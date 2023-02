Wanneer Manchester City naar RB Leipzig gaat voor de heenwedstrijd van hun Champions League-finale-16-gelijkspel, zullen ze het opnemen tegen een van ’s werelds hoogst gewaardeerde jonge verdedigers.

Josko Gvardiol – de man met het masker voor Kroatië op het WK – is nog maar net 21 jaar oud, maar wordt begeerd door de Europese topclubs.

Dat is zijn status, Leipzig heeft een afkoopclausule van 110 miljoen euro (£ 98 miljoen) in zijn contract opgenomen, dat in 2024 ingaat. De kans is groot dat hij deze zomer voor veel meer zal gaan, met onder meer City, Chelsea en Liverpool. de clubs verbonden met een verhuizing met veel geld.

Maar wat maakt Gvardiol zo speciaal?

Gvardiol viert feest na het openen van de score voor Kroatië in de play-offs om de derde plaats op het WK





“Hij zal de sterren raken. Hij zal elite zijn.”

Damir Krznar is een belangrijke figuur geweest in de snelle opkomst van Gvardiol – en hij is ervan overtuigd dat het traject zal doorgaan.

Als academiedirecteur bij Dinamo Zagreb hield hij toezicht op de ontwikkeling van Gvardiol. Als Dinamo’s hoofdcoach leidde hij de club naar een competitie- en bekerdubbel, met de tiener Gvardiol als doorbraakster in zijn verdediging.

Krznar keek trots toe hoe de linksbenige centrale verdediger wereldwijde aandacht trok met zijn team-van-het-toernooi waardige vertoningen in Qatar.

Hij scoorde een verbluffende kopbal voor Kroatië in hun derde plaats in de play-offs tegen Marokko





Die optredens kwamen echter niet als een verrassing voor Krznar. Hij heeft Gvardiol zijn opvallende combinatie van technische vaardigheid, fysieke aanwezigheid en een ijskoude mentaliteit zien aanscherpen en hij wist dat zijn voormalige speler thuis zou zijn op het grootste podium. Het is waar hij thuishoort.

“Ik had zoiets verwacht”, zei Krznar, nu hoofdtrainer bij Maribor. “Hij speelde foutloos. Er was misschien een fout gemaakt tegen Lionel Messi voor het derde doelpunt tegen Argentinië… maar dit is geen fout, dit is Messi!” Krznar lacht om de ongewenste rol van Gvardiol in een gedenkwaardig moment van Messi-magie.

Lionel Messi won in de halve finale beroemd van Gvardiol





Maar hoewel Gvardiol de kleine maestro bij die gelegenheid niet kon tegenhouden, was het de consequente benadering van het toernooi van de verdediger die de meest opvallende impact had op zijn voormalige coach. Ongeacht de tegenstander of het stadium van de competitie, Gvardiol was altijd kalm in gevaarlijke gebieden en dapper in balbezit. Het zijn kenmerken uit zijn vroegste jaren in de Dinamo-academie.

“Op de Kroatische televisie zei hij na de eerste wedstrijd ‘misschien moet ik meer risico’s nemen'”, glimlacht Krznar. “Stel je dat eens voor! Luka Modric, Marcelo Brozovic, Mateo Kovacic, die simpel balbezit spelen. En deze jonge jongen wil risico’s over hen nemen!

“Dit is wat hem geweldig maakt.

“Hij is een grote kerel, een stoere vent en in een duel heeft hij geen probleem”, vervolgt Krznar. “Hij heeft een zeer goede snelheid, reactiesnelheid, alles.

“Maar dit is wat hem anders maakt: hij zoekt altijd eerst om naar voren te passen. Een bal om de progressie te maken naar de ‘één lijn’, naar de ’twee lijnen’, naar de ‘drie lijnen’… en dit is een kenmerk van middenvelders.

Gvardiol is een linkszijdige centrale verdediger met een talent voor baanbrekende passes naar voren





“Dit is (het type) centrale verdedigers waarnaar we in de toekomst zullen zoeken. Ik denk dat Josko een van die moderne centrale verdedigers is.”

Krznar grinnikt opnieuw als hij zich herinnert hoe Gvardiol en zijn teamgenoten in de Dinamo Zagreb-academie “onze zenuwen uit elkaar trokken” terwijl ze moedig van achteren speelden tegen Chelsea en Bayern München in de UEFA-jeugdcompetities.

Het was een stijl die Krznar en zijn coaches aanmoedigden. “We waren ons ervan bewust dat dit voetbal is dat we moeten spelen, want de hele wereld zoekt daarnaar”, zei hij.

In die vooruitstrevende omgeving bloeide Gvardiol op.

De 21-jarige won met Dinamo Zagreb twee landstitels en deed Champions League- en Europa League-ervaring op





Zijn ontwikkeling kwam in een stroomversnelling met zijn doorbraak in het eerste team van Dinamo, eerst als linksback en daarna als centrale verdediger. Tegen de tijd dat hij het zilveren succes had onder Krznar in het seizoen 2020/21, was er al overeenstemming bereikt over een overstap naar RB Leipzig voor de toen 18-jarige, hoewel er ook interesse was vanuit Leeds na hun promotie naar de Premier. Competitie.

