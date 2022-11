„Joyland“: Pakistanische Filmstarts in einigen Kinos, nachdem die Regierung das Verbot aufgehoben hat

Islamabad, Pakistan

Der preisgekrönte Film „Joyland“ startet am Freitag in den Kinos in Teilen Pakistans, nachdem die Behörden in der südasiatischen Nation ein Verbot aufgehoben hatten, das nach Beschwerden verhängt wurde, dass der einheimische Film nicht zum Ansehen geeignet sei.

Unter der Regie von Saim Sadiq erzählt „Joyland“ die Liebesgeschichte zwischen dem jüngsten Sohn einer „glücklich patriarchalischen gemeinsamen Familie“ und einem Transgender-Starlet, das er trifft, nachdem er sich heimlich einem erotischen Tanztheater angeschlossen hat, so eine Zusammenfassung auf der Website der Filmfestspiele von Cannes.

Die Handlung erschien der pakistanischen Regierung zu heikel, die letzte Woche die Zertifizierung des Films widerrief, nachdem sie schriftliche Beschwerden erhalten hatte, dass er „höchst anstößiges Material“ enthielt.

Regierungsberater Salman Sufi twitterte jedoch am Mittwoch, dass der Überprüfungsausschuss des Zensurausschusses den Film anschließend freigegeben habe. mit angeforderten Änderungen und dem Hinzufügen: „Meinungsfreiheit ist ein Grundrecht und sollte im Rahmen des Gesetzes genährt werden.“

Der Film wurde am Freitag in einigen Kinos in ganz Pakistan aufgeführt, außer in der Provinz Punjab, wo das Informations- und Kulturministerium sagte, dass er „aufgrund anhaltender Beschwerden aus verschiedenen Richtungen“ nicht gezeigt werden könne.

Bis Donnerstagabend hatten die Filmemacher keine offizielle Erklärung zur Aufhebung des landesweiten Verbots oder zum neuen Verbot in Punjab abgegeben.

„Joyland“ ist der erste pakistanische Film, der bei den Filmfestspielen von Cannes gezeigt wird, wo er im Mai den Jurypreis von Un Certain Regard und die inoffizielle Queer Palm gewann. Es wurde dann als Pakistans offizieller Beitrag für den internationalen Spielfilmpreis bei den Oscars eingereicht. Nach den offiziellen Academy-Regeln muss es gespielt werden mindestens sieben Tage vor dem 30. November in den Kinos, um sich für die Aufnahme zu qualifizieren.

Die Umkehrung des bundesweiten Das Verbot erfolgte nach einem öffentlichen Aufschrei von Menschenrechtsorganisationen und prominenten Pakistanern, darunter Malala Yousafzai, die auch ausführende Produzentin des Films ist.

In einem Instagram-Beitrag forderte der Regisseur des Films, Sadiq, die Behörden auf, das Verbot zu überdenken, und einer seiner Stars, Rasti Farooq, sagte in einem Beitrag: „Ich stehe mit jeder Faser von mir zu meinem Film und allem, was er sagt Sein.“

Die Menschenrechtskommission Pakistans veröffentlichte a Aussage Sonntag und verurteilte den Entzug der Zertifizierung für „Joyland“ durch die Regierung als „rabiat transphob“ und eine Verletzung des Rechts der Filmproduzenten auf freie Meinungsäußerung.

„Pakistans Zuschauer haben das Recht zu entscheiden, was sie sich ansehen“, heißt es in der Erklärung.