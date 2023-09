JPMorgan Chase Wie CNBC erfahren hat, erhöht das Unternehmen seine Attraktivität für kleine Geschäftskunden, indem es die digitale Lohn- und Gehaltsabrechnung anbieten will.

Laut Josh Reeves, CEO von Gusto, hat die Bank den in San Francisco ansässigen Fintech-Anbieter Gusto ausgewählt, um die zugrunde liegende Technologie für das Feature bereitzustellen.

„Wenn Sie Kunde der Zahlungslösungen von Chase sind, können Sie die Gehaltsabrechnung genau an derselben Stelle aufrufen, an der Sie auch Bankgeschäfte tätigen“, sagte Reeves. „Es ist das gleiche Erlebnis, mit dem gleichen Login und den gleichen Anmeldeinformationen; all diese Dinge werden einfacher, wenn es in einer One-Stop-Shop-ähnlichen Umgebung stattfindet.“

JPMorgan, die nach Vermögenswerten größte US-Bank, hat in den letzten Jahren Milliarden von Dollar in Technologie gesteckt. Es ist Teil eines größeren Kampfes um die Loyalität amerikanischer Privat- und Geschäftskunden, darunter auch Fintech-Akteure PayPal Und Quadrat verwandeln sich in Alleskönner, die traditionelle Banken bedrohen. Beide Unternehmen verfügen über eigene Lohn- und Gehaltsabrechnungsdienste.

JPMorgan hat bereits Fintech-Funktionen eingeführt, darunter einen Square-ähnlichen Kreditkartenleser für kleine Unternehmen und eine frühe Direkteinzahlung für Verbraucher.