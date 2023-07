Grosny

Die oppositionelle russische Investigativreporterin Jelena Milashina wurde am Dienstag in der russischen Kaukasusrepublik Tschetschenien zusammengeschlagen und schwer verletzt. Maskierte und bewaffnete Männer hätten auf dem Weg in die tschetschenische Hauptstadt Grosny ihr Auto angehalten, in dem auch Anwalt Alexander Nemov saß, teilte die Menschenrechtsorganisation Memorial mit. Die Männer schlugen deshalb auf die beiden Insassen ein und zerstörten alle vorhandenen Dokumente und Technik.

Milashinas Finger wurden gebrochen, ihr Kopf wurde rasiert und ein grünliches Desinfektionsmittel wurde über sie gegossen. Sie erlitt Prellungen am ganzen Körper und verlor mehrmals das Bewusstsein, berichtete Memorial.

Milashina und Nemov wollten an der Urteilsverhandlung für Zarema Musayeva in Tschetschenien teilnehmen. Die 53-jährige Frau eines ehemaligen Richters wurde letztes Jahr aus der russischen Stadt Nischni Nowgorod nach Grosny entführt.

Laut russischen Staatsmedien verurteilte das Gericht in Grosny Musajewa am Dienstag zu fünfeinhalb Jahren Gefängnis. Ihr wurden mutmaßlicher Betrug und tätlicher Angriff auf einen Polizisten vorgeworfen. Der zusammengeschlagene Anwalt Nemov ist der offizielle Verteidiger des Angeklagten. Die Journalistin Milashina hatte im Oppositionsmedium „Nowaja Gaseta“ ausführlich über den Fall Musajewa berichtet.

Kreml: „sehr schwerer Angriff“

Der russische Präsident Wladimir Putin sei über den Angriff auf Milaschina und Nemow informiert worden, sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow nach Angaben russischer Behörden. Die Menschenrechtsbeauftragte Tatjana Moskalkowa befasse sich mit dem Vorfall, sagte er. Sie haben bereits Kontakt zu den Ermittlungsbehörden in Tschetschenien aufgenommen. „Natürlich muss der Angriff untersucht und aufgeklärt werden“, sagte Peskow. Es handele sich um einen „sehr schweren Angriff, der sehr energische Maßnahmen erfordert“.

Nach Angaben russischer Behörden sagte Moskalkova, der Vorfall müsse gründlich untersucht und die Verantwortlichen bestraft werden. Nach Angaben russischer Quellen wurden Milashina und Nemov am Dienstag in ein Krankenhaus außerhalb Tschetscheniens gebracht.

Von Kadyrow mit dem Tode bedroht

Milashina war bereits 2020 von Tschetscheniens Machthaber Ramsan Kadyrow mit dem Tode bedroht worden, nachdem sie kritisch über den brutalen Umgang mit der Bevölkerung in der Corona-Pandemie berichtet hatte. Der Journalist recherchiert seit Jahren über Tschetschenien.

Kadyrow führt die Islamische Republik im Nordkaukasus mit eiserner Faust. Immer wieder klagen Bürgerrechtler über brutale Menschenrechtsverletzungen, darunter Folter und Verfolgung. In den 1990er Jahren führte das damals nach Unabhängigkeit strebende Tschetschenien zwei Kriege gegen Russland. Mit massiven Angriffen gelang es Moskau, die Kontrolle über die Region zurückzugewinnen.