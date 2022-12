Jose Gimenez „könnte mit einer Sperre für 15 Spiele konfrontiert werden“, nachdem er die Schiedsrichter „Diebe“ und „Söhne des Arschlochs“ genannt hat, da das Video zu zeigen scheint, wie er den FIFA-Funktionär nach dem Ausscheiden aus der Weltmeisterschaft mit dem Ellbogen stößt

Jose Gimenez könnte für 15 Spiele gesperrt werden, nachdem ein Video aufgetaucht ist, in dem er den FIFA-Wettbewerbsdirektor mit dem Ellbogen schlägt, als Uruguay aus der Weltmeisterschaft ausschied.

Uruguay schied trotz des 2:0-Siegs gegen Ghana im Endspiel in der Gruppenphase aus der Weltmeisterschaft aus, da Südkoreas später Sieg gegen Portugal aufgrund des besseren Torverhältnisses weiterkam.

Gimenez schien einen FIFA-Funktionär mit dem Ellbogen zu treffen

❗️ Josema Giménez nach dem Spiel: „Sie [the referees] sind alle ein Haufen Diebe, diese Hurensöhne. Ja, nimm mich auf. Sohn von Ab*tch.“ pic.twitter.com/Im77roiqCu – Atletico-Universum (@atletiuniverse) 2. Dezember 2022

Nach dem Spiel kochten die Gemüter hoch, als die Uruguayer aus Protest sofort zum Schiedsrichter rannten, weil sie glaubten, er hätte ihnen zwei Elfmeter verweigert – einen für ein Foul an Darwin Nunez und den anderen für ein Foul an Edinson Cavani spät in der Nachspielzeit.

Gimenez war einer der Hauptanstifter des Handgemenges nach dem Spiel und sah Menschen um sich herum schubsen, als die Offiziellen versuchten, die uruguayischen Spieler von den Schiedsrichtern zu trennen.

Ein Video scheint zu zeigen, wie er einem FIFA-Funktionär mit dem Ellbogen in den Hinterkopf stößt.

Es gibt auch weitere Aufnahmen von ihm, wie er Beleidigungen gegen die Beamten schleudert.

Er sagte: „Sie [the referees] sind alle ein Haufen Diebe, diese Hurensöhne.

„Ja, nimm mich auf. Sohn von ab****.“

Getty Die uruguayischen Proteste nach dem Spiel waren heftig

Spanisches Papier Mundo Deportivo behauptet, Gimenez könnte eine internationale Sperre für 15 Spiele oder für einen angemessenen Zeitraum aus dem Fußball verbannt werden, sollte der Vorfall gemeldet werden, da Ellbogenschläge als Form von Körperverletzung aufgeführt sind.

Es ist nicht klar, ob die Sperre für 15 Länderspiele gelten würde oder ob ein Teil davon in der zweiten Saisonhälfte auf seine Vereinsmannschaft Atletico Madrid übertragen würde.

Er wird mit Sicherheit mindestens eine Geldstrafe erhalten, nachdem das Video, in dem er die Schiedsrichter beleidigt, in den sozialen Medien veröffentlicht wurde.