“Hij had ook een aanbod uit Engeland en op dat moment was het een kloof”, zegt Krznar. “Wat is beter? Naar Engeland of Leipzig? Toen ik met hem sprak, zei hij: ‘Ik heb voor Leipzig gekozen omdat ik denk dat het de tussenstap is die ik moet maken om naar Engeland te gaan, om naar de beste competitie in de competitie te gaan. wereld’.

“Ik denk dat dit een heel slimme beslissing voor hem is, omdat hij dacht of wist – waarschijnlijk wist – dat hij de plek in dit team (Leipzig) kan innemen en dit is een plek waar hij kan groeien, waar hij zich verder kan ontwikkelen. naar de Premier League komen als een volledig afgewerkte, geweldige speler.”

Dat punt zou hij nu wel eens kunnen naderen.

“Zijn linkervoet is uitstekend”, zegt Sky Germany-verslaggever Philipp Hinze, die verslag doet van RB Leipzig. “Zijn passnauwkeurigheid en zijn passsnelheid zijn uitstekend. Riskante passes en dribbelen door de eerste perslijn… Passages die de lijn doorbreken zijn een van zijn beste vaardigheden. Ik heb dit op deze leeftijd op dit niveau nog nooit gezien.

Gvardiol heeft de lichamelijkheid en technische vaardigheden om op het hoogste niveau te schitteren





“En zijn vermogen om defensief situaties te winnen is geweldig. Hij is erg atletisch en hij is een duidelijke, rustige speler.

“Hij kan de komende drie tot vijf jaar de beste verdediger ter wereld zijn.”

Bij Leipzig heeft hij de juiste ondersteuning gekregen om zich te ontwikkelen. Hij begon als linksback onder Jesse Marsch, maar de Amerikaan’s opvolger Domenico Tedesco schoof hem naar het midden en stelde zijn volle vertrouwen in Gvardiol.

“Ze hadden een hele goede band”, zegt Hinze. “Onder Tedesco speelde hij elke wedstrijd.

“Het was met Tedesco dat hij een zeer moeilijke situatie had met zijn vorm rond de halve finale van de Europa League met Rangers. Het was een slechte prestatie na een slechte prestatie… maar Tedesco liet hem spelen. ‘Kom op, laten we over deze fase heen komen.’

“Ik denk dat dat hem heeft geholpen. Dan kent Marco Rose ook zijn kwaliteiten. Rose houdt ook van hem. Voor mij is hij een van de beste verdedigers met een linkervoet, een van de beste centrale verdedigers.”

Premier League gebonden: maar zullen Liverpool, Man City of Chelsea zijn handtekening winnen?

Zijn doel is om in de Premier League te spelen na zijn ontwikkeling bij RB Leipzig





Gvardiol is een populaire figuur in Leipzig. Er was een staande ovatie voor hem van zijn teamgenoten bij zijn terugkeer van het WK, maar er is ook een besef dat zijn reis nog maar net is begonnen. “De fans houden ook heel veel van hem”, zegt Hinze. “Maar ze weten dat Gvardiol zijn carrière niet zal beëindigen bij Leipzig.”

Dayot Upamecano en Ibrahima Konate zijn twee andere zeer gewaardeerde centrale verdedigers die zijn afgestudeerd aan RB Leipzig, waarbij de laatste naar Liverpool gaat. Anfield zou ook een toekomstige bestemming kunnen zijn voor Gvardiol.

“Hij heeft gezegd dat Liverpool zijn (ideale) team is”, zegt Hinze. “Liverpool of City. Ten eerste kunnen ze de vrijgaveclausule kopen en ten tweede is de Premier League zo competitief. Je kunt je aansluiten bij Real Marid, maar wie is je tegenstander? Valladolid of Villarreal? Word lid van de Premier League en speel tegen de beste teams ter wereld, dat is de droom en ik denk dat hij er deze zomer klaar voor is. Maar de vraag is hoe hoog het bod is?”

Er was ook een verhuizing van Chelsea laat in de transferperiode van afgelopen zomer, maar zoals Hinze opmerkt, staat Leipzig nu in een sterke positie. Ze kunnen een hoge prijs eisen in de volgende transferperiode, met de wetenschap dat er in de zomer van 2024 een vrijgaveclausule van 110 miljoen euro vereist zal zijn.

In de Red Bull Arena op woensdagavond krijgt de wereld opnieuw de kans om te zien waarom de naam Gvardiol aan zulke hoge cijfers is verbonden.

Maar voor degenen die zijn opkomst van dichtbij hebben gevolgd, is de waarheid van zijn talent al bekend.

“Hij zal in de toekomst natuurlijk een van de leiders van ons nationale team zijn”, zegt Krznar. “Ik ben erg trots. Niet alleen ik, maar het hele personeel van Dinamo Zagreb. Het vervult ons met vreugde en geluk.”