Joshua Buatsi und Dan Azeez haben sich darauf geeinigt, in einem rein britischen Halbschwergewichts-Wettbewerb aufeinander zu treffen, sagt Boxxer-Promoter Ben Shalom, der keine Stellungnahme zu einem möglichen Kampf zwischen Azeez und WBA-Champion Dmitry Bivol erhalten hat.

Buatsi kehrte nach einem Jahr Pause im Mai in den Ring zurück, als er mit einem einstimmigen Sieg über Pawel Stepian seine Jagd nach einem Weltmeistertitel fortsetzte.

Azeez hat sich inzwischen in der heimischen Szene einen Namen gemacht und klopft an die Tür des Spitzenreiters der Division, nachdem er sich im März in Paris mit einem TKO-Sieg in der 12. Runde über Thomas Faure den Europameistertitel gesichert hatte.

Die langjährigen Freunde haben keinen Hehl aus ihrer Bereitschaft gemacht, gegeneinander anzutreten, und sind nun auf dem besten Weg, später in diesem Jahr zu kämpfen.

„Beide Kämpfer haben vereinbart, gegeneinander zu kämpfen“, sagte Schalom sagte Sky Sports. „Es ist schmeichelhaft, wenn andere Promoter über Ihre Kämpfer sprechen, aber Dan Azeez ist bei Boxxer, er ist einer unserer stolzesten Erfolge.“

„Die Kämpfer zu finden, die nicht unbedingt diese Chancen bekommen, die Tatsache, dass wir von fast britischem Niveau über Englisch und Commonwealth gekommen sind und jetzt sogar auf Weltniveau über ihn sprechen, ist eine unglaubliche Reise.“

„Der Buatsi-Kampf ist einer, dem sie beide zugestimmt haben, er ist definitiv einer, der dieses Jahr stattfindet und auf den britische Boxfans sehr gespannt sind.“

Weltmeister Bivol wartet derzeit auf Neuigkeiten über seinen nächsten Gegner, nachdem ein möglicher Rückkampf gegen Canelo Alvarez ausgeblieben ist und der Mexikaner gegen Jermell Charlo antreten wird.

Azeez stoppte Thomas Faure in der 12. Runde und wurde Europameister



Azeez hatte sich als möglicher Herausforderer für Bivols Titel herauskristallisiert, scheint jedoch bereit zu sein, gegen Buatsi anzutreten.

„Dan Azeez wird um Weltmeistertitel kämpfen, ebenso wie Joshua Buatsi“, fügte Shalom hinzu.

„Die Halbschwergewichtsklasse brennt. Wenn Matchroom zu uns kommen und Dan ein Angebot machen möchte, gegen Bivol zu kämpfen, würden wir es zum richtigen Zeitpunkt in Betracht ziehen.“

„Aber wir haben keine Annäherung erhalten.“

Shalom sprach unterdessen von einem eventuellen Treffen zwischen dem Paar und Anthony Yarde, der bei der Nachspielniederlage in der achten Runde im Januar gegen WBC-, IBF- und WBO-Halbschwergewichts-Champion Artur Beterbiev eine beeindruckende Bilanz hinterließ.

Buatsi besiegelte in Birmingham eine einstimmige Entscheidung über einen harten Pawel Stepien



„Ich denke, Yarde-Buatsi wird definitiv passieren, Yarde-Azeez wird definitiv passieren“, sagte Shalom.

„Diese beiden Kämpfe interessieren mich, aber ich denke, dass Buatsi-Azeez der Kampf sein wird, den wir als nächstes sehen werden. Man wird sehen, wie sich die Fans dafür aussprechen, das ist ein Luftkampf, der ins Auge gefasst ist.“

„Die Leute wissen nicht, wie gut Dan Azeez ist. Dieser Typ ist die letzte Person, mit der man in einem Ring sein möchte, und er ist hungriger als jeder andere.“

„Man muss Buatsi Anerkennung zollen, Dan hat sich seine Chance verdient und es ist ein riesiger nationaler Kampf zwischen zwei Kämpfern, die in ihrer Blüte sein sollten.“

„Für Buatsi gibt es viel zu verlieren, es ist ein großartiger Kampf für Großbritannien.“