Josh Gutierrez: Der Schulbezirk Uvalde ernennt seinen neuen vorläufigen Polizeichef nach den Folgen der Schießerei auf Robb Elementary

Der öffentliche Schulbezirk in Uvalde, Texas, hat zum ersten Mal seit der Entlassung des vorherigen Anführers, der während der tödlichen Schießerei in der Robb Elementary School im Dienst war, einen Polizeichef.

Josh Gutierrez wurde während einer Vorstandssitzung am Mittwoch zum vorläufigen Exekutivdirektor für Sicherheit und Polizeichef des Uvalde Consolidated School District ernannt. Die Einstellung von Gutierrez wurde einstimmig genehmigt, ein Vorstandsmitglied enthielt sich der Stimme.

Gutierrez ersetzt Pete Arredondo, der im August entlassen wurde, nachdem er an seinem Vorgehen während des Massakers am 24. Mai kritisiert worden war, bei dem die Strafverfolgungsbehörden mehr als eine Stunde warteten, bevor sie die angrenzenden Klassenzimmer betraten, in denen sich der Schütze versteckt hatte. Bei dem Angriff wurden 19 Schüler und zwei Lehrer getötet.

Arredondo ist auf am Körper getragenen Kameras der Polizei zu sehen, die während der Reaktion Befehle erteilen und Informationen erhalten, aber er sagte, er sehe sich nicht als Kommandant des Vorfalls.

Ein vorläufiger Bericht des Untersuchungsausschusses des Texas House im Juli tadelte mehrere Strafverfolgungsbehörden wegen ihrer Untätigkeit an diesem Tag und beschrieb „einen insgesamt nachlässigen Ansatz“ der Behörden.

„Es gibt niemanden, dem wir Bosheit oder böse Motive zuschreiben können“, heißt es in dem Bericht. „Stattdessen fanden wir systemische Fehler und eine ungeheuer schlechte Entscheidungsfindung.“

Der Schulbezirk Uvalde hatte seine Polizeikräfte im Oktober nach einem CNN-Bericht ausgesetzt, der zeigte, dass ein neu eingestellter Beamter einer der Staatspolizisten war, gegen die an diesem Tag wegen Aktionen ermittelt wurde.

Die Empfehlung von Gutierrez für den Interimsposten ist eine der ersten wichtigen Entscheidungen von Interims-Superintendent Gary Patterson seit seinem Amtsantritt für den pensionierten Superintendenten Hal Harrell.

„Dies ist unser erster Schritt (den wir unternehmen), um unsere Schulbezirkspolizei wieder aufzubauen“, sagte Patterson.