Jude Bellingham: Nasser Al-Khelaifi, Präsident von Paris Saint-Germain, bestätigt Interesse an Mittelfeldspieler von Borussia Dortmund | Fußball Nachrichten

Nasser Al-Khelaifi, Präsident von Paris Saint-Germain, sagt, Jude Bellingham sei ein „großartiger Spieler“ und gibt zu, dass „jeder“ den Mittelfeldspieler von Borussia Dortmund verpflichten will.

Bellingham hat bei der Weltmeisterschaft für England geglänzt, wo er seiner Mannschaft am Samstag zu einem Viertelfinalspiel gegen Frankreich verholfen hat, während er sich nach seinem Abgang 2020 bei Borussia Dortmund als einer der aufregendsten jungen Spieler des Weltfußballs etabliert hat Umzug aus Birmingham.

Der 19-Jährige hat in vier Spielen für England in Katar ein Tor und eine Vorlage erzielt, was Al-Khelaifi dazu veranlasste, es zu erzählen Sky Nachrichten er sei ein „fantastischer Spieler – was für ein Spieler“.

„England (hat) Glück, ihn zu haben, um ehrlich zu sein“, fügte Al-Khelaifi hinzu. „Er ist einer der besten Spieler des Turniers.

„Erstaunlich – seine erste Weltmeisterschaft. Er ist ruhig und entspannt, selbstbewusst – erstaunlich.“

Sky in Deutschlands Florian Plettenberg berichtet, dass Liverpool Jude Bellingham zu seinem Transferziel Nummer eins macht und dass Manchester United für den Mittelfeldspieler von Borussia Dortmund nicht mehr im Rennen ist



Eine Vielzahl von Europas Top-Klubs soll daran interessiert sein, Bellingham im nächsten Sommer zu verpflichten, wobei Liverpool ihm laut Angaben höchste Priorität einräumt Himmel in Deutschland.

Manchester City und Real Madrid gelten als die anderen Vereine mit dem größten Interesse, und als er gefragt wurde, ob PSG sich der Jagd nach Bellingham anschließen würde, sagte Al-Khelaifi: „Alle wollen ihn, ich werde es nicht verbergen.

„Er ist in seinem Klub und (wir haben) Respekt. Wenn wir also mit ihm sprechen wollen, sprechen wir zuerst mit dem Klub.“

Es wird davon ausgegangen, dass Dortmund bereits den Abgang von Bellingham im Jahr 2023 plant, da sie sich auf ein großes Angebot im Sommer gefasst machen. Liverpools Chef Jürgen Klopp soll darauf drängen, den Mittelfeldspieler nach Anfield zu bringen.

Bellingham, dessen Vertrag im Sommer 2025 ausläuft, dürfte allein an Ablösesummen mehr als 100 Millionen Pfund kosten.

Himmel in Deutschland Das sagte Transfer-Reporter Florian Plettenberg Sky Sportnachrichten: „Borussia Dortmund ist mit der bisherigen WM-Leistung von Jude Bellingham sehr zufrieden, weil er finanziell noch wertvoller wird.

„Bellingham ist bis 2025 unter Vertrag und hat im Gegensatz zu ihm keine Ausstiegsklausel Erling Haaland tat es.

„Sie planen bereits seinen Abgang im Sommer 2023. Dortmund wäre damit einverstanden, dass er geht, weil sie zuversichtlich sind, eine Ablösesumme zwischen 100 und 150 Millionen Euro (86,24 bis 129,37 Millionen Pfund) zu erhalten.“

Henderson scherzt, dass Bellingham nicht zu Real Madrid gehen wird

Bitte verwenden Sie den Chrome-Browser für einen zugänglicheren Videoplayer



Jordan Henderson, Mittelfeldspieler von Liverpool und England, teilt einem Fan mit, dass Jude Bellingham nicht zu Real Madrid wechseln wird, wenn er Borussia Dortmund verlässt



Ein mutiger Fan von Real Madrid wandte sich an Bellingham in Katar, um den Mittelfeldspieler davon zu überzeugen, ins Bernabeu zu wechseln, während er neben dem Liverpooler Duo Jordan Henderson und Trent Alexander-Arnold saß.

„Bellingham, du bist der beste zentrale Mittelfeldspieler der Welt“, sagte der hoffnungsvolle Real-Fan, der das Video auf TikTok postete.

„Komm zu Real Madrid, komm zu Real Madrid“, fügte er hinzu.

Darauf antwortete Henderson und sagte: „Nein, nein. Nicht Madrid, er geht nicht nach Madrid.“

Der Fan machte dann einen Witz über die Niederlage von Liverpool gegen Real im Champions-League-Finale – was in der Gruppe für ein großes Lachen sorgte – bevor er seine Aufmerksamkeit wieder Bellingham zuwandte.

„Komm zu Real Madrid, Bellingham“, fuhr er fort. „Bitte, Bellingham. Wenn du zu Real Madrid kommst, gewinnst du den Ballon d’Or.“

Bellingham weigerte sich, etwas preiszugeben, antwortete aber mit den Worten: „Wir werden sehen“.

Neville: Ich weiß, was die Spieler von Man City und Liverpool machen!

Bitte verwenden Sie den Chrome-Browser für einen zugänglicheren Videoplayer



Gary Neville sagt, dass Jude Bellingham auf eine Weise auftritt, die ihn an Steven Gerrard und Roy Keane erinnert



Sky Sports Der Experte Gary Neville glaubt, dass die Spieler von Manchester City und Liverpool im englischen Kader versuchen, Bellingham nahe zu kommen, während das Rennen um seine Unterschrift heiß wird – genau wie er es in der Vergangenheit mit Wayne Rooney und Rio Ferdinand getan hat.

„Als ich in der war [England] Camp vor 15 Jahren, ich war in der Nähe von Rooney, in der Nähe von Rio Ferdinand“, erzählte Neville Sky Sportnachrichten. „Jetzt siehst du Phil Foden neben Jude Bellingham, du siehst Trent Alexander-Arnold, der mit ihm spazieren geht, du siehst Jordan Henderson, der sich am Ende des Spiels an ihn kuschelt.

„Und du denkst ‚ihr hinterhältigen kleinen S*ds, ich weiß, was ihr zu tun versucht, ihr Haufen‘.

„Das ist die Realität in diesem Moment. [Bellingham] eher nach Liverpool und Manchester City geht, nur weil sie dort sind und was sie tun.“

„Liverpool, Klopp sollte bei der Verfolgung von Bellingham keine Geschenke erwarten“

Carsten Cramer, Geschäftsführer von Borussia Dortmund, sagt, während Liverpool sein „bevorzugtes“ nächstes Ziel für Bellingham wäre, könne Klopps Mannschaft von seinem ehemaligen Verein „keine Geschenke“ erwarten.

„Uns beiden liegt Dortmund am Herzen“, sagte Cramer über die Beziehung der Dortmunder zu ihrem ehemaligen Manager, der jetzt an der Anfield Road das Sagen hat.

„Wir haben mit Sicherheit große Sympathien für Liverpool. Wir haben immer noch eine gute Beziehung zu Jürgen und vielen anderen in Liverpool.

„Deshalb ist es für mich auch mein Lieblingsverein in der Premier League.

„Aber erwarten Sie nicht, dass wir Liverpool Geschenke machen werden.“