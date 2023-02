Josh Taylor verwacht in juni te kunnen boksen, met als volgende waarschijnlijk een verdediging van zijn WBO superlichtgewicht wereldtitel tegen Teofimo Lopez.

Taylor lag op koers om de bittere rivaal Jack Catterall opnieuw te spelen, totdat een blessure die plannen deed ontsporen. Nu lijkt hij klaar om de verplichte uitdager Lopez te boksen en zal hij de mogelijkheid om later tegen Catterall te vechten opnieuw bekijken.

“Het is een enorm gevecht en een die me die opwinding en buzz geeft. Ik heb dat daar ook en het gaat een spannende worden. Ik denk niet dat het de hele afstand zal gaan, een van ons zal worden geslagen uit,” vertelde Taylor Sky Sports-nieuws.

“Ik denk dat het een enorm gevecht is. Teofimo Lopez is bijvoorbeeld een groot personage. Hij heeft veel te zeggen. Hij schreeuwt mijn naam al een tijdje uit.

“Hij is een goede vechter,” voegde Taylor eraan toe. “Hij heeft een paar slechte prestaties geleverd in zijn laatste paar gevechten, maar hij is een goede vechter. Hij is een voormalig wereldkampioen, een verenigd wereldkampioen lichtgewicht.

“Hij komt eraan en wil naam maken. Het is een goed gevecht en ik heb er erg veel zin in. Het wordt een geweldig gevecht, allemaal actie.”

Lopez maakte naam toen hij een overweldigende overwinning scoorde op Vasiliy Lomachenko, met zijn uitgesproken vader en trainer in zijn hoek, voordat hij zelf een verrassend verlies leed tegen George Kambosos.

De New Yorker klom vervolgens op naar superlichtgewicht en was op zoek naar een wereldtitel in een nieuwe divisie.

“Ik zou met zijn tweeën kunnen vechten, of zijn vader of hij. Ze hebben allebei veel geschreeuwd. Het wordt een goed gevecht. Het zal zeker een interessante opbouw zijn,” zei Taylor.

“Het hoort allemaal bij het spel. Het hoort bij het verkopen van een gevecht, het promoten van zichzelf en het creëren van interesse in het gevecht. Als de aanloop komt, als hij begint te praten, ga ik het teruggeven.”

Taylor scheurde tijdens het sparren een plantaire fasciapees in zijn hiel, maar hoopt in juni weer in actie te komen.

“Het is een vrij forse blessure, dus ik wil er niet snel op terugkomen”, legde hij uit.

“Ik streef ernaar om in juni terug te keren en klaar te zijn om te vechten. Ik ga mikken op dan.”

Het Lopez-gevecht zou kunnen plaatsvinden in de VS of het VK. Madison Square Garden in New York is een optie voor een Amerikaanse locatie, maar Taylor hoopt de wedstrijd naar Schotland te halen, hetzij in het voetbalstadion Easter Road, hetzij in een speciaal gebouwde tijdelijke arena in het kasteel van Edinburgh.

“Er zijn drie opties: Easter Road of het kasteel. Voor een gevecht van deze omvang zou ik graag naar Easter Road of het kasteel gaan in een grote arena als het aan deze kant is,” zei Taylor.

“Als het die kant is, is het misschien ergens in Madison Square Garden of New York. Madison Square Garden wordt weer een bucketlist (item) voor mij. Ik heb een paar keer in Amerika gebokst, uiteraard toen ik de (onbetwiste) ) titel. Dit is misschien een kans om er nog een van de bucketlist af te vinken.

“Het wordt een goed gevecht, ik ben er klaar voor. De voorbereiding is al begonnen en ik doe wat ik kan.”

Taylors ambities reiken ook verder. Hij overweegt uiteindelijk een overstap naar het weltergewicht.

“De plannen voor de lange termijn zijn nog steeds hetzelfde: ga omhoog en word kampioen in twee gewichten”, zei hij.

“Mijn echte intentie voor mijn doelen en ambities is om wereldkampioen twee gewichten te worden.”