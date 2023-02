Een nieuwsverslaggever en een negenjarig meisje zijn gedood bij een reeks schietpartijen in Florida

Een journalist van Spectrum News 13 is woensdag in het centrum van Florida vermoord terwijl hij verslag deed van de plaats van een moord die eerder die dag plaatsvond. De tragedie vond plaats tijdens een reeks schietpartijen, waarbij drie mensen, waaronder een klein meisje, werden gedood en twee gewond raakten.

De politie reageerde aanvankelijk op een schietpartij in het Pine Hills-gebied, ten noordwesten van Orlando, waarbij een vrouw van in de twintig werd gedood. Nieuwsploegen arriveerden op de plaats delict om verslag te doen van het moordonderzoek.

Volgens getuigen, geciteerd door de Associated Press, naderde op een bepaald moment later die dag een schutter het nieuwsvoertuig en opende het vuur op verslaggevers. Een journalist werd gedood en een ander werd in kritieke toestand in het ziekenhuis opgenomen.

De schutter schoot vervolgens een negenjarig meisje dood in een nabijgelegen huis en verwondde haar moeder, die volgens rapporten ook in kritieke toestand verkeert.









De politie arresteerde een 19-jarige man genaamd Keith Melvin Moses, die ervan wordt verdacht alle drie de schietpartijen te hebben gepleegd. Sheriff John Mina van Orange County zei dat Moses dat heeft gedaan “een lang crimineel verleden”, inclusief wapenlasten, evenals beschuldigingen van inbraak, zware batterij, mishandeling met een dodelijk wapen en grote diefstal.

De motieven van de verdachte worden nog bepaald, zei Mina. Volgens de sheriff kende Moses het eerste slachtoffer, een vrouw van in de twintig, maar had hij geen duidelijke connectie met de andere slachtoffers.

“We zijn diep bedroefd door het verlies van onze collega en de andere levens die vandaag zinloos zijn genomen”, Spectrum News 13 zei in een verklaring. De tv-zender heeft de namen van de verslaggevers die op de plaats van de schietpartij waren niet vrijgegeven.

Karine Jean-Pierre, woordvoerster van het Witte Huis, betuigde haar condoleances aan de slachtoffers en hun families. “Te veel levens worden uit elkaar gerukt door wapengeweld”, schreef ze op Twitter.