Het is die wohl heißeste Personalie in die zomer zomer en konnte für Borussia Dortmund bittere einde. Jude Bellingham heeft de BVB verlassen en sich ab der kommenden Saison een Top-Klub anschließen.

Die Frage ist nur: Zu welchen Verein wechselt Jude Bellingham? Als een van de eerste keer dat je een seizoenswisseling hebt gehad, je kunt beginnen met alles te schnellen.

Jude Bellingham: Steht Entscheidung voor?

Het is wie mit Erling Haaland in der vergaanen Spielzeit. Um Jude Bellingham streiten sich vahlreiche Top-Klubs. Jeder zal de BVB-Star gebruiken en die Schwarzgelben dürfen sich dann auf one monströse Ablösesumme freuen.

Als heißester Anwärter Real Madrid schreeuwt, zullen ze met hun overwinningen voor hun Achtelfinale-Rückspiel in der Champions League bij FC Chelsea (0:2) worden geführt worden geführt sind, meldt de Franse Portal „Mercato Foot“. Nun ziek weitere interessante Details durch, wonach der Superstar bald über seine Zukunft entscheid wird.

Dus het rapport van de Britse Radiozender „Talksport“, dass Bellingham nach de anstehenden Länderspielpause Ende März entscheid wird, wo er in der kommenden Saison spielen wird. Het is een feit dat de Bundesliga-Knaller tegen FC Bayern op 1 april een einde maakte aan de Klarheit.

Heeft u Bellingham gespeeld in het volgende seizoen?

In Seiner Heimat bespreekt Zukunft von Jude Bellingham heiss. Denn neben Real Madrid soll es auch bereits Spoelräche mit dem FC Liverpool gegeben haben. Zudem hat Manchester City heeft grote belangstelling voor Britse Nationalspieler.

Im Raum Stehen bis zu 150 Millionen Euro, die Borussia Dortmund droeg. Mits de schwarzgelben die Spoelräche indes weiterhin aus. Der Mittelfeldstar zal sich eigentlich aktuell auf das Sportliche konzentrieren. Nach dem Aus in der Königsklasse zal der BVB die Meisterschaft en den DFB-Pokal den.

Meer nieuws für dich:

In Dortmund, Bellingham heeft geen van beide een Vertrag tot 2025. Het lijkt erop dat een Verbleib entscheid, winkt ihm een ​​gehaltserhöhung auf bis 15 Millionen Euro im Jahr.