher zu kommen und 20 Chancen gegen Nottingham mit der Art und Weise zu kreieren, wie sie verteidigt haben. Ich glaube nicht, dass das möglich ist. Aber wir hatten sieben, acht oder neun.

„Ja, aus Standardsituationen. Die größte Chance in der zweiten Halbzeit war wahrscheinlich Trents Kopfball aus dem offenen Spiel, also ist es nicht so, dass sie Weltklasse verteidigt haben und wir nicht durchgekommen sind. Es gab Momente, in denen wir sie nicht genutzt haben.“

KOSTENLOS ZU SEHEN: Höhepunkte von Nottingham Forests Sieg gegen Liverpool in der Premier League.



Der Umbruch in der Teamauswahl kam über Nacht, als Thiago am Tag des Spiels um 5.15 Uhr ausfiel und Curtis Jones durch seine Nichtverfügbarkeit in eine zentrale Mittelfeldrolle gezwungen wurde. Darwin Nunez wurde ebenfalls aus dem Kader gestrichen.

„Thiago hatte letzte Nacht eine schlimme Ohrenentzündung und es gab eigentlich keine Chance für ihn, etwas zu tun. Wir haben ihn nach Hause gefahren. Darwin sollte zurück sein. Dieses Spiel war einfach zu früh. Vielleicht hätte ihm ein weiterer Tag der Genesung geholfen. Zumindest das ist im Moment mein Kenntnisstand.

„Zwei Dinge, an die man sich erinnern sollte. Wir haben noch nie zuvor in dieser Formation gespielt, und das Schwierigste im Fußball ist es, gegen eine tief verteidigende Mannschaft zu spielen. Es war immer klar. Uns fehlten offensichtlich die vorderen Läufe nach hinten und die Übersicht in der Mitte. Das ist alles wahr.

„Ich dachte, Curtis hat es wirklich gut gemacht, aber er ist nicht an die Position gewöhnt. Er kann dort definitiv spielen, aber er war nicht einmal in meinen Gedanken zu starten. Das alles ist letzte Nacht passiert. Aber er hat es wirklich gut gemacht. Das haben wir nicht getan Ich bin nicht überrascht, so viel zu schaffen, diese Dinge können passieren.

„Aber eigentlich zählen Standards. Wenn Sie von ihnen treffen, zählen sie. Wir haben diese Situationen erzwungen, als wir Situationen geschaffen haben, in denen sie uns verteidigen mussten. Sie wollten nicht, dass wir im Strafraum sind, um einen Freistoß oder eine Ecke zu haben . Aber am Ende konnten wir es nicht nutzen. Das ist unsere Schuld und sonst niemand.“

Bild:

Fabio Carvalho wurde von Dean Henderson früh im Spiel auf dem City Ground verweigert





Hat Liverpool auswärts ein Problem? Klopps Team ist in dieser Saison in der Premier League bei fünf Versuchen sieglos, nachdem es nur zwei Unentschieden erzielt hatte. Einen Trend sieht der Manager allerdings nicht. „Man kann diese Dinge nicht vergleichen“, fügte er hinzu.

„Dass es für uns besser ist, zu Hause zu spielen, ist so ziemlich immer der Fall. Aber unter normalen Umständen hätten wir dieses Spiel gewinnen sollen, und dann reden wir anders, aber wir haben es nicht getan. Ich glaube nicht, dass es so ist.“ nichts damit zu tun, dass wir hier auswärts gespielt haben.

„Sie haben so ziemlich alles verteidigt, was sie hatten. Wir mussten es besser machen.“