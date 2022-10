Jordan Poole glänzt beim ersten Auftritt seit der Auseinandersetzung mit seinem Teamkollegen Draymond Green von den Golden State Warriors

CNN

Jordan Poole glänzte bei seinem ersten Auftritt, nachdem ein Video von einem Vorfall mit seinem Teamkollegen Draymond Green von den Golden State Warriors aufgetaucht war.

Der 23-jährige Point Guard führte die Warriors mit 25 Punkten bei ihrer 124:121-Niederlage in der Vorsaison gegen die Los Angeles Lakers am Sonntag an.

Poole blendete die Fans mit einigen Fähigkeiten, insbesondere gegen Ende des dritten Viertels, als der Guard den Ball um seinen Körper schlang, den Verteidigern auswich, bevor er eine Träne verwandelte, und zeigte die Kreativität und Schwerfassbarkeit, die ihn zu einem der besten jungen Spieler der Liga gemacht hat .

Pooles beeindruckende Leistung kam einen Tag, nachdem sein Teamkollege Green angekündigt hatte, dass er sich vorübergehend aus dem Team zurückzieht, nachdem ein Video seiner Auseinandersetzung mit Poole online durchgesickert war.

In dem Video war zu sehen, wie Green mit Poole von Brust zu Brust ging, und nachdem Poole Green weggeschoben hatte, schlug Green Poole gewaltsam. Teamkollegen schritten dann ein, um die beiden zu trennen.

Das Video wurde am Freitagmorgen online gestellt, nachdem Teampräsident Bob Myers den Vorfall einen Tag zuvor gegenüber Reportern bestätigt hatte.

Am Samstag entschuldigte sich Green bei Poole und seiner Familie. „Ich habe mich mit meinen Aktionen am Mittwoch geirrt. Und dafür habe ich mich bei meinem Team entschuldigt, ich habe mich bei Jordan entschuldigt, und ich wollte noch einen Schritt weiter gehen“, sagte der 32-Jährige.

„Da das Video durchgesickert ist, ist das sehr peinlich, nicht nur für mich selbst, da ich derjenige war, der die Aktion begangen hat. Die Peinlichkeit, die für mich kommt, ist das, was es ist, und damit muss ich umgehen.

„Aber die Peinlichkeit, mit der Jordan fertig werden muss und mit der dieses Team fertig werden muss, muss diese Organisation bewältigen, aber auch Jordans Familie. Seine Familie hat das Video gesehen. Seine Mutter, sein Vater haben das Video gesehen. Und ehrlich gesagt, wenn meine Mutter dieses Video sehen würde, weiß ich, wie sich meine Mutter fühlen würde. Ich weiß, wie sie reagieren würde, und ich weiß, was ihr nächster Schritt sein würde. Dafür entschuldige ich mich bei seiner Mutter und seinem Vater.“

Green fuhr fort und beschrieb seine Handlungen als Führungsversagen.

„Ich habe als Mann versagt, ich habe als Anführer versagt, und das wiederum hat dazu geführt“, erklärte er. „Und deshalb muss ich für mich persönlich nehmen, was damit verbunden ist. Ich muss damit umgehen und mich weiter verbessern, wie ich will. Wie ich bereits sagte, bauen Sie das Vertrauen und die Beziehungen in dieser Umkleidekabine wieder auf, und das ist letztendlich das Wichtigste für mich. Und sicherzustellen, dass dieses Team zusammenkommen und auf dem absolut höchsten Niveau antreten kann, von dem wir wissen, dass wir es brauchen, um das zu erreichen, was wir uns vorgenommen haben.“

Green gab nicht an, wie lange seine Abwesenheit vom Team dauern würde. Er sagte, er hoffe, später in diesem Monat beim Saisonauftakt des Teams spielen zu können, räumte jedoch ein, dass die Entscheidung nicht bei ihm liegt. Teampräsident Myers sagte zuvor, dass jede Bestrafung intern gehandhabt wird.

Die Warriors teilten CNN mit, dass sie untersuchen, wie das Video der Auseinandersetzung zwischen Green und Poole durchgesickert ist.

Die Warriors bereiten derzeit den Beginn ihrer NBA-Titelverteidigung vor. Die Warriors werden ihre reguläre Saison am 18. Oktober zu Hause gegen die Lakers ausklingen lassen.