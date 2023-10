Der Vorsitzende des Zentralrats der Juden in Deutschland, Josef Schuster, sagte der DW am Freitag, er sei „enttäuscht“ über die Reaktion islamischer Verbände in Deutschland auf den jüngsten Überraschungsangriff der militanten Gruppe Hamas auf Israel.

„Wenn ich sehe, was wir in den letzten 14 Tagen seitens der in Deutschland ansässigen muslimischen Verbände über den (Hamas-)Terroranschlag am 7. Oktober gehört haben, bin ich äußerst enttäuscht“, sagte Schuster.

Er zeigte sich jedoch zufrieden mit der Reaktion der Bundesregierung auf den Konflikt und dem entschlossenen Umgang mit den zunehmenden Bedrohungen für die jüdische Gemeinschaft des Landes.

„Als Jude oder jüdischer Mensch braucht man in Deutschland keine Angst zu haben“, sagte Shuster. „Seit vier Jahren verstärken die Sicherheitsbehörden die personellen und technischen Sicherheitsmaßnahmen in jüdischen Einrichtungen.“

Dennoch, sagte er, habe der Krieg zwischen Israel und der Hamas Auswirkungen auf die Juden in Deutschland gehabt, wo ein erhöhtes Gefühl der Unsicherheit und Angst herrsche.

Jüdische Schüler bleiben der Schule fern

Nachdem islamistische Gruppen am 13. Oktober zu einem weltweiten Protesttag zur Unterstützung des palästinensischen Volkes aufgerufen hatten, stellte er fest, dass die Zahl der jüdischen Schüler, die an diesem Tag zur Schule gingen, stark zurückging.

„Besonders schockiert hat mich, dass die jüdischen Schulen in Frankfurt und Berlin sehr wenige Schüler hatten“, sagte Schuster. „Es gab also eine echte Angst unter den Eltern.“

In den vergangenen Tagen kam es in Deutschland immer wieder zu Auseinandersetzungen zwischen pro-palästinensischen Demonstranten und der Polizei, bei denen einige Teilnehmer die Hamas bejubelten oder antisemitische Parolen skandierten.

In einem der jüngsten Fälle hat die Polizei in Berlin am Mittwochabend bei sogenannten Unruhen mindestens 174 Menschen festgenommen.

Die deutschen Behörden haben gewalttätige Kundgebungen oder Demonstrationen, bei denen ihre Unterstützung für die palästinensische Sache zum Ausdruck gebracht oder Israel kritisiert wurde, weitgehend verboten und sind dazu übergegangen, nicht genehmigte Versammlungen aufzulösen.

Die deutsche Polizei hat ein hartes Vorgehen gegen antiisraelische Proteste angeordnet Bild: Paul Zinken/dpa/picture Alliance

Ein Vorgehen gegen Antisemitismus wird begrüßt

Schuster begrüßte das Vorgehen und fügte hinzu: „Wenn antisemitische Parolen gerufen werden, wenn das Existenzrecht Israels in Frage gestellt wird, darf man kein Auge zudrücken. Es muss hart durchgegriffen werden“, sagte er.

„Solche Demonstrationen müssen verboten oder aufgelöst werden, und die Verantwortlichen müssen auch rechtsstaatlich spüren, was unsere Rechtsordnung vorschreibt“, fügte Schuster hinzu.

Bei einem weiteren antisemitischen Vorfall warfen zwei maskierte Personen am frühen Mittwochmorgen Molotowcocktails in Richtung einer Synagoge und eines jüdischen Zentrums in Berlin.

Obwohl der Schaden gering war, löste der versuchte Brandanschlag bundesweit Empörung aus.

Am Donnerstag sagte Bundeskanzler Olaf Scholz dem Parlament, dass das Land angesichts des wachsenden Hasses gegen jüdische Menschen nicht wegschauen dürfe.

„Antisemitismus ist in Deutschland fehl am Platz und wir werden alles tun, um dagegen vorzugehen. Wir werden das als Bürger und als Träger politischer Verantwortung tun“, sagte er.

Unterdessen sagte der Mitte-Rechts-Oppositionsführer Friedrich Merz, er erwarte „ein hartes Vorgehen von Polizei und Justiz“ gegen bestimmte Demonstranten, um zu zeigen, dass „Hass auf Juden und heftige Feindseligkeit gegen Israel in unserem Land keinen Platz haben dürfen“.

Merz warnte zudem vor der Möglichkeit eines „offen ausbrechenden Konflikts“ in europäischen Ländern aufgrund des Gaza-Krieges.

Berliner Behörden verbieten pro-palästinensischen Protest Um dieses Video anzusehen, aktivieren Sie bitte JavaScript und erwägen Sie ein Upgrade auf einen Webbrowser, der HTML5-Videos unterstützt

Mit Material der Nachrichtenagentur DPA