Journalistin: Letzte Ausgabe von „Anne Will“: „Danke, danke, danke“

Anne Will will nicht mehr: Ihre Gesprächsrunden sind Geschichte. 16 Jahre lang prägte die Journalistin den deutschen Polit-Talk. Sie werden jetzt etwas anderes machen.

Blumenstrräuße und viel Lob: Anne Will hat nach 16 Jahren die letzte Ausgabe ihrer gleichnamigen ARD-Talkshow moderiert. Die Journalistin wird sich neuen Projekten zuwenden. Ihre Nachfolgerin ist Ex-„Tagesthemen“-Moderatorin Caren Miosga.

Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck war in der letzten Sendung am Sonntagabend zu Gast und lobte Will zum Schluss. Der Grünen-Politiker sagte: „Danke Ihnen für 16 Jahre Aufklärung. Das war schon stilprägend.“ Er war der einzige Spitzenpolitiker in der Talkrunde. Schriftsteller Navid Kermani – ebenfalls unter den Gästen – würdigte Will ebenso. Es sei eine gewisse Respektbekundung ihr gegenüber, dass er in die Sendung gekommen sei.

Eine „echte Ehre“

Die 57-Jährige sagte zum Schluss in der Kamera zu den Zuschauern: „Ich möchte mich bei Ihnen auch bedanken für das große Vertrauen und das Interesse, das Sie uns entgegengebracht haben. Wir haben ja, muss man sagen, in den etwas mehr als 16.“ Jahre dann doch etliche Stunden miteinander verbracht. Ich muss sagen, mir war das eine Freude. Es sei ihr auch eine „echte Ehre“ gewesen, auch wenn das etwas pathetisch klingen könnte.

Die 57-Jährigen präsentierten 16 Jahre lang den Polit-Talk im öffentlich-rechtlichen Ersten Deutschen Fernsehen der ARD. Sie zählt zu den bekanntesten Polit-Journalistinnen des Landes. Anfang des Jahres war bekannt, dass ihre Talkshow abgeben wird und sich neuen Projekten widmen will. Nun kündigte Will an, sie werde die Zusammenarbeit mit dem NDR und der ARD fortsetzen. „Das ist ja klar.“ Was genau sie machen wird, wurde noch nicht bekannt.

Neue Pläne

In der „Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung“ deutete Will an, sie wolle wieder Reporterin sein, Dokus drehen, Einzelinterviews führen. Sie werden auch Veranstaltungen moderieren. Sie wollen außerdem Podcasts machen und könnten sich Radio vorstellen.

In ihrer Dankesrede in der letzten Sendung am Sonntagabend lobte sie auch ihr Team, das hinter „Anne Will“ steht. Es sind hochprofessionelle, stressprobte und tolle Kolleginnen und Kollegen. „Das, muss ich sagen, werde ich vermissen“, sagte Will. Sie werden ihnen das nie vergessen, was sie geleistet haben.

Die letzte Show

Will kündigte dann ihre Nachfolgerin Caren Miosga an: „Seien Sie nett zu ihr, sie ist es auch.“ Genauso hatte die TV-Moderatorin Miosga (54) ihre Nachfolgerin bei den „Tagesthemen“, Jessy Wellmer, angekündigt.

Als Anne Will zu den „Tagesthemen“ überleiten wollte, begann diese verspätet, weil zunächst ein Zusammenschnitt aus früheren „Anne-Will“-Ausgaben präsentiert wurde. Darunter waren zum Beispiel Ausschnitte aus den Einzelinterviews mit der damaligen Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) zu sehen.

Anne Will wurde schließlich im Talk-Studio von Kollegen umringt und erhielt gleich mehrere Blumensträuße. Sie sagte: „Danke, danke, danke.“

Die letzte Sendung stand unter der Überschrift: „Die Welt in Unordnung – Ist Deutschland den Herausforderungen gewachsen?“. Zu Gast waren neben Bundeswirtschaftsminister Habeck und Schriftsteller Kermani, der Präsident der Stiftung Deutsches Historisches Museum, Raphael Gross, und die Direktorin des Forschungsbereichs am Nato Defense College, Florence Gaub.

Will prägte mit ihrer Person

Anne Will prägte mit ihrer Person so stark die Polit-Talkshow, dass man fast meinen könnte, dass die Sendung auch ohne sie weiterhin „Anne Will“ heißen müsste. Aber das ist natürlich Quatsch. Vor Monaten wurde der Arbeitstitel für die Sendung ihrer Nachfolgerin Caren Miosga bekannt: „Miosga“.

Die in Köln geborene Journalistin Will begann ihre Karriere im öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Sie machte beim Sender Freies Berlin (SFB, später RBB) ein Volontariat und arbeitete dann erst einmal dort im Radiobereich. Später war sie dann bei der „Sportschau“ der ARD und dann viele Jahre „Tagesthemen“-Moderatorin im Wechsel mit Ulrich Wickert (80). 2007 startete sie dann ihre Polit-Sendung.

2011 wechselte der Sendeplatz ihrer Talkshow, die in Berlin produziert wird, an den Mittwoch. Der Grund: Der Sonntagabend-Platz wurde für Moderator Günther Jauch freigeräumt und Will musste das Feld räumen. In einem „Spiegel“-Interview hatte Will 2010 eine „monatige Hängepartie“ beklagt und gesagt: „Das war unschön. Das kann man besser machen.“ 2016 kehrte sie wieder zurück auf den Sonntagabend.

dpa