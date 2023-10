Die britische Regierung sagte, sie werde 3 Millionen Pfund ausgeben, um die Sicherheit in jüdischen Gemeinden zu erhöhen

Mehrere jüdische Schulen in London haben den Unterricht für den Rest der Woche ausgesetzt, da sie Bedenken hinsichtlich möglicher antisemitischer Repressalien aufgrund der anhaltenden Kämpfe in Israel und Gaza haben.

Laut Sky News gaben die Menorah High School, die Ateres Beis Yaakov Primary School und die Torah Vodaas Primary School – allesamt jüdische Bildungszentren im Großraum London – den Umzug an die Eltern bekannt. Die Verkaufsstelle teilte mit, dass am Freitag auch eine vierte, noch nicht genannte Schule geschlossen bleiben und am kommenden Montag wiedereröffnet werden soll.

Ein Rabbiner von Torah Vodaas sagte, die Entscheidung sei nicht getroffen worden „Leicht genommen,“ Obwohl den Eltern versichert wurde, dass dies der Fall sei „Keine konkrete Bedrohung für unsere Schule.“









Ein von Sky News zitierter Vater sagte, ihm sei gesagt worden, er solle die Schuluniformen seiner Kinder ändern „Sie signalisieren also in keiner Weise, dass sie jüdisch sind.“ fügte hinzu, dass er es war „Angst um mich und meine Familie“ aufgrund religiöser und ethnischer Spannungen, die durch den gewaltsamen Aufschwung in Israel geschürt wurden.

Der Community Security Trust, eine NGO, die zum Schutz jüdischer Kulturzentren gegründet wurde, hat einen Anstieg um 300 % gemeldet „antisemitische Vorfälle“ in Großbritannien in den letzten Tagen, darunter sechs Übergriffe und drei Fälle von „Schändung jüdischen Eigentums.“

Am Donnerstag zuvor kündigte Premierminister Rishi Sunak ein 3-Millionen-Pfund-Paket an „Schulen, Synagogen und andere Gebäude der jüdischen Gemeinde schützen.“ Das Geld wird über CST verteilt, das eng mit der örtlichen Polizei zusammenarbeiten wird.

Am vergangenen Samstag kam es in Israel zu Kämpfen, nachdem militante Palästinenser einen Großangriff mit Raketenwellen und Kommandoeinheiten starteten. Die israelische Regierung reagierte hart auf den Angriff, bombardierte Gaza mit Luftangriffen und mobilisierte gleichzeitig Hunderttausende Soldaten für den Kampf. Nach Angaben örtlicher Beamter wurden in Israel etwa 1.300 Menschen getötet, dazu kommen mehr als 1.500 in Gaza und Tausende weitere Verletzte auf beiden Seiten.