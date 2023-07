Als es um sein College-Engagement ging, hatte der Offensivspieler von Lincoln-Way East, Josh Janowski, nur Augen für eine Schule.

Janowski, ein 1,80 Meter großer und 270 Pfund schwerer Mann, entschied schnell, dass Iowa die richtige Schule für ihn war, und wenn die Hawkeyes anriefen, würde es kein aufwändiges Hin und Her zwischen den beiden Parteien geben.

„Iowa war die einzige Schule, die ich jemals wollte. Sie machten das Angebot am 28. Januar telefonisch, und ich sagte sofort zu. Ich habe es erst zwei Tage später gepostet, aber ich habe es sofort getan.“ — Josh Janowski, Offensivspieler von Lincoln-Way East

„Iowa war die einzige Schule, die ich jemals wollte“, sagte Janowski. „Sie haben das Angebot am 28. Januar telefonisch gemacht, und ich habe sofort zugesagt. Ich habe es erst zwei Tage später gepostet, aber ich habe es sofort getan.“

Janowski, der sein drittes Jahr als Anker auf der Linie Lincoln-Way East antreten wird, die letzten beiden als Center der Griffins, verliebte sich während eines Besuchs in einem dortigen Camp im vergangenen Juni in Iowa.

„Ich habe sie nur beobachtet und es hat mir gefallen, wie sie die O-Linemen und die Spielerentwicklung vom Cheftrainer an abwärts entwickeln“, sagte Janowski. „Dann war ich im Camp, ich habe die Anlage gesehen, ich habe die Trainer gesehen und getroffen, und ich dachte nur: ‚Ich weiß nicht, wie du es schaffen sollst.‘

„Ich habe mir sofort gesagt, dass ich mich verpflichten werde, wenn ich ein Angebot bekomme. Und ich habe es verstanden.“

Josh Janowski, Center von Lincoln-Way East, bearbeitet die Musik-Playlist während eines 7-gegen-7-Duells im Lincoln-Way East. (Gary Middendorf – gmiddendorf@shawmedia/Gary Middendorf)

Nachdem diese Verpflichtung gesichert ist, kann sich Janowski nun darauf konzentrieren, als Anführer einer Offensivlinie zu fungieren, die sich bekanntermaßen wieder zu einer fantastischen Einheit entwickelt und regeneriert, obwohl sie jedes Jahr schwere Rückschläge einstecken muss.

„Ich meine, dafür sind wir hier“, sagte Janowski, als er seine Rolle als leitender Anführer annahm, um den Neulingen in der Linie dabei zu helfen, sich auf den neuesten Stand zu bringen und den hohen Standard der Griffins zu erfüllen. „Das machen die Senioren hier.

„Ich erinnere mich, als ich im zweiten Jahr war, zeigte mir Alex Knaperek den Weg, und dann hatten wir letztes Jahr einen Typen wie Brad Abbott, der uns den Weg weist. Diese Jungs haben mir geholfen, als Spieler zu wachsen und besser zu werden, und das ist jetzt meine Aufgabe.“

Und was Janowski betrifft, so geht dieser Prozess – auch wenn er zunächst steinig ist – ziemlich gut voran, während die Saison schnell näher rückt.

„Wir haben ein paar junge Leute bekommen und letztes Jahr haben wir drei Starter verloren, und zu Beginn des Jahres war es etwas schwierig“, sagte Janowski. „Wir haben im Februar angefangen, sind einfach aufs Feld gekommen und haben zusätzliche Arbeit geleistet, und wir haben uns wirklich verbessert, denke ich. Ich denke, wir sind zu diesem Zeitpunkt fast so gut oder besser als letztes Jahr.

„Ich bin sehr, sehr zuversichtlich in dieser Gruppe.“

Janowskis Glaube, dass die Offensivlinie einsatzbereit sein wird, wenn die Griffins ihre Saison gegen Kenwood im Chicagoer Gately Stadium beginnen, ist nur ein Teil einer größeren Überzeugung, die das Lincoln-Way East-Programm in Bezug auf hohe Erwartungen hegt und erwartet, diese zu erfüllen.

„Ich denke, vieles davon liegt einfach daran, dass wir hart arbeiten. Wir machen so viel, aber auch Coach Z (Rob Zvonar) leistet großartige Arbeit und zeigt, dass es sich nicht nur um ein Fußballprogramm handelt, sondern dass es einen auf das Leben vorbereitet. Er bringt Ihnen Lebenslektionen wie Respekt, Verantwortung, Rechenschaftspflicht und alles bei. Und einfach für seine Teamkollegen da zu sein“, sagte Janowski. „Es ist also nicht nur Fußball, sondern es bringt alle näher zusammen. Und ich habe das Gefühl, dass wir deshalb so hart gegeneinander antreten, weil wir wissen, dass wir uns gegenseitig unterstützen.

„Ich denke, wenn wir einfach weitermachen, was wir tun, weiter hart arbeiten und am Ball bleiben, denke ich, dass es uns gut gehen kann.“