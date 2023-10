Englands Kapitän Jos Buttler nahm seinen Teil der Schuld an der historisch schlechten Niederlage gegen Südafrika auf sich und räumte ein, dass er einen Fehler gemacht hatte, als er in der drückenden Hitze und Feuchtigkeit von Mumbai als Erster auflief.

Für den Titelverteidiger hätte es kaum schlimmer kommen können, dessen WM-Kampagne nach drei von vier Niederlagen rapide auseinanderfällt, zuletzt eine 229-Run-Niederlage gegen die Proteas – Englands größte Niederlage gemessen an der Run-Marge.

Südafrika 399-7 war auch eine Rekordsumme, die England kassierte, wobei das Bowling chaotisch und teuer war, nachdem Buttler beim Wurf die Entscheidung getroffen hatte, den Gegner reinzuschicken.

Bild:

Jos Buttler und England hatten bei ihrer Rekordniederlage gegen Südafrika in der Hitze von Mumbai große Probleme





Die Temperatur erreichte ihren Höhepunkt bei 36 Grad, was durch die hohe Luftfeuchtigkeit noch verstärkt wurde, und Buttler sagte nach der Niederlage: „Ich denke, dass man nach Spielen immer nachdenkt und seine Entscheidungen hinterfragt.“

Ben Stokes fällt nach seiner Rückkehr nach einer Verletzung fünfmal aus, da er von Kagiso Rabada gefangen und gebowlt wird



„Im Nachhinein wäre es angesichts der körperlichen Beschaffenheit dieser Innings möglicherweise die bessere Entscheidung gewesen, zuerst zu schlagen.“

„Es ist eine Entscheidung, die ich damals getroffen habe. Ich dachte, es sei die richtige und ich glaube immer noch, dass wir unter diesen Bedingungen wirklich gut abgeschnitten hätten, wenn wir 340, 350 gejagt hätten.“

„Körperlich war es ein wirklich anspruchsvolles Inning und wie gesagt, man fragt sich vielleicht unter solchen Bedingungen, ob es beim Wurf die richtige Entscheidung gewesen sein könnte, als Erster zu schlagen.“

Buttler musste nach einem Hattrick mit bisher wenig beeindruckenden Einsätzen in Führung gehen, wobei ein Neun-Wicket-Sieg gegen Neuseeland und eine Schockniederlage gegen das ungeliebte Afghanistan bereits auf dem Spielplan standen.

Jedes Mal strebte er eine nüchterne Einschätzung an, räumt aber ein, dass England so gut wie keinen Spielraum mehr hat, ein unangenehmer Ort, da die Reise noch fast einen Monat dauert und noch fünf Gruppenspiele ausstehen.

„Es bringt uns auf jeden Fall in eine schwierige Lage. Von nun an gibt es keinen Spielraum mehr für Fehler“, räumte Buttler ein.

„Es wird unglaublich schwierig. Wir haben uns von diesem Zeitpunkt an keinen Spielraum mehr gelassen. Aber wir werden den Glauben behalten. Wir werden uns zusammensetzen und wieder loslegen. Das ist alles, was man in dieser Situation tun kann.“

„Ich denke, es ist offensichtlich, dass wir nicht unsere beste Leistung erbringen. Es ist meine Aufgabe als Kapitän, zusammen mit dem Rest der Mannschaft herauszufinden, wie wir wieder diese Art von Cricket spielen, unser Potenzial ausschöpfen und gewinnen können.“ zurück zu unserem Besten.

„Es wird sicher niemand sein, der aufgibt oder solche Gedanken hat. Wir müssen uns nur abstauben, unsere Brust rausstrecken und wieder loslegen.“

Was kommt als nächstes?

Die Action beim Cricket World Cup geht mit dem Aufeinandertreffen der beiden verbleibenden ungeschlagenen Teams als Gastgeber weiter Indien Und Neuseeland Treffen am Sonntag in Dharamshala.

Wie für Englandsie stehen sich als nächstes gegenüber Sri Lanka in einem Duell, das beide Seiten unbedingt gewinnen müssen, am Donnerstag in Bangalore.

