Die Zukunft van BVB-superster Jude Bellingham is nog niet zo populair. Ein Verbleib bei Schwarzgelb lijkt nahezu ausgeschlossen, but whohin seeht es den jugen Briten im Sommer? Zuruck naar Engeland? Nach Spanien? Zu PSG?

In de vergangen Wochen en Monaten is de interesse Jude Bellingham steeds meer opgestaan. Nahezu jeder europese Top-Klub würde den Shootingstar gerne verplicht. Voor een deel van het gesamtpaket zijn er meerdere transfers die jetzt aber zu teuer zu sein. Volgens berichten in de media is de eerste interesse van Verein van Bellingham-Poker zurück.

Jude Bellingham: Abgang schon besiegelt?

Dat Jude Bellingham zu de beste Spielern der Bundesliga hoorde, is geen geheim. In de vergangen Jahren entwickelte sich der Brite zu een van de beste Mittelfeldspieler der Welt. Met een jaar of 19 won Bellingham van de absolute Fußball-Elite. Nach Dembele, Sancho en Haaland zijn de centrale Mittelfeldspieler van de meest recente Spieler, van BVB tot een Top-Star-bezitter. Nicht ohne Grund is Europa achter de Dortmunder haar.

+++ Jude Bellingham: Bosse stelt BVB-Star Ultimatum – jetzt wirds es serieusheid +++

Aufgrund seiner enorme kwaliteiten en seines jugen Alters scheint der BVB den Youngster kan niet stoppen. Zu groot in das Interesse etlicher Top-Klubs. Schwarzgelb erneut wint een Monster-Ablöse für ihren Top-Star. Tot 150 miljoen dollar in Raum.

Zou er geld vallen voor Real Madrid?

Van Paris Saint-Germain, over FC Liverpool, en beide Manchester-clubs tot aan FC Barcelona en Real Madrid hebben allemaal veel belangstelling gehad voor meer of meer grote belangen. Laut dem Portal “Athletic” sei Real Madrid nun aber raus aus dem Rennen. De Spaanse Top-Klub ziet er financieel niet goed uit, en de stem van Paket Bellingham is goed.

Als Mittelfeld het goed doet en Bellingham omhelst, wordt de overdracht voltooid. Mit Kroos, Modric (beide auslaufenendender Vertrag), Camavinga en Tchouameni hebben de Königlichen bereits mehrere Weltklasse-Mittelfeldakteure. De eerste keer dat de zomer ervoor zorgde dat de garantie van Real Madrid in de Tasche viel, was Aurelien Tchouameni zo verplicht. Voor de verdedigende Mittelfeldspieler werden knappe honderden miljoenen euro’s binnengehaald. Een transfer die de Größenordnung kon Madrid im kommenden Sommer nicht stengels, zomal der Fokus der Madrilenen auf der Offensive liest.

Meer nieuws:

Die Frage, ob Bellingham den BVB nach der Saison verlassen wird, lijkt nicht mehr wirklich zu Stel. Wohin der Engelse Nationalspieler in Sommer heeft een groot deel van de tijd, bleibt weiterhin offens. Grotere Fokus zou een eerste keer zijn, met Borussia Dortmund die Saison meerdere malen heeft gevolgd.