Jürgen Klinsmann versucht, die Spannungen in der Iran-Reihe Carlos Queiroz abzukühlen | Fußball Nachrichten

Jürgen Klinsmann möchte mit Carlos Queiroz sprechen, um die Situation zwischen ihnen zu beruhigen, nachdem der iranische Trainer Anstoß an den Kommentaren des Deutschen über seine Mannschaft genommen hatte.

Queiroz forderte Klinsmann in einem am Samstag veröffentlichten Twitter-Thread auf, von seiner Rolle als Mitglied der Technischen Studiengruppe der FIFA zurückzutreten, nachdem der Weltmeister von 1990 darüber gesprochen hatte, wie der Iran beim Sieg gegen Wales am Freitag Spielgeist gezeigt und „den Schiedsrichter bearbeitet“ habe .

Queiroz nannte die Äußerungen „empörend“ und eine „Schande für den Fußball“.

Klinsmann wurde auch breiter kritisiert für seine Äußerungen, die während der Panditerie für die BBC gemacht wurden, und versuchte, das Wasser in einem Interview mit BBC Breakfast am Sonntag zu glätten.

„Es wurden Dinge wirklich aus dem Zusammenhang gerissen. Ich werde versuchen, ihn anzurufen und die Dinge zu beruhigen“, sagte der ehemalige Stürmer von Tottenham.

„Ich habe Carlos oder die iranische Bank nie kritisiert. Einige dachten sogar, ich kritisiere den Schiedsrichter, weil er nichts gegen ihr Verhalten auf der Bank unternommen hat.“

„Alles, was ich beschrieben habe, war ihre emotionale Art, Dinge zu tun, die in gewisser Weise bewundernswert ist. Die ganze Bank lebt das Spiel. Sie hüpfen auf und ab und Carlos ist ein sehr emotionaler Trainer, er steht ständig an der Seitenlinie

versuchen, seinen Spielern all seine Energie und Richtung zu geben.“

Bild:

Queiroz wird nach dem 2:0-Sieg gegen Wales von seinen Spielern in die Luft geschleudert





Der ehemalige US-Trainer fügte gegenüber der BBC vor dem Spiel zwischen Spanien und Deutschland hinzu: „Er [Queiroz] habe es komplett falsch verstanden. Was ich beschrieb, war die emotionale Wirkung, die sie von der Bank hatten, die Spieler sprangen auf und redeten mit allen an der Seitenlinie.

„Er hat es falsch verstanden. Er dachte, ich hätte ihn kritisiert, was nicht der Fall war. Es ist überhaupt kein Problem.

„Vielleicht haben sie es falsch verstanden, weil sie mich als ehemaligen US-Trainer sehen, also fühlen sie sich vielleicht ein bisschen provoziert, was nicht der Fall war.“

Klinsmann hatte zunächst gesagt: „Carlos passt sehr gut zur Nationalmannschaft und deren Kultur, er ist in Südamerika mit Kolumbien gescheitert und dann mit Ägypten in der Qualifikation gescheitert, und er ist kurz vor der WM mit dem Iran eingewechselt worden, wo er für einen gearbeitet hat lange Zeit.

„Es ist kein Zufall, es ist Teil ihrer Kultur, wie sie spielen.

Bild:

Der iranische Cheftrainer Queiroz fördert den Fanlärm während des Sieges seiner Mannschaft gegen Wales





„Sie arbeiten mit dem Schiedsrichter. Sie arbeiten mit dem Linienrichter und dem vierten Offiziellen, sie sind ständig im Ohr. Es gab viele Vorfälle, die wir nicht gesehen haben. Das ist ihre Kultur, sie nehmen dich aus deinem Spiel.“

In einer Ansprache an Klinsmann auf Twitter schrieb Queiroz: „Egal, wie sehr ich respektieren kann, was Sie auf dem Platz getan haben, diese Bemerkungen über die iranische Kultur, [the] Die iranische Nationalmannschaft und meine Spieler sind eine Schande für den Fußball.“

Er fuhr fort, Klinsmann einzuladen, ins iranische Trainingslager zu kommen, um seine Spieler zu treffen und etwas über die iranische Kultur zu lernen, beendete seinen Thread jedoch: „Gleichzeitig wollen wir nur mit voller Aufmerksamkeit verfolgen, was die Entscheidung der FIFA in Bezug auf Sie sein wird Position als Mitglied der Technischen Studiengruppe Katar 2022. Denn natürlich erwarten wir, dass Sie zurücktreten, bevor Sie unser Camp besuchen.“

Iran reicht FIFA-Beschwerde wegen Änderung der US-Flagge ein

Bild:

Die iranische Flagge mit dem Emblem der Islamischen Republik





Unterdessen hat der iranische Fußballverband die FIFA aufgefordert, gegen die USA vorzugehen, nachdem ihr Fußballverband ein Bild der iranischen Nationalflagge ohne das Emblem der Islamischen Republik in den sozialen Medien veröffentlicht hatte.

Der inzwischen gelöschte Beitrag wurde auf Twitter, Facebook und Instagram veröffentlicht, wobei der US-Fußballverband erklärte, er habe dies zur „Unterstützung der Frauen im Iran getan, die für grundlegende Menschenrechte kämpfen“.

Derzeit finden im Iran Massenproteste gegen die Regierung statt, die am Dienstagabend in der Gruppe B gegen die USA antreten und nur einen Punkt benötigen, um sich für das Achtelfinale zu qualifizieren.

Der iranische Fußballverband hat inzwischen eine Beschwerde bei der Ethikkommission des Weltfußballs eingereicht und erklärt, die USA hätten die Nationalflagge der Islamischen Republik Iran missachtet.