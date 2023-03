WASHINGTON (AP) – Judy Heumann, een bekende activiste die hielp bij het veiligstellen van wetgeving ter bescherming van de rechten van gehandicapten, is op 75-jarige leeftijd overleden.

Het nieuws van haar overlijden op zaterdag in Washington, DC, werd op haar website en sociale media-accounts geplaatst en bevestigd door de American Association of People with Disabilities. Een doodsoorzaak werd niet meteen onthuld.

Heumann, die op 2-jarige leeftijd niet meer kon lopen nadat ze polio had opgelopen, wordt de “moeder van de beweging voor gehandicaptenrechten” genoemd vanwege haar langdurige pleidooi voor mensen met een handicap door middel van protesten en juridische stappen, zegt haar website.

Ze lobbyde voor wetgeving die uiteindelijk leidde tot de federale Americans with Disabilities Act, Individuals with Disabilities Education Act en de Rehabilitation Act. Ze diende als assistent-secretaris van het Amerikaanse Office of Special Education and Rehabilitation Services, te beginnen in 1993 in de regering-Clinton, tot 2001.

Heumann was ook betrokken bij de goedkeuring van het Verdrag van de Verenigde Naties inzake de rechten van personen met een handicap, dat in mei 2008 werd geratificeerd.

Ze hielp bij de oprichting van het Berkley Center for Independent Living, de Independent Living Movement en het World Institute on Disability en was lid van de raden van bestuur van verschillende verwante organisaties, waaronder de American Association of People with Disabilities, het Disability Rights Education and Defence Fund, Humanity and Inclusion en de United States International Council on Disability, zegt haar website.

Heumann, geboren in Philadelphia in 1947 in Philadelphia en opgegroeid in New York City, was de co-auteur van haar memoires, ‘Being Heumann’, en een versie voor jonge volwassenen met de titel ‘Rolling Warrior’.

Haar boek vertelt over de worsteling die haar ouders ervoeren toen ze probeerden hun dochter een plek op school te bezorgen. “Kinderen met een handicap werden beschouwd als een ontbering, economisch en sociaal”, schreef ze.

Ze studeerde af aan de middelbare school en behaalde een bachelordiploma aan de Long Island University en een masterdiploma in volksgezondheid aan de University of California, Berkeley.

Ze was ook te zien in de documentairefilm ‘Crip Camp: A Disability Revolution’ uit 2020, waarin Camp Jened centraal stond, een zomerkamp dat Heumann bijwoonde en de beweging voor gehandicaptenrechten op gang bracht. De film werd genomineerd voor een Academy Award.

In de jaren zeventig won ze een rechtszaak tegen de New York Board of Education en werd ze de eerste lerares in de staat die kon werken terwijl ze een rolstoel gebruikte, waarvan het bestuur had geprobeerd te beweren dat het brandgevaarlijk was.

Ze was ook een leider in een historische, geweldloze bezetting van een federaal gebouw in San Francisco in 1977 die de weg vrijmaakte voor de goedkeuring van de Americans With Disabilities Act, die in 1990 van kracht werd.

Brian PD Hannon, The Associated Press





