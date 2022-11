Jude Bellingham und Bukayo Saka zeigen den Weg nach vorn, als Gareth Southgate England gegen den Iran entfesselt | Fußball Nachrichten

Es bedurfte eines Treffers von Harry Kane in der Nachspielzeit, um Tunesien im letzten WM-Auftaktspiel Englands zu besiegen. Diesmal wurde es vor der Halbzeit besiegelt, der Iran wurde auf eine Weise beiseite geschlagen, die auf eine neue, expansivere Iteration der Nationalmannschaft von Gareth Southgate hindeutet.

Das Aufeinandertreffen mit Iran, das in den vorangegangenen 21 Spielen nur zweimal besiegt wurde, war im Vorfeld des Turniers als möglicherweise unangenehmes erstes Spiel für eine Mannschaft in Rechnung gestellt worden, die nicht in Form war. Stattdessen machten sie es sich leicht. Sechs Tore und ein nahezu perfekter Start.

Das war England entfesselt.

Das Personal war weitgehend vertraut, mit nur zwei Änderungen gegenüber Italien im letztjährigen EM-Finale, aber diese Änderungen erwiesen sich als transformativ, Jude Bellingham und Bukayo Saka fügten jugendlichen Elan hinzu und gaben den Ton für eine lebhafte Leistung Englands an.

Es half natürlich auch, dass es eine Formänderung gab, Southgate wechselte von einer Fünferkette zu einer Viererkette, ein Signal für Englands Angriffsabsicht, bevor überhaupt ein Ball getreten worden war, und eines, das es ihm ermöglichte, einen zusätzlichen Mittelfeldspieler einzubauen.

Dieser Mittelfeldspieler war ein 14-jähriger Hoffnungsträger der Akademie von Birmingham City zu Beginn der letzten Weltmeisterschaft, aber die ersten Anzeichen deuten darauf hin, dass Bellingham, jetzt einer der aufregendsten jungen Spieler Europas bei Borussia Dortmund, bei dieser eine zentrale Rolle spielen wird .

Der 19-Jährige war herausragend, erzielte sein erstes Tor für England mit einem überragenden Kopfball nach einer Flanke von Luke Shaw in der 35. Minute und war an fast allem beteiligt, was England tat.

Er war im Vorfeld von Englands Drittem dabei, trug den Ball nach vorne, wie er es so oft tat, und wählte Harry Kane aus, um die Flanke für Raheem Sterlings knappen Pfostenabschluss zu liefern.

Bellingham war auch zum sechsten Mal dabei, sein Steilpass von Marcus Rashfords Flick schickte Callum Wilson auf der rechten Seite klar, um Jack Grealish für einen Abschluss aus kurzer Distanz vorzubereiten.

Jude Bellingham war für England auf dem ganzen Platz involviert





Mit Declan Rice, der hinter ihm an der Basis des Mittelfelds stationiert war, bestand Bellinghams Hauptaufgabe darin, England zum Spielen zu bringen, und genau das tat er. 92 seiner 95 Pässe fanden einen Mitspieler. Kein Spieler absolvierte mehr Dribblings.

Bellingham tauchte fast überall in der iranischen Hälfte auf und kombinierte zu unterschiedlichen Zeiten effektiv mit Saka, Mason Mount, Sterling und Kane und später Englands Ersatzspielern und schlug die Brücke zwischen Mittelfeld und Angriff, die England in der Vergangenheit oft gefehlt hat.

Der Teenager war auch außerhalb des Ballbesitzes praktisch fehlerfrei, stellte sich an der Seite von Rice im Mittelfeld, jagte die Verteidiger hoch oben auf dem Spielfeld und sicherte Englands Dominanz, abgesehen von ein paar Fehlern in der zweiten Halbzeit, war umfassend.

Saka, mit 21 Jahren ein relativer Routinier, war ähnlich beeindruckend. Der Stürmer von Arsenal rechtfertigte seine Aufnahme mit Nachdruck, als er zum ersten Mal in einem Spiel gegen England zwei Tore erzielte.

Sein erster, der zum ersten Mal von Harry Maguires Kopfball nach unten zerschmettert wurde, zeigte seine technische Brillanz. Sein zweiter, nachdem er nach innen geschnitten und seinen Schuss von Sterlings Pass verzögert hatte, wurde ebenfalls gut getroffen.

Bukayo Saka bejubelt das erste seiner beiden Tore gegen den Iran





Phil Foden mag unglücklich sein, einen Startplatz verpasst zu haben, aber Saka war die Formauswahl und er quälte Iran von Anfang an, seine Bewegung von rechts und sein Selbstvertrauen am Ball brachten die Fünf-Mann-Verteidigung aus dem Gleichgewicht und schufen Platz für sein Team. Kumpels auszunutzen.

Neben dieser jugendlichen Dynamik gab es Beispiele dafür, was für England bei der letzten Weltmeisterschaft so gut funktioniert hat.

Die Mannschaft von Southgate erzielte bei diesem Turnier neun Standardtore und stellte damit einen WM-Rekord auf, und da Kieran Trippier immer noch im Tor ist, bleibt diese Bedrohung eindeutig bestehen.

Sakas erstes Tor kam von einer Trippier-Ecke, die Maguire per Kopf zu Fall brachte, während der Innenverteidiger von Manchester United zuvor auch von einem anderen Trippier-Center die Latte traf.

Im offenen Spiel bereitete England dem Iran jedoch die meisten Probleme, und diese Schwerpunktverlagerung verheißt Gutes für eine Mannschaft, die auf den Fortschritten der letzten beiden großen Turniere in Katar aufbauen möchte.

Southgate hat lange die Bedeutung der defensiven Solidität vor allem im internationalen Fußball hervorgehoben, aber die Fans sehnten sich nach etwas mehr Ehrgeiz, und England lieferte ihn schließlich.

Jack Grealish wird von Phil Foden nach seinem sechsten Treffer für England beglückwünscht





Natürlich leistete der Iran nicht viel Widerstand. England wird weitaus strengeren Prüfungen gegenüberstehen. Aber der Vorsprung des Sieges war mehr der Leistung Englands zu verdanken als der ihrer Gegner. „Sechs Tore zu schießen ist wirklich beeindruckend, egal gegen wen man spielt“, wie Bellingham es später ausdrückte. Der Iran hatte in den letzten zehn Spielen zusammen nur sechs Gegentore kassiert.

Southgate wollte danach unbedingt auf dem Boden bleiben und bedauerte den Konzentrationsabfall, der es dem Iran ermöglichte, in der zweiten Halbzeit zwei Tore zurückzufahren.

Aber dies war ein Tag der Rechtfertigung für ihn. In Bellingham und Saka wurde er dafür belohnt, der Jugend zu vertrauen. Maguire, der vor seinem erzwungenen Rückzug eine Vorlage lieferte und sicher auftrat, belohnte unterdessen auch sein Vertrauen.

Die Entscheidung, die Formation zu ändern, untermauerte alles, und es gab mehr Positives für Southgate in der Art und Weise, wie seine Ersatzspieler beitrugen, wobei Rashford und Grealish unter den Torschützen waren und Wilson einen aufstellte.

Das alles summiert sich zu einer englischen Mannschaft, die anders aussieht und sich anders anfühlt. Die größeren Herausforderungen stehen natürlich noch bevor. Aber teilweise dank Bellinghams, Sakas und Southgates Kühnheit ist England so gut wie möglich in diese Weltmeisterschaft gestartet, und vielleicht sogar mit einer Vorlage, der man für das, was vor ihm liegt, folgen kann.