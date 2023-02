In der Vergangenheit gabes immer wieder Gerüchte rund um die Zukunft von Jude Bellingham. Geht es nach der Meinungvieler Experten und Fans is der Abschied des Britten belegerd, nur der nieuwe Klub steht noch nicht fest.

Een gewicht in het Europese voetbal, van de lange tijd als favoriet van een verpflichtung galt, kommt nun immer mehr ins Wanken. De kwalificatie voor de Champions League is verkregen. Die Rede is van FC Liverpool. Ein Transfer kon deswegen nun in weite Ferne rücken.

Jude Bellingham: Topfavoriet Liverpool zit

Eind januari berichtte “Sky”, dat FC Liverpool een grote favoriet was van een verklaring van Jude Bellingham op dat moment. Ein Transfer presenteert zich alles als een onstuimige heraus. Dat is één ding: Die sportliche Talfahrt des Klopp-Klubs. Weil nooit helemaal uit de lucht, ob die Reds in der kommenden Spielzeit in der Königsklasse auflaufen, hat sich der Engelse Nationalspieler laut den letzten Media meldt noch nicht endgültig für andere gegen einen Wechsel zum letztjährigen Champions-League-Finalists entschieden.

+++ Jude Bellingham: Wechsel in de zomer? Jetzt spricht Sebastian Kehl – ​​​​DerWesten.de +++

Aktuell definieert zichzelf der FC Liverpool nur auf Platz acht van de Premier League. Sieben Punkte hat die Mannschaft von Jürgen Klopp schon Rückstand auf Tottenham, die mit zwei absolvierten Spielen mehr auf dem Vierten Platz stehen.

Jude Bellingham: Was geslaagd voor de BVB-Star?

Sollicitatie van FC Liverpool voor de kwalificatie voor de Champions League verpas, dürfte wohl auch een transfer van Jude Bellingham in weite Fern recken. Mit Real Madrid würde dann der zweite mögliche Kandidat auf one Wechsel des Mittelfeldspielers bessere Karten haben. Op de 19e verjaardag van alle dingen die rechtstreeks naar de Galaktischenwagen gaan, zijn weiterhin offensief.

Meer nieuws:

Festus alldings, als de kans groot is dat de BVB op een van de vele manieren komt waarop Liverpool de Champions League passeert. Laut Sportdirektor Sebastian Kehl fühle sich Bellingham nämlich sehr wohl in Dortmund, weshalb auch ein Verbleib bei den Schwarzgelben noch nicht ausgeschlossen ist.