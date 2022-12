Josh Warrington weist das Gespräch über den Ruhestand trotz der Niederlage gegen Luis Alberto Lopez zurück, enthüllt Pläne, wann er wieder ins Fitnessstudio gehen will, und ist offen für innerstaatliche Auseinandersetzungen mit Leigh Wood

Trotz einer verärgerten Niederlage gegen Luis Alberto Lopez ist Josh Warrington noch nicht bereit, seine Handschuhe an den Nagel zu hängen.

Der „Leeds Warrior“ trat am Samstagabend in einer obligatorischen IBF-Weltmeistertitelverteidigung gegen Lopez an, wurde jedoch durch Mehrheitsentscheidung geschlagen, nachdem er von einem langsamen Start in den Kampf nicht zurückgekommen war.

Dave Thompson Matchroom Boxen Warrington konnte Lopez‘ unbeholfenen Stil nicht verstehen

Dave Thompson Matchroom Boxen. Und er war nach seiner Niederlage enttäuscht

„Es ist nur Frustration und Ärger“, sagte Warrington gegenüber talkSPORT als Reaktion auf seine Niederlage. „Weil nach diesem Kampf so viel kommen wird.

„Also habe ich mich innerlich unter Druck gesetzt und wusste, dass das Kind lebhaft anfangen würde, aber ich war am Anfang zu ängstlich und zu vorsichtig mit meinem Kiefer.

„Dann, als ich endlich anfing, mich auf halbem Weg darauf einzulassen, kam die Frustration, obwohl ich das Gefühl hatte, dass ich genug getan hatte, um es zu schnappen, wenn ich ein bisschen schneller angefangen hätte, dann wäre ich definitiv damit davongekommen. Aber das ist alles Rückblick und ich muss einfach damit leben.“

Angesichts der Tatsache, dass Warrington 32 Jahre alt ist und nur einen seiner letzten vier Kämpfe gewonnen hat, war von Rücktritt die Rede, aber der zweimalige Weltmeister glaubt immer noch, dass er mehr zu geben hat.

„Ich werde weitermachen“, sagte Warrington. „Ich werde Weihnachten genießen und dann gleich wieder ins Fitnessstudio gehen.

„Ich hatte vor, nur fett zu werden, aber ich werde sofort wieder ins Fitnessstudio gehen, weil ich mir in diesem Moment selbst Unrecht tun würde, wenn ich es so verlassen würde …

„Es ist noch genug im Tank, also hoffe ich, dass ich noch stärker zurückkommen kann.“

Mark Robinson/Matchroom Leigh Wood ist der Mann, den Warrington als nächstes will

In Bezug auf seinen nächsten Kampf würde sich Warrington gerne gegen den formstarken WBA-„regulären“ Champion Leigh Wood in einem nationalen Zusammenbruch herausfordern.

„Wenn Leigh es will, wäre ich dankbar für die Gelegenheit“, sagte Warrington.

„Ich hätte gerne noch einen Gürtel, weil Sie mehr Verhandlungsmacht haben, aber jetzt ohne Gürtel ist es seine Entscheidung, aber im Inland ist es ein massiver Kampf für das Vereinigte Königreich.

„Ich bin vom Fahrersitz auf die B-Seite gewechselt, also würde ich ihn gerne übernehmen, wenn er es will.“