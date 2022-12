Journalisten der New York Times veranstalten einen historischen 24-Stunden-Streik, nachdem Management und Gewerkschaft keine Einigung erzielen konnten

New York

CNN-Geschäft

—



Ein 24-stündiger Streik bei der New York Times, eine historische Demonstration, an der voraussichtlich mehr als 1.100 Mitarbeiter teilnehmen werden, begann am Donnerstag um Mitternacht, nachdem das Management und die Gewerkschaft, die die Mitarbeiter vertritt, nach mehr als einem Jahr keine Einigung über einen neuen Vertrag erzielen konnten anderthalb Jahre Verhandlungen.

„Es ist enttäuschend, dass sie so drastische Maßnahmen ergreifen, angesichts des klaren Engagements, das wir gezeigt haben, um einen Vertrag auszuhandeln, der Times-Journalisten erhebliche Gehaltserhöhungen, marktführende Leistungen und flexible Arbeitsbedingungen bietet“, Meredith Kopit Levien , Präsident und Chief Executive von The Times, sagte am Mittwochabend in einer E-Mail an das Unternehmen.

Die NewsGuild of New York, die Journalisten und andere Mitarbeiter von The Times vertritt, sagte in einer Erklärung, dass der Streik „auf das Versäumnis des Unternehmens zurückzuführen sei, in gutem Glauben zu verhandeln, eine faire vertragliche Vereinbarung mit den Arbeitern zu treffen und ihre Forderungen zu erfüllen. ”

Der Protestakt, der seit Jahrzehnten nicht mehr von Mitarbeitern der renommierten Zeitung inszeniert wurde, wird dazu führen, dass viele ihrer wichtigsten Schreibtische arbeitslos werden, was eine Herausforderung für die Nachrichtenorganisation darstellt, auf die sich Millionen von Lesern verlassen.

Ein leitender Angestellter der Times, der um Anonymität bat, um offen sprechen zu können, räumte am Mittwoch gegenüber CNN ein, dass die Arbeitsniederlegung sicherlich zu Schwierigkeiten führen würde. Aber, sagte die Führungskraft, das Management habe sich für den Moment vorbereitet und könne sich auf die anderen Ressourcen der Zeitung verlassen, wie zum Beispiel ihre internationalen Mitarbeiter, die größtenteils nicht Teil der Gewerkschaft sind, um die Lücken zu füllen.

Joe Kahn, Chefredakteur der Times, sagte in einer Mitteilung an die Mitarbeiter: „Wir werden am Donnerstag einen robusten Bericht erstellen. Aber es wird schwieriger als sonst.“

Kopit Levien fügte in ihrer E-Mail an das Unternehmen hinzu, dass The Times „Pläne hat, um sicherzustellen, dass wir unserer Verpflichtung gegenüber unseren Lesern und der Öffentlichkeit nachkommen, indem wir die Nachrichten so vollständig wie möglich über alle durch einen Streik verursachten Störungen berichten“.

Aber einige Mitarbeiter von The Times gingen am Mittwoch sogar so weit, die Leser zu drängen, die Inhalte der Verkaufsstelle während des Streiks nicht zu konsumieren.

„Wir bitten die Leser, sich nicht daran zu beteiligen [New York Times] Plattformen morgen und stellen Sie sich mit uns auf die digitale Streikpostenlinie!“, schrieb Amanda Hess, eine große Kritikerin der Zeitung, auf Twitter. „Lesen Sie Lokalnachrichten. Öffentliches Radio hören. Machen Sie etwas aus einem Kochbuch. Brechen Sie Ihren Wordle-Streak.“

Bei einer Kundgebung am Donnerstagnachmittag vor dem Büro der Times am Times Square hielten Dutzende von Gewerkschaftsmitgliedern Streikposten hoch, verteilten Flugblätter und forderten bessere Löhne.

„Wir machen das Papier, wir machen die Gewinne!“ sang die Menge.

Der Streik kommt, während die Grey Lady und die NewsGuild of New York vor dem Hintergrund von Entlassungen und Kürzungen in der gesamten Medienbranche in einer Reihe von Fragen, insbesondere Löhnen, uneins sind.

In den letzten Wochen hat CNN Hunderte von Mitarbeitern entlassen, die Zeitungskette Gannett 200 Mitarbeiter abgebaut, NPR sagte, es müsse 10 Millionen Dollar an Einsparungen finden, und andere Nachrichtenorganisationen haben die Notwendigkeit untersucht, Budgets zu kürzen und Einstellungen einzufrieren.

Die Times hat behauptet, dass sie der Gilde „erhebliche Erhöhungen“ angeboten habe, aber die Gewerkschaft entgegnete, dass das Management der Zeitung „seine eigenen Vorschläge häufig falsch dargestellt“ habe.

Die Union Times, ein von der NewsGuild herausgegebener Newsletter, beschrieb die Lohnzugeständnisse der Times am Mittwoch als „dürftig“ und sagte, das Management habe sich in dieser Frage „kaum bewegt“.

Die beiden Parteien haben verhandelt, seit der letzte Vertrag im März 2021 ausgelaufen ist. Letzten Freitag informierte die NewsGuild The Times über ihre Pläne, einen Streik durchzuführen, ein Schritt, der darauf abzielt, Druck auf das Management auszuüben, um zusätzliche Zugeständnisse in den Verhandlungen anzubieten.

Die Gewerkschaft hat The Times gebeten, sich in der Mitte zu Lohnerhöhungen zu treffen, aber die Zeitung glaubt, dass die Gewerkschaft von einer extremen Position ausgegangen ist, was dies zu einem Nichtstarter macht.

Beide Seiten haben die ganze Woche daran gearbeitet, den 24-Stunden-Streik abzuwenden. Aber es war vergebens.

Das Management von The Times war frustriert darüber, wie die NewsGuild versucht hat, Verhandlungen zu führen, und machte sie teilweise für den mangelnden Fortschritt verantwortlich.

„Sie weigern sich, sich persönlich zu treffen“, sagte die Führungskraft gegenüber CNN. „Das ist ein wirklich wichtiger Punkt. Ich kann es nicht genug betonen. Wir haben Verhandlungen über Zoom. Es gibt ungefähr acht Personen aus der Geschäftsleitung, bis zu 18 Personen aus dem Verhandlungsausschuss der NewsGuild und bis zu 200 Gewerkschaftsmitglieder, die als ‚Beobachter‘ zuschauen.“

„Die Verhandlungen sind im Wesentlichen öffentlich“, fuhr die Exekutive fort. „Und das verändert die ganze Verhandlungsdynamik. Es wird sehr performativ und sehr theatralisch. Es ist wirklich schwer, Dinge zu erledigen. Es ist wie eine Show. Und wir brauchen produktive Verhandlungen, um zu einer Einigung zu kommen.“

Susan DeCarava, Präsidentin der NewsGuild of New York, antwortete: „Die Gewerkschaftsdemokratie ist entscheidend für die Macht der Gewerkschaften. Deshalb führen wir keine Verhandlungen hinter verschlossenen Türen, die das Management weiterhin fordert.“

„Alle Mitglieder, die von der am Verhandlungstisch getroffenen Entscheidung betroffen sein werden, sollten in diese Diskussionen eingeweiht werden“, fügte der Vertreter hinzu. „Wenn das Management der Times mit ihren beleidigenden und respektlosen Angeboten an den Verhandlungstisch kommt, müssen sie es einem Raum voller ihrer eigenen Mitarbeiter erklären – und sie hassen es. Das Ergebnis der öffentlichen Aktionen des Managements ist der mächtige Streik, der morgen stattfindet.“