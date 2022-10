Jota: Celtic-Flügelspieler könnte Champions-League-Spiel gegen RB Leipzig verpassen | Fußball Nachrichten

Ange Postecoglou wird Jota bis zur letzten Minute Zeit geben, um seine Fitness für Celtics entscheidendes Champions-League-Duell mit RB Leipzig am Dienstag zu beweisen, besteht jedoch darauf, dass er den Flügelspieler nicht riskieren wird, wenn er nicht vollständig fit ist.

Jota verpasste am Montag das Training, nachdem er am Samstag beim 2: 1 in St. Johnstone in der schottischen Premier League zur Halbzeit ausgewechselt worden war, was Postecoglou mitteilte Sky Sports es sollte den Spieler inmitten des vollen Spielplans von Celtic ausruhen.

Es hat sich jetzt herausgestellt, dass der portugiesische Flügelspieler eine Muskelverletzung hat, die dazu führen könnte, dass er das Gruppenspiel der Champions League im Celtic Park verpasst.

„Wir werden einfach abwarten und sehen. Er hat noch ein bisschen Muskelkater vom Wochenende und wir werden morgen eine Entscheidung treffen“, sagte der Trainer.

„Alle Spieler sind auf unterschiedliche Weise wichtig.

„Bei der kurzen Bearbeitungszeit ist es nicht ungewöhnlich, dass jemand am Tag vor einem Spiel nicht richtig liegt, wenn wir eine so schnelle Bearbeitungszeit haben.

„Es ist nur eine Frage, ob er Recht hat oder nicht. Wenn er Recht hat, spielen wir gegen ihn, und wenn nicht, dann verpasst er es.“

Celtic muss weiterhin auf Carl Starfelt und Callum McGregor verzichten, die Knieverletzungen haben, während David Turnbull und Moritz Jenz nach Krankheit zur Verfügung stehen.

McGregor begann seine Entlassung aus der Startaufstellung während Celtics spätem 2:1-Wochenendsieg, wobei Matt O’Riley in eine tiefe Mittelfeldrolle zurückfiel und Reo Hatate und Sead Haksabanovic vor ihm waren.

Bild:

Oliver Abildgaard ersetzte gegen Leipzig Callum McGregor





Postecoglou hat mehrere weitere defensive Optionen wie Aaron Mooy, James McCarthy und Oliver Abildgaard, die alle in Perth von der Bank kamen, aber O’Riley könnte seine neue Rolle behalten.

„Er ist dort sicher eine Option, ich dachte, er hat sich am Wochenende gut geschlagen“, sagte Postecoglou.

„Wir haben offensichtlich zwei oder drei Optionen, die dort spielen können. Es geht mehr darum, nur zu sehen, wie die Jungs aufziehen.

„Ich fand am Wochenende, dass Matt und Reo und Haksabanovic zu dritt gut aussahen.

„Ich denke, mit Callum hat er diese Erfahrung auf diesem Niveau und er weiß, was erforderlich ist, um ein Spiel zu gewinnen, selbst auf Champions-League-Ebene und auf internationaler Ebene.

Bild:

Moritz Jenz steht nach Krankheit zur Verfügung





„Er ist an diese Umgebung gewöhnt, er gedeiht darin, und das kann man nicht ersetzen, denn das kann man nur lernen, indem man es erlebt.

„Hier müssen wir andere Jungs dazu bringen, einen Schritt nach vorne zu machen und diese Erfahrung zu zeigen, die es in dieser Umgebung vielleicht gerade nicht gibt.

„In Bezug auf unseren Spielstil denke ich immer noch, dass wir Spieler in der Gruppe haben, die den fehlenden Callum kompensieren können.“

Die Hoops sind Tabellenletzter der Gruppe F, nachdem sie in den ersten drei Gruppenspielen gegen Real Madrid, Shakhtar Donetsk und Leipzig einen Punkt geholt haben.

Nach der 1:3-Niederlage gegen die deutsche Mannschaft letzte Wochenmitte brauchen sie ein positives Ergebnis des Spiels am Dienstag, um eine realistische Chance auf ein Weiterkommen im Wettbewerb zu wahren.

Bild:

Celtic verlor auswärts bei RB Leipzig mit 1:3





Zur Aussicht auf ein gutes Ergebnis und eine gute Leistung sagte er: „Ich glaube nicht, dass sich diese beiden Dinge gegenseitig ausschließen. Ich weiß nicht, warum die Leute denken, dass Sie das eine oder andere brauchen.

„Wenn wir eine gute Leistung erbringen, stehen die Chancen gut, dass wir ein gutes Ergebnis erzielen. Aus meiner Sicht tun wir die Dinge so, wie wir es tun, weil wir glauben, dass sie uns die besten Erfolgschancen bieten.“

„Auch hier liegt der Fokus für uns darauf, dass wir gegen einen Gegner von guter Qualität eine starke Leistung zeigen, und das gibt uns die besten Chancen, das gewünschte Ergebnis zu erzielen.“