Zu Jude Bellingham met Sebastian Kehl in de kommenden Wochen en Monaten wohl noch unzählige Fragen antwoordde müssen. Viele erwarten, dass der BVB-Star im Summer den nächsten Schritt geht en zu einem absolute Top-Klub wechselt. Noch is een Entscheidung über die Zukunft aber noch nicht gefallen.

Bei Borussia Dortmund ist man sich der situatie bewust, kent dieses Szenario aus den vergangenen Jahren von Spielern wie Erling Haaland of Jadon Sancho. Die Hoffnung auf een vertragsverlängerung mit Jude Bellingham hat der BVB aber noch nicht aufgeben.

Jude Bellingham: Kehl enthüllt Details

Im ZDF-Sportstudio sich Sebastian Kehl am Samstagabend den Fragen von Moderator Jochen Breyer – und der hackte beim Thema Jude Bellingham einmal ganz genau nach. ‘Jude hat noch zwei Jahre Vertrag. Er is een unglaublich wichtiger Spieler für uns. Er was een grote vraag naar wol: een grote emotionele waarde, een grote Leidschaft, een ongeheime grote individualiteit en vertrouwensrelatie. Een van de beste manieren om te winnen, is dat de man zich in zijn Mannschaft-hoed bevindt – en dat er geen Saison noch in zijn Mannschaft-hätte is”, merkte Kehl op.

Over de actieve Stand der Verhandlungen verrie dan: „Wie sich die Dinge bis zum Sommer entwickeln, kann ich heute noch nicht sagen. Ich cann nur sagen, dass sowohl mit ihm as auch mit seiner Familie für den Sommer noch keine Simpelräche geführt wurden.

Völlig blauäugig geht der BVB aber nicht in de Transferpoker-hinein. Bis jetzt is niet eens eerder ruhig um Bellingham – was wohl auch am Spieler zelf liegt. Als het niet zo is, kan het zijn dat er geen ewig zo bleiben wird: „Ich weiß natürlich auch, who das Geschäft funktioniert. Het is mogelijk dat Fahrt aufnehmen. Die discussies werden met de zomer in hun leven“, dus der Sportdirektor im Sportstudio.

Der Vertrag von Jude Bellingham verscheen noch tot 2025. Spätestens seit seinem Auftritt bei der WM stehen die Top-Klubs aber Schlange. Experts hebben davon aus, dass schon bald die ersten dicken Angebote beim BVB einflattern waren.

BVB zal Bellingham verlengen

Ganz hoed Borussia Dortmund die Hoffnung aber nicht aufgeben, dass Bellingham noch een ander Saison für Schwarzgelb spel. Auf die Frage, ob Kehl mit Bellingham vertaalde würde, zei er deutlich: „Ich würde es versuchen. Ich worde es versuchen!”

Maar wie wil Bellingham von einem Verbleib überzeugen? Met der ganz fetten Kohle kan Dortmund nicht locken. “Durch one Menge Overzeugungsarbeit. Mal gucken, was in dieser Saison noch möglich ist. Vielleicht ist das auch was, was den Spieler motiviert, den Weg weiterzugehen“, dus Kehl.

Irgendwann in de nächsten Wochen en Monaten soll es auf jeden Fall zu Gesprächen mit Jude Bellingham en seiner Familie kommen. “Wir waren uns mit der Familie in Ruhe zusterammensetzen en dann waren wir sehen, was der Spieler und die Familie möchte und uns für alle mögliche Szenarien vorbereiten”, erklärte Kehl.