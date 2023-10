ADer Anfang des Treffens war Israel. Johannes Winkel betrat die Bühne in Braunschweig, hinter ihm ein Schwarz-Weiß-Foto einer israelischen Flagge. „Das Volk Israel lebt“, sagte Winkel und dann erhoben sich die dreihundert Delegierten des deutschen Treffens der „Jungen Union“ (JU) von ihren Stühlen, um eine Schweigeminute für die Opfer des Hamas-Terrors einzulegen. Jeder der jungen Männer und Frauen im Oval der Volkswagenhalle in Braunschweig hielt ein Schild mit dem Namen eines der 1.300 Verstorbenen vor sich. Winkel, seit einem Jahr Vorsitzender der JU, erinnerte sich daran, wie die palästinensischen Mörder im Morgengrauen kamen, um bei einem zuvor fröhlichen Musikfestival in der Nähe des Gazastreifens 260 junge Menschen aus Israel zu foltern, zu vergewaltigen und zu töten. „An einem einzigen Tag wurden so viele Juden ermordet wie im Holocaust“, sagte Winkels. Jetzt müsse Deutschland „sein historisches Versprechen an das jüdische Volk erfüllen und dieses Versprechen bedeutet: nie wieder.“

Dann wurden die Lichter im Saal gedimmt und alle standen eine Minute lang schweigend da. Der israelische Botschafter wird voraussichtlich am Samstag Ehrengast der JU-Konferenz sein. Eigentlich wollte er am Freitagabend kommen; Der bevorstehende Besuch des Diplomaten machte deutlich erhöhte Sicherheitsvorkehrungen erforderlich. Am Abend beschlossen die Delegierten eine „Braunschweiger Erklärung“ der Solidarität mit Israel und gegen Antisemitismus in Deutschland. Darin wird unter anderem die Anerkennung Jerusalems als Hauptstadt gefordert und empfohlen, den Einsatz für Israel in das Grundgesetz aufzunehmen.

Mangelndes Interesse an Frauenquoten

Dann begann die weitere Verbandsarbeit. Bis Sonntag will die rund 90.000 Mitglieder zählende Jugendorganisation von CDU und CSU in Braunschweig über einen europäischen Vorschlag beraten und Schauplatz eines Redenwettbewerbs zwischen Markus Söder (CSU) und Friedrich Merz (CDU) sein. Doch genau wie bei einem frühen Tor in einem Fußballspiel versuchten einige Delegierte zunächst, die Tagesordnung zu ändern. Die Debatte um die Frauenquote, ein leidiges Thema für die CDU und Grund für die schwere Niederlage der JU auf dem letzten CDU-Bundesparteitag, sollte vorgezogen werden und nicht der letzte Tagesordnungspunkt am Sonntag sein. Dies allein zeigte das demonstrative Desinteresse der konservativen Parteijugend an diesem Thema; Winkel hatte am Freitag in einem Interview mit der FAZ seine Ablehnung einer Frauenquote bekräftigt. Es sollten „Ideen und Talente“ zählen, nicht Geschlecht und sexuelle Orientierung. Der Antrag, das Thema stärker in den Mittelpunkt der JU-Sitzung zu rücken, wurde mit überwältigender Mehrheit abgelehnt. Die Begrüßung in Niedersachsen übernahm dann der Landesvorsitzende Sebastian Lechner, der zu Jahresbeginn die Nachfolge von Bernd Althusmann angetreten hatte. Der 42-jährige Lechner nutzte seine Begrüßungsrede für eine ausführliche, väterlich anmutende Grundsatzrede, bei der er insbesondere auf die Belange Niedersachsens einging. Den größten Applaus erhielt „Sebi“ Lechners Ankündigung, der JU-Sitzung 100 Liter Nordbier zu spenden.

Am Samstag werden die beiden Vorsitzenden der Union erwartet, Markus Söder für die bayerische CSU, Friedrich Merz für die CDU. Söder konnte mit Applaus rechnen, er war 2020 der Kandidat der jungen Herzen, zumindest nach eigener Einschätzung und mit der starken Unterstützung des damaligen JU-Chefs Tilman Kuban. Am Freitagmorgen stellte Söder erneut sein Talent unter Beweis, Merz nicht so gut dastehen zu lassen, als er SPD-Kanzler Scholz riet, sich von der Koalition mit Grünen und FDP zu lösen und stattdessen Merz zum Vizekanzler zu machen und mit der Union zu regieren. Merz mag es wahrscheinlich nicht, sich als „Laster“ zu sehen.

Nach einiger Verzögerung meldete sich Winkel, der vom mitgliederstärksten JU-Verband in NRW stammt, zu Wort und nannte die Gewerkschaft „stark“ und seinen Verband „extrem stark“. Die Umfragen liegen stark bei rund 32 Prozent für die Union, um das „Bärenniveau“ einer sicheren Kanzlerschaft zu erreichen, dürfte es noch etwas mehr sein. Winkel betonte, dass junge Menschen entgegen manchen Berichten konservativ gewählt hätten. Besonders stark war die CSU in Bayern bei der jüngeren Generation. Einen so dramatischen Wandel hat es seit 1968 nicht mehr gegeben. Das gesamte Weltgefüge der Linken sei „kolossal gescheitert“; Die Linke erlebt einen Realitätsschock nach dem anderen. Sie beginnt erst zu begreifen, dass ihre Illusionen angesichts der Realität scheitern. Es ist peinlich, dass Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) wegen Flugzeugpannen ständig nicht entkommen kann, und noch peinlicher ist nur, „wenn sie ankommt“. Sie ist eine „Grüne auf moralischer Weltreise“. Wenn sie nur „halb so viel Kompetenz versprühen würde wie Kerosin“, würde Deutschland weniger isoliert erscheinen. Winkel nahm auch „unseren vergesslichen Kanzler“ ins Visier. Er warf Olaf Scholz (SPD) erneut vor, dass er im Kanzleramt stumm und untätig zugesehen habe, als Palästinenserführer Mahmoud Abbas Israel von „50 Holocausts“ in palästinensischen Gebieten sprach. Die Jusos, die Jugendorganisation der SPD, müssten sich „schämen“, dass sie ihre Zusammenarbeit mit der Fatah-Jugendorganisation immer noch nicht beendet, sondern nur „suspendiert“ haben, obwohl diese den Terror unterstützt oder rechtfertigt.







Die Union sollte sich in der aktuellen Asyldebatte von Scholz nicht mit Kleinigkeiten „einkaufen“ lassen; Es sei ein grundlegender Wandel nötig, sagte Winkel und befürwortete das Modell von Thorsten Frei. In seiner Rede grenzte Winkel die Union klar von jeglicher Zusammenarbeit mit der AfD ab. Er sagte: „Wer mit der AfD zusammenarbeiten will, verrät das christliche Menschenbild unserer Partei.“ Wir müssen die AfD bekämpfen.“ Wenn die AfD mitregiere, „das ist es mit der Nato, das ist es mit Europa.“ Das kann die Union nicht zulassen. Winkels Rede erhielt von den Delegierten stehende Ovationen.