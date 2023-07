Al-Ittihad befindet sich in fortgeschrittenen Gesprächen mit Celtic über die Verpflichtung von Jota für einen Deal im Wert von 25 Millionen Pfund.

Es wird davon ausgegangen, dass sich die Verhandlungen zu diesem Zeitpunkt auf die anfängliche Gebühr und die Struktur der Zahlungen und Add-ons konzentrieren.

Sobald es eine Einigung gibt, dürften die persönlichen Vereinbarungen mit dem Saudi-Pro-League-Klub eine Formsache sein und der Wechsel könnte nächste Woche abgeschlossen sein.

Bitte verwenden Sie den Chrome-Browser für einen besser zugänglichen Videoplayer Jota gewann das Tor der Saison der PFA Scotland nach seinem Tor gegen den Rivalen Rangers



Benfica hätte 30 Prozent der künftigen Ablösesumme für Jota zu zahlen, der 2021 auf Leihbasis zu Celtic wechselte, bevor der Verein aus Glasgow im vergangenen Sommer eine Ausstiegsklausel auslöste.

Jota, der einen Fünfjahresvertrag unterzeichnete, erzielte in der vergangenen Saison 15 Tore und lieferte 12 Assists.

Al-Ittihad hat nach der Übernahme von PIF kürzlich Karim Benzema von Real Madrid und N’Golo Kante von Chelsea verpflichtet.

Celtic verpflichtet Tilio von Melbourne City

Bild:

Celtic hat einen Vertrag mit Marco Tilio von Melbourne City abgeschlossen





Celtic hat die Verpflichtung des australischen Nationalspielers Marco Tilio von Melbourne City bekannt gegeben.

Der 21-jährige Flügelspieler hat einen Fünfjahresvertrag im Celtic Park unterschrieben und ist der zweite Neuzugang von Brendan Rodgers‘ zweiter Amtszeit beim Verein.

Tilio, der einer Schar von Australiern folgt, um die grün-weißen Körbe zu spielen, sagte gegenüber Celtic TV: „Ich bin begeistert, dass ich nach Europa komme, zu einem so großen Verein und einer so großen Mannschaft, und ich bin super-“ aufgeregt.

„Ich hoffe, dass ich all meine Qualitäten einbringen kann, es mit Spielern in und um den Strafraum herum aufnehmen kann, der Mannschaft dabei helfen kann, mit Vorlagen zu Toren beizutragen und hoffentlich auch ein paar ins Netz zu bringen.“

„Es ist eine großartige Chance für mich, und nachdem ich gesehen habe, wie die Australier dort hingehen und sich bei einem so prestigeträchtigen Verein gut schlagen, ist es eine riesige Chance für mich, die ich nicht leugnen kann.“

„Und die Nähe zu diesen Jungs, Aaron Mooy und Tommy Rogic, im Lager der Nationalmannschaft in den letzten Jahren hat mir offensichtlich die Entscheidung erleichtert.“

Rodgers: Ein guter Zeitpunkt, um sich zu stärken

Bitte verwenden Sie den Chrome-Browser für einen besser zugänglichen Videoplayer



Celtic-Chef Brendan Rodgers sagt, es sei ein guter Zeitpunkt, seinen „aufregenden Kader“ während der Sommer-Transferperiode zu verstärken



Sky Sportnachrichten geht davon aus, dass der Vereinsvorstand Brendan Rodgers auf dem Transfermarkt unterstützen wird, um ihm zu nationalen Erfolgen und der Teilnahme an der Champions League zu verhelfen.

Celtic hat Mittelfeldspieler Odin Thiago Holm bereits mit einem Fünfjahresvertrag verpflichtet, da er Rodgers‘ erster Neuzugang seit seiner Rückkehr nach Glasgow war und der Parkhead-Trainer gerne weitere Follower hat.

„Es ist ein guter Zeitpunkt, sich zu stärken, wenn man es gut gemacht hat“, sagte er. „Es werden nicht viele Zahlen sein.

„Sie haben in den letzten Jahren einen Kader aufgebaut, also geht es darum, ihn weiterzuentwickeln und die Qualität dort zu erhöhen, wo wir können. Ich bin wirklich begeistert von den Spielern hier, denn es ist ein junger Kader, in dem noch viel Wachstum steckt.“ .“

Verfolgen Sie das Sommer-Transferfenster mit Sky Sports

Wer wird diesen Sommer unterwegs sein, wenn das Transferfenster am 14. Juni öffnet und am 1. September um 23 Uhr in England und um Mitternacht in Schottland schließt?

Bleiben Sie über die neuesten Transfernachrichten und Gerüchte in unserem speziellen Transfer Center-Blog auf den digitalen Plattformen von Sky Sports auf dem Laufenden. Sie können sich auch über alle Einzelheiten und Analysen auf Sky Sports News informieren.

Verfolgen Sie Celtic mit Sky Sports

Verfolgen Sie jedes Spiel von Celtic in der Scottish Premiership in dieser Saison mit unseren Live-Blogs auf der Sky Sports-Website und -App und Sehen Sie sich die Spielhighlights kostenlos an.

Möchten Sie die neuesten Celtic-Spiele? Setzen Sie ein Lesezeichen auf unser Keltische NachrichtenseiteKasse Spielplan von Celtic Und Celtics neueste Ergebnissebetrachten Celtics Tore und Videobehalten Sie den Überblick Tabelle der schottischen Premiership und sehen Sie, welche Celtic-Spiele anstehen Live auf Sky Sports.

Erhalten Sie all dies und mehr – einschließlich Benachrichtigungen, die direkt an Ihr Telefon gesendet werden – indem Sie das herunterladen Sky Sports Scores-App und Celtic zu Ihrem Lieblingsteam machen.